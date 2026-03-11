Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
फक्त शिकून उपयोग नाही! ‘हे’ स्किल माहीत असणेही आवश्यक, कोणते? जाणून घ्या

आजच्या स्पर्धात्मक काळात केवळ पदवी किंवा पुस्तकातील ज्ञान पुरेसे नसून प्रॅक्टिकल स्किल्सही आवश्यक झाले आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 10:26 PM
आजच्या स्पर्धात्मक काळात केवळ पदवी मिळवणे किंवा पुस्तकातील ज्ञान घेणे पुरेसे राहिलेले नाही. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे कंपन्या आता अशा उमेदवारांचा शोध घेत आहेत ज्यांच्याकडे शिक्षणाबरोबरच काही महत्त्वाच्या कौशल्यांचाही साठा आहे. त्यामुळे फक्त शिकून उपयोग नाही, तर काही प्रॅक्टिकल स्किल्स आत्मसात करणेही तेवढेच आवश्यक बनले आहे. सर्वात महत्त्वाचे कौशल्य म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल. अनेकदा उमेदवाराकडे चांगले ज्ञान असते, पण ते स्पष्टपणे मांडता येत नाही. ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांशी, ग्राहकांशी किंवा वरिष्ठांशी संवाद साधताना योग्य शब्दांत आपले विचार मांडता येणे खूप महत्त्वाचे असते. चांगले कम्युनिकेशन स्किल असलेल्या व्यक्तींना करिअरमध्ये अधिक संधी मिळतात.

‘एनसीईआरटी’ने मागितली जाहीर माफी; आठवीच्या पुस्तकातील धडा वादग्रस्त

याशिवाय प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल हे कौशल्यही खूप महत्त्वाचे मानले जाते. कामाच्या ठिकाणी अनेक समस्या किंवा अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण होतात. अशावेळी घाबरून न जाता शांतपणे विचार करून योग्य उपाय शोधण्याची क्षमता असणे आवश्यक असते. कंपन्यांना अशा कर्मचाऱ्यांची गरज असते जे समस्यांवर उपाय शोधू शकतात. आजच्या डिजिटल युगात डिजिटल स्किल्स देखील अत्यंत आवश्यक झाले आहेत. संगणकाचे मूलभूत ज्ञान, इंटरनेटचा योग्य वापर, ई-मेल, डेटा व्यवस्थापन किंवा डिजिटल टूल्सचा वापर करता येणे ही कौशल्ये जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आवश्यक बनली आहेत. अनेक कंपन्या आता डिजिटल पद्धतीने काम करतात, त्यामुळे या कौशल्यांशिवाय पुढे जाणे कठीण ठरू शकते.

तसेच टीमवर्क हे कौशल्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ऑफिसमध्ये अनेक कामे ही टीममध्ये मिळून केली जातात. त्यामुळे इतर सहकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवणे, एकमेकांचे मत ऐकणे आणि एकत्र काम पूर्ण करणे या गोष्टींची सवय असणे आवश्यक आहे. चांगला टीम प्लेयर असलेला कर्मचारी संस्थेसाठी अधिक उपयुक्त ठरतो.

यासोबतच टाइम मॅनेजमेंट म्हणजेच वेळेचे नियोजन करण्याची सवयही अत्यंत महत्त्वाची आहे. काम वेळेत पूर्ण करणे, प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि तणावाशिवाय काम करणे यासाठी वेळेचे व्यवस्थापन आवश्यक असते. वेळेचे योग्य नियोजन केल्यास कामाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता दोन्ही वाढतात.

आजच्या काळात क्रिएटिव्हिटी आणि इनोव्हेशन यांनाही मोठे महत्त्व मिळाले आहे. कंपन्यांना असे कर्मचारी हवे असतात जे नवीन कल्पना मांडू शकतात आणि वेगळ्या पद्धतीने विचार करू शकतात. नवीन आयडिया आणि सर्जनशील विचार संस्थेच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरतात. याशिवाय अ‍ॅडॅप्टेबिलिटी म्हणजे बदलांना स्वीकारण्याची क्षमता देखील आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान आणि कामाच्या पद्धती सतत बदलत असतात. अशावेळी नवीन गोष्टी शिकण्याची तयारी आणि बदलांशी जुळवून घेण्याची वृत्ती असणे गरजेचे आहे.

NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

एकूणच, आजच्या करिअरच्या जगात केवळ शिक्षण पुरेसे नाही. शिक्षणाबरोबरच विविध कौशल्ये विकसित केली तरच व्यक्तीला करिअरमध्ये चांगल्या संधी मिळू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी अभ्यासाबरोबरच या महत्त्वाच्या स्किल्सकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

