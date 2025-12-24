Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

तोच घारणेडा वास अन् तोच अस्वच्छ प्रवास..! भारतीय रेल्वेच्या तिकीटात वाढ मात्र सोयी सारख्याच

भारतीय रेल्वेने पुन्हा एकदा तिकीटाच्या दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे सामान्य लोकांना फटका बसला असून सुविधांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:21 PM
Indian Railways increased passenger ticket prices no change in facilities cleaning

भारतीय रेल्वेने प्रवासी तिकीटाच्या पैशांमध्ये वाढ केली आहे मात्र सोयींमध्ये कोणताही बदल नाही (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरील प्रवासी भाडे वाढवणे हे एक वेळ मानले जाऊ शकते. मात्र भाडे वाढ केल्यानंतर देखील, रेल्वे विभाग रेल्वे प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षिततेकडे किती लक्ष देत आहे हा ज्वलंत प्रश्न आहे? २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवासासाठी तिकिट दरात प्रति किलोमीटर १ पैसे आणि मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांसारख्या गाड्यांसाठी २ पैशांनी वाढ करणे असामान्य नाही.

लोकल ट्रेन आणि मासिक पास दरात बदल न केल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. या वर्षीची ही दुसरी रेल्वे भाडेवाढ आहे. यापूर्वी जुलैमध्ये तिकिट दरात वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे रेल्वेला ₹७०० कोटींचा महसूल मिळाला होता. नवीन भाडेवाढीमुळे मार्चपर्यंत रेल्वेला अतिरिक्त ₹६०० कोटींचा महसूल निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

रेल्वे विभागाचे म्हणणे आहे की रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार, ऑपरेशनल खर्च आणि वाढत्या मनुष्यबळामुळे भाडेवाढ अपरिहार्य झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, रेल्वे देशाच्या विविध भागात रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार करत आहे. आरक्षण प्रणालीत सुधारणा आणि ऑनलाइन सेवांचा विस्तार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : मोफत इंटरनेटच्या दिशेने ISROचे लक्षणीय पाऊल; ‘Bluebird-2 Satellite’ मुळे होणार स्मार्टफोन क्रांती, वाचा कसे?

बुलेट ट्रेनच्या दिशेनेही प्रगती सुरू आहे. हे सर्व असूनही, प्रवाशांना मूलभूत सुविधांची तरतूद अपुरी आहे. पाण्याचे नळ बंद आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना बाटलीबंद पाणी खरेदी करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे, वंदे भारत एक्सप्रेससारख्या नवीन गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि काही मार्गांवर सेमी-हाय-स्पीड गाड्या सुरू झाल्या आहेत. हे सर्व असूनही, बुलेट ट्रेनच्या दिशेने प्रगती सुरू आहे. हे सर्व असूनही, प्रवाशांना मूलभूत सुविधांची तरतूद अपुरी आहे.

गाड्या अनेकदा उशिराने धावतात. वेळापत्रकांचे योग्य पालन केले जात नाही. गाड्यांमध्ये, स्थानकांवर आणि प्लॅटफॉर्मवर स्वच्छतेचा अभाव आहे. पाण्याचे नळ बंद आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना बाटलीबंद पाणी खरेदी करावे लागते. अनधिकृत विक्रेते मनमानीपणे काम करतात.

हे देखील वाचा : ‘लोकांनी श्वास घेणे थांबवावे…’; दिल्लीतील AQI वरून हायकोर्टाने काढले सरकारचे वाभाडे

कुजलेल्या फळांच्या टोपल्या प्रवाशांना विकल्या जातात. भिकाऱ्यांना बाहेर काढले जात नाही. प्लॅटफॉर्मवर दुर्गंधी पसरली आहे. रेल्वेच्या स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छ परिस्थितीबद्दल तक्रारी कायम आहेत. केटरिंग सेवांचा दर्जा खालावत आहे, तर किमती प्रचंड आहेत. प्रवाशांची सुरक्षा ही रेल्वेची जबाबदारी आहे, ज्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

मालवाहतुकीतून रेल्वेला लक्षणीय महसूल मिळतो. या क्षेत्रात भारतीय रेल्वे जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रवासी वाहतुकीतील तोटा कमी करण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली होती, म्हणूनच प्रवासी भाडे वाढवण्यात आले. सरकारने २०३० पर्यंत रेल्वेला फायदेशीर बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे, परंतु प्रवासी सेवेकडे केवळ नफ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे अन्याय्य आहे. भाडेवाढीबरोबरच, प्रवासी सुविधांमध्ये योग्य सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Indian railways increased passenger ticket prices no change in facilities cleaning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 05:21 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

Jan 21, 2026 | 02:40 PM
2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

Jan 21, 2026 | 02:36 PM
काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

Jan 21, 2026 | 02:34 PM
Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

Jan 21, 2026 | 02:33 PM
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Jan 21, 2026 | 02:32 PM
BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 02:31 PM
Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Jan 21, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM