‘वेडिंग इंडस्ट्री’त करिअरच्या नव्या संधी! वेडिंग प्लॅनर, फोटोग्राफर, बरंच काही…

योग्य मेहनत, कौशल्य आणि सातत्य असल्यास वेडिंग इंडस्ट्रीत यशस्वी करिअर घडवता येते. आज लग्न हा केवळ विधी न राहता भव्य सोहळा बनल्याने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी वाढल्या आहेत.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:44 PM
सध्याच्या काळात योग्य मेहनत, कौशल्य आणि सातत्य असेल तर कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवता येऊ शकते. अनेकांनी अगदी लहान वाटणाऱ्या गोष्टींपासून सुरुवात करत स्वतःचं भक्कम करिअर उभं केलं आहे. अशाच वेगाने विस्तारत असलेलं आणि संधींनी भरलेलं एक महत्त्वाचं क्षेत्र म्हणजे वेडिंग इंडस्ट्री. आजकाल लग्न हा केवळ एक विधी न राहता एक भव्य सोहळा बनला आहे. त्यामुळेच या इंडस्ट्रीत करिअर करण्याकडे तरुणांचा कल वाढताना दिसत आहे. चला तर मग, वेडिंग इंडस्ट्रीमध्ये कोणकोणत्या संधी उपलब्ध आहेत, ते सविस्तर जाणून घेऊया.

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! "आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही" भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

मॅच मेकर (Match Maker)

मॅच मेकर म्हणजे विवाहासाठी मध्यस्थी करणारी व्यक्ती. दोन व्यक्ती किंवा कुटुंबांमधील योग्य जुळवणी करून देणे हे त्यांचे मुख्य काम असते. जरी आजकाल मॅट्रिमोनियल वेबसाईट्स आणि ऑनलाइन डेटिंग अ‍ॅप्स उपलब्ध असले, तरी वैयक्तिक समज, अनुभव आणि विश्वास यामुळे मॅच मेकर्सची भूमिका आजही महत्त्वाची आहे. अनेक मॅच मेकर्स लग्न ठरण्यापासून ते विवाहसोहळा पार पडेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया हाताळतात. काही कंपन्या तर लग्नाचा संपूर्ण कॉन्ट्रॅक्टच घेतात.

वेडिंग प्लॅनर

वेडिंग प्लॅनरचे मुख्य काम म्हणजे क्लायंटच्या बजेटनुसार संपूर्ण लग्नसोहळ्याचे नियोजन करणे. लग्नाची जागा निवडणे, सजावट, पाहुण्यांच्या राहण्याची व्यवस्था, केटरिंग, डीजे किंवा बँड यासारख्या सर्व गोष्टींची जबाबदारी वेडिंग प्लॅनरकडे असते. वेडिंग प्लॅनर होण्यासाठी इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये डिप्लोमा किंवा डिग्री असणे फायदेशीर ठरते. अनुभव वाढत गेला की या क्षेत्रात चांगली कमाई करता येते.

इव्हेंट ऑर्गनायझर

लग्नसोहळ्यातील प्रत्येक कार्यक्रम सुरळीत पार पडावा, यासाठी इव्हेंट ऑर्गनायझरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. क्लायंटच्या आवडीनिवडी, परंपरा आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन संपूर्ण कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करणे हे त्यांचे काम असते. वेळेचे नियोजन, कलाकारांचे समन्वय, स्टेज मॅनेजमेंट अशी अनेक जबाबदाऱ्या इव्हेंट ऑर्गनायझर पार पाडतो.

ब्रायडल ज्वेलरी डिझायनर

नववधूच्या पोशाखाला साजेसे दागिने निवडणे किंवा डिझाइन करणे हे ब्रायडल ज्वेलरी डिझायनरचे काम असते. सध्याचा ट्रेंड, नववधूचा लूक, कपड्यांचा रंग आणि डिझाइन यांचा अभ्यास करून दागिने डिझाइन केले जातात. या क्षेत्रात क्रिएटिव्हिटीला मोठा वाव असून नाव कमावण्याची चांगली संधी आहे.

डिप्लोमा इन इंटिरिअर डिझायनिंग! काय असते संपूर्ण प्रक्रिया? सविस्तर जाणून घ्या

वेडिंग फोटोग्राफर

फोटो आणि व्हिडीओशिवाय आजचे लग्न अपूर्ण मानले जाते. त्यामुळे वेडिंग फोटोग्राफरची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. प्री-वेडिंग शूट, सिनेमॅटिक व्हिडीओ, ड्रोन शूट यांसारख्या नव्या संकल्पनांमुळे या क्षेत्रात चांगली कमाई होते. अनुभवी फोटोग्राफर एका लग्नासाठी साधारणपणे एक ते दीड लाख रुपये शुल्क घेतात. एकूणच पाहता, वेडिंग इंडस्ट्री ही केवळ ग्लॅमरपुरती मर्यादित नसून मेहनत, नियोजन आणि कौशल्य असलेल्यांसाठी उत्तम करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र आहे. योग्य दिशा आणि सातत्य ठेवल्यास या इंडस्ट्रीत यशस्वी करिअर घडवता येऊ शकते.

Published On: Feb 03, 2026 | 05:44 PM

Feb 03, 2026 | 05:44 PM
