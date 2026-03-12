अभिनेता अमिताभ बच्चन बनले व्यावसायिक; योग्य संधी साधून खरेदी केली अयोध्येत जमीन

शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, अनेक दशके बॉलीवुडवर राज्य करणारा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी अयोध्येत २.६७ एकर जमीन ३५ कोटी रुपयांची जमीन खरेदी केली. हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा मधून त्यांनी हा व्यवहार केला आहे. ते मुंबईत राहतात आणि उत्तर प्रदेशात जमीन खरेदी करतात. याचे कारण तरी काय?”
यावर मी म्हणालो, “याला गुंतवणूक म्हणतात! श्रीमंत लोकांकडे योग्य वेळी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची बुद्धी असते. वेळेवर जमीन किंवा इतर मालमत्ता खरेदी करा, कारण किंमती आणखी वाढतील.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्हाला वाटतं की बिग बींनी धार्मिक भावनेतून भगवान रामाच्या अयोध्येत जमीन खरेदी केली. असं म्हणतात की काशी गोदावरीपेक्षा मोठी आहे, प्रयाग तीर्थक्षेत्रापेक्षा मोठी आहे आणि अयोध्या ही सर्वात मोठी आहे जिथे रामाने अवतार घेतला. ही तीच अयोध्या आहे जिथे राजा दशरथाचे रथ दहाही दिशांना फिरत होते. यापैकी आठ दिशा पृथ्वीवर होत्या आणि दोन आकाशात आणि पाताळात होत्या. दशानन लंकेत होते, तर दशरथ अयोध्येत होते. अयोध्या रघु वंशातील सर्व शक्तिशाली राजांची राजधानी होती. या राजांमध्ये हरिश्चंद्र, कामधेनू नंदिनी या गायीची सेवा करणारे दिलीप, रघुसारखे शूर योद्धे आणि देव-असुर युद्धात देवांच्या बाजूने लढणारे राजा दशरथ यांचा समावेश होता.”
य़ावर मी म्हणालो, “अमिताभ बच्चन हे अलाहाबादचे आहेत, जिथे त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली आणि हेमवती नंदन बहुगुणा सारख्या राजकीय दिग्गजाला पराभूत केले. बिग बींचे वडील डॉ. हरिवंश राय बच्चन हे अलाहाबाद विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक होते. पवित्र शहर प्रयागराज हे गंगा, यमुना आणि अदृश्य सरस्वती यांचे संगम आहे. अमिताभ तिथे जमीन खरेदी करू इच्छित होते. गंगेच्या काठावरील हा मुलगा अचानक शरयू नदीचा रहिवासी कसा झाला?”
शेजारी म्हणाला, “बिग बींना माहित आहे की भव्य राम लल्ला मंदिराच्या बांधकामामुळे अयोध्या एक जागतिक स्थळ बनले आहे. पर्यटनासोबतच तीर्थयात्रा वाढतील. पंचतारांकित हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स वाढतील. जमीन सोन्याला विकली जाईल. हे स्वप्न लक्षात घेऊन, अमिताभ बच्चन यांनी अयोध्येत एक जमीन खरेदी केली. जेव्हा जेव्हा ते अयोध्येला भेट देतात तेव्हा त्यांचे चाहते गात असतात, ‘बिग बी अयोध्येत आले आहेत.'”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
