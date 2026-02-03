Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Terror Attack: पोलिओ डोस द्यायला गेले अन् जीवाला मुकले; पाकिस्तानमध्ये Polio बुथवर दहशतवादी हल्ला

Terror Attack in Pakistan : पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात दहशतवादी हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात पोलिओ पथकाला लक्ष्य करुन अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:41 PM
Pakistan Polio Team Attack

Terror Attack: पोलिओ डोस द्यायला गेले अन् जीवाला मुकले; पाकिस्तानमध्ये Polio बुथवर दहशतवादी हल्ला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तानमध्ये पोलिओ पथकावर अंदाधंदु गोळीबार
  • एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू
  • दहशतवादी हल्ला असल्याचा संशय
Pakistan News in Marathi : इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या (Pakistan) खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातून एक धक्कादायक घटना समोर येत आहे. मंगळवारी (०३ फेब्रुवारी २०२६) रोजी अज्ञात हल्लेखोरांनी पोलिओ पथकावर अंदाधुंद गोळीबार केला आहे. या गोळीबाराने संपूर्ण पाकिस्तान हादरले आहे. पाकिस्तानच्या उत्तर भागातील वजीरिस्तान जिल्ह्यात हा हल्ला झाला आहे.

पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी

एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याचा गोळीबारात मृत्यू

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी पोलिओ गटाचे कार्यकर्ते खैबर पख्तूनख्वामध्ये घरो-घरी जाऊन मुलांना पोलिओचा डोस पाजत होते. यावेळी प्रत्येक पोलिओ पथकासोबत एक सुरक्षा अधिकारी आणि पोलिस कर्मचारीही तैनात करण्यात आला होता. याच वेळी अज्ञात हल्लेखोरांनी अचानक गोळीबार सुरु केला. या गोळीबारात एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे.

हल्लेखोरांचा तपास सुरु

सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण परिसरात बंदोबस्त केला असून हल्लेखोरांचा शोध सुरु करण्यात आला आहे. सध्या या हल्ल्यामागचे कारण अस्पष्ट असून दहशतवादी हल्ल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. परंतु अद्याप कोणत्याही दहशतवादी गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. परंतु स्थानिक दहशतवाद्यांवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

दहशतवादी संघटनांचा पोलिओला तीव्र विरोध

पाकिस्तानमध्ये पोलिओ निर्मूलन अभियान गेल्या अनेक वर्षापासून धार्मिक कट्टरता आणि अफवांमुळे वादाचा विषय ठरत आहे. दावा केला जात आहे, पोलिओला विषाणू डोस म्हणून संबोधले जात आहे. तहरीक-ए-तालिबान (TTP) सारख्या अनेक दहशतवादी संघटनेने या लसीला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांच्या मते पाकिस्तान नागरिकांना मारण्याचे पाश्चात्य षड्‍यंत्र आहे. यामुळे मुस्लिम मुलांची नसबंदी होत असल्याच्या अफवा पाकिस्तानमध्ये पसरत आहेत. यामुळे २०१२ मध्ये ही मोहिम सुरु झाल्यापासून २०० हून अधिक पोलिस कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला आहे.

बलुचिस्तानमध्ये अस्थिरता

याच वेळी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. बलुचिस्तानच्या स्वतंत्रतेसाठी बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने सरकार आणि लष्कराविरोधात बंड पुकारला आहे. एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी गोळीबार, स्फोट केला जात आहे. यामध्ये अनेक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यामध्ये महिला फियादिनचाही समावेश आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये प्रचंड अस्थिरता पसरलेली आहे.

मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची पळता भुई

Published On: Feb 03, 2026 | 05:41 PM

