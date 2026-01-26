Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मोफत रेशन घेणाऱ्यांची घरं होणार लालेलाल! अर्थशास्त्रज्ञांच्या कल्पनेने होईल रेशनकार्ड धारकांचे हाल

डॉ. अशोक गुलाटी, सरकारकडून मोफत रेशन घेणाऱ्यांची घरे लाल रंगाने रंगवण्याची शिफारस करतात जेणेकरून त्यांची ओळख पटेल. मात्र यावरुन भेदभाव देखील समोर येईल.

Updated On: Jan 26, 2026 | 01:15 AM
Economist Dr. Ashok Gulati suggested painting red houses of those receiving free ration

अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी यांनी मोफत रेशन घेणाऱ्यांची घरे लाल रंगवण्याची आयडिया दिली आहे (फोटो - नवभारत)

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, देशातील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी, सरकारकडून मोफत रेशन घेणाऱ्यांची घरे लाल रंगाने रंगवण्याची शिफारस करतात जेणेकरून त्यांची ओळख पटेल. यावर तुमचे काय मत आहे?” यावर मी म्हणालो, “जेव्हा मोदी सरकार देशातील ८० कोटी लोकांना स्वेच्छेने मोफत रेशन देत आहे, तेव्हा अर्थशास्त्रज्ञ गुलाटी यांना हस्तक्षेप करण्याची गरज का भासली? समाजातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांसाठी अशा कल्याणकारी योजना आवश्यक आहेत. जगभरातील अनेक देशांमध्ये, भुकेले आणि बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून निषेध आणि आंदोलन करतात. जेव्हा त्यांचे पोट भरलेले असते तेव्हा कोणीही निषेध करत नाही. शांतता नांदते. म्हणूनच सरकारने दूरदृष्टीने ही योजना आखली आहे.”

इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि सोमालियामध्ये काय घडले हे तुम्हाला माहिती आहे. लुई चौदाव्याच्या कारकिर्दीत फ्रान्समध्ये भीषण दुष्काळ पडला. हजारो भुकेले लोक राजवाड्यासमोर जमले आणि ओरडू लागले. राणी मेरी अँटोइनेटने मंत्र्यांना विचारले की ते असा आवाज का करत आहेत. मंत्र्यांनी उत्तर दिले की ते भुकेले आहेत आणि भाकरी मागत आहेत. जनतेच्या दुर्दशेची जाणीव नसलेली मूर्ख राणी म्हणाली, “त्यांना सांगा की जर त्यांना भाकरी सापडली नाही तर त्यांनी केक खावा.”

हे देखील वाचा : तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, गुलाटीने विचार केला नाही का की मोफत रेशन घेणाऱ्यांची घरे लाल रंगवण्यासाठी किती खर्च येईल? घरांना लाल किंवा भगवा रंगवा, मोफत रेशन घेणाऱ्या चार मजली घरांच्या मालकांनाही लाज वाटणार नाही. ते म्हणतात की निर्लज्जांच्या पाठीवर एक तण उगवले आहे. लाज वाटण्याऐवजी तो म्हणाला, ‘हे चांगले आहे की यामुळे तो अपडेट राहील.’ राजकारण्यांनी फ्रीलोडिंगच्या सवयीला प्रोत्साहन दिले आहे. यामागील राजकारण म्हणजे व्होट बँक वाढवणे. महाराष्ट्रात, पुरुषांनीही लाडकी बहीण योजनेचा फायदा घेतला. सरकारी नोकरी असलेल्या महिलांनीही त्याचा फायदा घेतला.”

य़ावर मी म्हणालो, “महाराष्ट्राबद्दल बोलू नका, देशाबद्दल बोला.” गुलाटी म्हणाले की, करदात्यांच्या पैशातून लोकांना मोफत धान्य देऊन आळशी बनवले जात आहे. हे रेशन फक्त त्यांनाच दिले पाहिजे ज्यांना खरोखर गरज आहे. जेव्हा घरे लाल रंगवली जातात, तेव्हा ज्यांना शक्य आहे ते मोफत रेशन घेणे थांबवतील.”

हे देखील वाचा: निवडणूक आयोगाला आली जाग! महापालिकेतील गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जि. प. निवडणुकांसाठी १४ हजार EVM

शेजारी म्हणाला, “मोफत चंदनाची सवय झालेला गोळीबार करणारा तो आपली सवय सोडणार नाही. लोकशाहीसाठी निवडणुका लागतात आणि निवडणुकांसाठी मते लागतात! मते जिंकण्यासाठी मोफत मिठाई वाटावी लागते.”

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Economist dr ashok gulati suggested painting red houses of those receiving free ration

Published On: Jan 26, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

Jan 26, 2026 | 01:15 AM
