  • Jammu And Kashmir News Firing On Farooq Abdullah At Wedding Function Accused Arrested

Big Breaking: जम्मूत फारूख अब्दुल्लावर गोळीबार, लग्नाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते माजी मुख्यमंत्री

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला असून त्यांच्यावर गोळीबार करणाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. ANI ने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे

Updated On: Mar 11, 2026 | 11:18 PM
जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यावर गोळीबार (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यावर गोळीबार (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यावर गोळीबार
  • लग्नाच्या कार्यक्रमात करण्यात आला गोळीबार 
  • आरोपीला पोलिसांनी केली अटक 
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे संरक्षक डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री या गोळीबारातून थोडक्यात बचावले आहेत.  फारुख अब्दुल्ला जम्मूच्या ग्रेटर कैलाश भागात एका वकिलाच्या लग्नाला उपस्थित होते. या लग्नाच्या कार्यक्रमादरम्यानच त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्याला अटक केली आहे असंही आता समोर आले आहे. ANI ने दिलेल्या वृत्तानुसार फारूख अब्दुल्ला हे बचावले आहेत. 

जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री जम्मूच्या ग्रेटर कैलाश भागात एका वकिलाच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते. कमल सिंग जामवाल असे आरोपीला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अटक करून ताब्यात घेतले आहे आणि पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दरम्यान नक्की काय घडले याबाबत आता तपासणीला सुरूवात झाली आहे.

Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी

उपमुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यासोबत उपस्थित 
फारुख अब्दुल्ला सध्या सुरक्षेच्या ताफ्यात आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी देखील त्यांच्यासोबत होते. सुरिंदर चौधरी यांना शस्त्रांच्या तुकड्यांमुळे किरकोळ दुखापत झाली आणि त्यांना वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे असेही वृत्तात सांगण्यात आले आहे.

बँक्वेट हॉलमधून बाहेर पडताच झाला गोळीबार 

फारुख अब्दुल्ला बुधवारी (११ मार्च) जम्मूमध्ये होते. ते त्यांचा मुलगा, वकील आणि पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी आले होते. फारुख अब्दुल्ला सुमारे एक तास तिथेच थांबले. बँक्वेट हॉलमधून बाहेर पडताच त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. आरोपी झुडुपात लपून बसला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान हा गोळीबार का करण्यात आला आणि यामागे कोणाचा काय हेतू आहे याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. पोलिसांनी याबाबत अजून कोणतेही अपडेट दिले नाही.

India-Pakistan War: काश्मीरमध्ये भारत काय करतोय? ज्याला पाकिस्तान म्हणतोय ‘धोकादायक शस्त्र’; शाहबाज शरीफची पाचावर धारण

बातमी अपडेट होत आहे….

 

Published On: Mar 11, 2026 | 11:09 PM

