UGC NET June 2026: यूजीसी नेट परीक्षा भारतातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये असिस्टंट प्रोफसर किंवा ज्युनियर रिसर्ज फेलोशिपसाठीची पात्रता निश्चित करते. यावेळी जून 2026 सत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया 29 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाली असून 20 मे 2026 रोजी अंतिम तारिख आहे. त्यामुळे आज उमेद्वारांनी लवकरात लवकर अर्ज कसा करावा? हे आता आपण जाणून घेऊया.
NTA कडून आयोजित केलेल्या यूजीसी नेट परीक्षेसाठी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनेच करता येऊ शकतात. यूजीसी नेट जून 2026 साठी उमेद्वारांच्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळे अर्ज शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे, जे ऑनलाइन माध्यमातून भरणे अनिवार्य आहे. यामध्ये सामान्य प्रवर्गांतील उमेद्वारांसाठी 1,150 रुपये जनरल-ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी, एनसीए प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी 600 रुपये तर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी आणि पीडब्ल्यूबीडी प्रवर्गांतील उमेद्वारांसाठी 325 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
जर एखाद्या उमेद्वाराने अर्ज भरताना काही चूक केली असेल तर एनटीए त्यांना फॉर्ममध्ये सुधारणा करण्याची संधी देते. उमेद्वार 22 मे 2026 ते 24 मे 2026 रोजी रात्री 11:50 वाजेपर्यंत आपल्या अर्जात सुधारणा करू शकतात. या कालावधीत उमेद्वारांना त्यांचे नाव, जन्मतारीख, परीक्षा केंद्र आणि इतर तपशील दुरुस्त करता येतील. ही परीक्षा 22 जून 2026 ते 30 जून 2026 या कालावधीत आयोजित केली जाईल. तरी त्यांनी वेळेत प्रवेशपत्र डाऊनलोड करावे आणि त्यावरील सर्व तपशील काळजीपूर्वक तपासून घ्यावेत.