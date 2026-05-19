Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Ugc Net June 2026 Registration Last Date Nta Application Form Correction Window

UGC NET June 2026 साठी अर्ज केलाय का? आजच संपतेय शेवटची संधी, पाहा संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया!

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून २०२६ सत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची आज २० मे २०२६ रोजी शेवटची तारीख आहे. एनटीए (NTA) द्वारे २२ जूनपासून परीक्षा सुरू होणार असून प्रवेशपत्र, फी आणि सुधारणा पॅनेलचा सविस्तर तपशील येथे वाचा.

Updated On: May 19, 2026 | 01:06 PM
UGC NET June 2026

फोटो सौैजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट परीक्षा भारतातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये असिस्टंट प्रोफसर किंवा ज्युनियर रिसर्ज फेलोशिपसाठीची पात्रता निश्चित करते. यावेळी जून 2026 सत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया 29 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाली असून 20 मे 2026 रोजी अंतिम तारिख आहे. त्यामुळे आज उमेद्वारांनी लवकरात लवकर अर्ज कसा करावा? हे आता आपण जाणून घेऊया.

UGC NET 2026 साठी अर्ज शुल्क किती आहे?

NTA कडून आयोजित केलेल्या यूजीसी नेट परीक्षेसाठी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनेच करता येऊ शकतात. यूजीसी नेट जून 2026 साठी उमेद्वारांच्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळे अर्ज शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे, जे ऑनलाइन माध्यमातून भरणे अनिवार्य आहे. यामध्ये सामान्य प्रवर्गांतील उमेद्वारांसाठी  1,150 रुपये जनरल-ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी, एनसीए प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी 600 रुपये तर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी आणि पीडब्ल्यूबीडी प्रवर्गांतील उमेद्वारांसाठी 325 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

RRB Recruitment :रेल्वेत ६,५६५ पदांची बंपर भरती! आता अर्ज करण्याची तारीख आणि पात्रता वाचा एका क्लिकवर..

जर एखाद्या उमेद्वाराने अर्ज भरताना काही चूक केली असेल तर एनटीए त्यांना फॉर्ममध्ये सुधारणा करण्याची संधी देते. उमेद्वार 22 मे 2026 ते 24 मे 2026 रोजी रात्री 11:50 वाजेपर्यंत आपल्या अर्जात सुधारणा करू शकतात. या कालावधीत उमेद्वारांना त्यांचे नाव, जन्मतारीख, परीक्षा केंद्र आणि इतर तपशील दुरुस्त करता येतील. ही परीक्षा 22 जून 2026 ते 30 जून 2026 या कालावधीत आयोजित केली जाईल. तरी त्यांनी वेळेत प्रवेशपत्र डाऊनलोड करावे आणि त्यावरील सर्व तपशील काळजीपूर्वक तपासून घ्यावेत.

यूजीसी नेट जून २०२६ साठी कसा अर्ज करावा?

  1. सर्वप्रथम nta.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
  2. होमपेजवर असलेल्या ‘UGC NET June 2026 Application’ या लिंकवर क्लिक करावे.
  3. नवीन नोंदणी (New Registration) करावी किंवा आधीच नोंदणी केलेल्या उमेद्वारांनी लॉगिन करावे.
  4. नंतर अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज शुल्क जमा करावे.
  5. शुल्क भरल्यानंतर कन्फर्मेशन पेज डाऊनलोड करून भविष्यातील संदर्भासाठी ते सुरक्षित ठेवावे.
  6. फॉर्म सबमिट झाल्यानंतर शुल्काची पावती आणि कन्फर्मेशन पेजची प्रत स्वत:कडे ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Web Title: Ugc net june 2026 registration last date nta application form correction window

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..
1

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम
2

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट
3

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UGC NET June 2026 साठी अर्ज केलाय का? आजच संपतेय शेवटची संधी, पाहा संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया!

UGC NET June 2026 साठी अर्ज केलाय का? आजच संपतेय शेवटची संधी, पाहा संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया!

May 19, 2026 | 01:06 PM
Adhikmas Gifts : अधिक मासासाठी काय गिफ्ट घ्यायचं प्रश्न पडलाय ? मग अधिकमास कलेक्शन तुम्ही ट्राय करायलाच पाहिजेत

Adhikmas Gifts : अधिक मासासाठी काय गिफ्ट घ्यायचं प्रश्न पडलाय ? मग अधिकमास कलेक्शन तुम्ही ट्राय करायलाच पाहिजेत

May 19, 2026 | 12:53 PM
IPL 2026 : ऋतुराज गायकवाडला कर्णधारपदावरून हटवा, संजू सॅमसनला द्या जबाबदारी; CSK कडे माजी क्रिकेटरची मागणी

IPL 2026 : ऋतुराज गायकवाडला कर्णधारपदावरून हटवा, संजू सॅमसनला द्या जबाबदारी; CSK कडे माजी क्रिकेटरची मागणी

May 19, 2026 | 12:46 PM
शरीरात वाढलेली उष्णता आणि डोकेदुखीच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय, राहाल कायमच फ्रेश

शरीरात वाढलेली उष्णता आणि डोकेदुखीच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय, राहाल कायमच फ्रेश

May 19, 2026 | 12:45 PM
Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक प्रकार! रिक्षाचालकाला बेदम मारहाण करून नवले ब्रिजवरून खाली फेकलं; नेमकं प्रकरण काय?

Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक प्रकार! रिक्षाचालकाला बेदम मारहाण करून नवले ब्रिजवरून खाली फेकलं; नेमकं प्रकरण काय?

May 19, 2026 | 12:44 PM
Cannes Film Festival 2026: Jacqueline Fernandezची ग्लोबल फॅशन आयकॉन म्हणून दमदार एन्ट्री, रेड कार्पेटवर ठरली चर्चेचा विषय

Cannes Film Festival 2026: Jacqueline Fernandezची ग्लोबल फॅशन आयकॉन म्हणून दमदार एन्ट्री, रेड कार्पेटवर ठरली चर्चेचा विषय

May 19, 2026 | 12:41 PM
स्वारगेट ते कात्रज मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करा; रोहन सुरवसे पाटील यांची मागणी

स्वारगेट ते कात्रज मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करा; रोहन सुरवसे पाटील यांची मागणी

May 19, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM