Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Shinde Group Mla Gulabrao Patil Controversial Statement On Hema Malini

Gulabrao Patil controversial statement : “तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी वक्तव्य केले. यावेळी त्यांनी मतदारांना आवाहन करताना पुन्हा एकदा अभिनेत्री आणि खासदार हेमा मालिनी यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 12:22 PM
shinde group mla gulabrao patil controversial statement on hema malini

पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हेमा मालिनी बाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • शिंदे गटाचे नेते आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे वादग्रस्त वक्तव्य
  • गुलाबराव पाटील यांनी पुन्हा केला हेमा मालिनींचा उल्लेख
  • मतदारांना आवाहन करताना पाटलांची जीभ घसरली
Gulabrao Patil controversial statement : जळगाव : आज राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने मतदारांना मतदानाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करुन सांगण्यात आले आहे. यानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाचे नेते आणि राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी वक्तव्य केले. यावेळी त्यांनी मतदारांना आवाहन करताना पुन्हा एकदा अभिनेत्री आणि खासदार हेमा मालिनी (Hema Malini) यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. यापूर्वी देखील गुलाबराव पाटील यांनी हेमा मालिनी यांचे नाव घेत वक्तव्य केले होते. आता पुन्हा एकदा हेच उदाहरण देत भाष्य केले आहे.

शिंदे गटाचे नेते आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यापूर्वी देखील हेमा मालिनी यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा उल्लेख करत त्यांनी हेमा मालिनी यांचे नाव घेतले होते. यावरुन जोरदार वाद निर्माण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी मतदारांना आवाहन करताना त्यांचे नाव घेतले आहे. जळगावमध्ये मतदारांना मतदानाचे महत्त्व समजून सांगताना गुलाबराव पाटील यांची जीभ घसरली.

हे देखील वाचा : “उमर खालिद आणि शरजील इमाम तुरुंगातच राहणार…”, दिल्ली दंगल कटप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

जळगावमधील कार्यक्रमामध्ये मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, राजाच्या पोटी राजा जन्माला येत नाही आता डॉक्टर बाबासाहेबांनी टाटा बिर्ला यांना एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे.तोच अधिकार आपल्या सर्वांना दिला आहे. हेमा मालिनीला सुद्धा एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे.मंचावर उपस्थित शिवसेना जिल्हाप्रमुखांना उद्देशून मतदानाच्या दिवशी तुमची बायको हेमा मालिनी आहे असा समजा असं वादग्रस्त वक्तव्य पाटलांनी यावेळी केलं. राजाच्या पोटी राजा जन्माला येत नाही. राजा आता मतपेटीतून जन्माला येतो हा इतिहास डॉ. बाबासाहेब बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घडवल्याचे ते म्हणाले आहेत.

मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी एकनाथ खडसेंचा देखील खरपूस समाचार घेतला आहे. ते म्हणाले की, कोण म्हणते देवाकडे वर भरावा लागतो आता खालीच भरावं लागतं. मुक्ताईनगर मध्ये निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेची लढाई झाली. राष्ट्रवादीच्या एकनाथ खडसे भाजपचं काम त्या ठिकाणी केलं हा कोणता पिक्चर आहे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी खडसेंचं नाव न घेता टीका केली.

हे देखील वाचा :आमचे नगरसेवक चोरीला गेले ओ चोरीला…’; कल्याण-डोंबिवलीतील पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल

खडसे माझ्यावर टीका करायचे गुलाबराव पाटील असा आहे आणि तसा आहे अरे बाबा मी निवडून आलो रे भो, मी असा तसा नाही आहे, तुम्ही आम्हाला त्रास दिला.खडसे यांनी आम्हाला जेलमध्ये टाकलं. आमदार चंद्रकांत पाटलांना त्रास दिला. जिल्ह्यात तुम्ही सर्वांना त्रास दिला म्हणून तुम्हाला हे आता भोगाव लागते आहे. माजी मंत्री सोबत बॅग पकडायला कोणी राहत नाही , असा खरपूस समाचार गुलाबराव पाटलांनी खडसेंचा घेतला.

Web Title: Shinde group mla gulabrao patil controversial statement on hema malini

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 12:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप
1

Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप

Mumbai Politics: मुंबई महानगरपालिकेत नवा ट्विस्ट! ‘उबाठा’ नेत्याचेच शिंदे गटाला साकडं; महापौरपदासाठी साहाय्य करण्याची मागणी
2

Mumbai Politics: मुंबई महानगरपालिकेत नवा ट्विस्ट! ‘उबाठा’ नेत्याचेच शिंदे गटाला साकडं; महापौरपदासाठी साहाय्य करण्याची मागणी

Eknath Shinde : ‘मराठी भाषा संवर्धनाची…’, बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा
3

Eknath Shinde : ‘मराठी भाषा संवर्धनाची…’, बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

Maharashtra Politics : मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरात महायुतीचाच महापौर; एकनाथ शिंदे यांची उबाठावर घणाघाती टीका
4

Maharashtra Politics : मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरात महायुतीचाच महापौर; एकनाथ शिंदे यांची उबाठावर घणाघाती टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gulabrao Patil controversial statement : “तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

Gulabrao Patil controversial statement : “तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

Jan 25, 2026 | 12:22 PM
Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन

Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन

Jan 25, 2026 | 12:20 PM
दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…

दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…

Jan 25, 2026 | 12:13 PM
लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

Jan 25, 2026 | 12:12 PM
Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

Jan 25, 2026 | 12:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM