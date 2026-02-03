Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

परदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज! किती कर्जाची आवश्यकता आहे? फुल ऑन गॅरंटी

मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेणे खर्चिक असले तरी शैक्षणिक कर्ज हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरतो. भारतामधील अनेक बँका कमी व्याजदरात परदेशी शिक्षणासाठी कर्ज देतात, मात्र कर्ज घेण्यापूर्वी अटी समजून घेणे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:29 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेणे हे स्वप्न असते, मात्र वाढते शिक्षण शुल्क आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता ते मोठे आर्थिक आव्हान ठरते. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक कर्ज हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. भारतातील अनेक सरकारी व खासगी बँका परदेशी शिक्षणासाठी तुलनेने कमी व्याजदरात शैक्षणिक कर्ज देतात. मात्र कर्ज घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही अडचणी निर्माण होणार नाहीत.

UGC NET Result 2025: लाखो उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार; निकाल लवकरच होणार जाहीर

कर्जाची हमी (थर्ड पार्टी गॅरंटी)

बहुतेक बँका चार लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज कोणत्याही हमीदाराशिवाय देतात. मात्र जर कर्जाची रक्कम ७.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर बँकेकडे मालमत्ता, विमा पॉलिसी किंवा बँक ठेव (FD) यासारखी तारण द्यावी लागते. त्यामुळे मोठ्या रकमेचे कर्ज घ्यायचे असल्यास आधीच कर्ज हमीदार किंवा तारणाची व्यवस्था करून ठेवणे आवश्यक ठरते.

किती कर्जाची आवश्यकता आहे?

कर्ज घेण्यापूर्वी नेमकी किती रक्कम लागणार आहे, याचा अंदाज बांधणे फार महत्त्वाचे आहे. यामध्ये केवळ कॉलेज किंवा विद्यापीठाचे शुल्क नव्हे, तर वसतिगृह, राहणीमान, प्रवास खर्च, पुस्तके, लॅपटॉप, विमा आणि इतर लहान-मोठे खर्चही समाविष्ट करावेत. फक्त कॉलेजच्या फीवर आधारित कर्ज घेणे टाळावे, कारण परदेशात इतर खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात.

कर्जाची परतफेड आणि मोरेटोरियम कालावधी

बहुतेक बँका अभ्यास कालावधीत आणि त्यानंतर एक वर्षाचा मोरेटोरियम कालावधी देतात. या कालावधीत कर्जाची मूळ रक्कम परतफेड करावी लागत नाही. मात्र लक्षात घ्यावे की, कर्ज मंजूर झाल्याच्या दिवसापासून व्याज आकारले जाते. मोरेटोरियम कालावधी संपल्यानंतर साधारणपणे १० ते १५ वर्षांच्या आत कर्जाची परतफेड करता येते.

शैक्षणिक रेकॉर्ड आणि क्रेडिट स्कोअर

शैक्षणिक कर्जासाठी तुमचा शैक्षणिक रेकॉर्ड आणि सह-हमीदाराचा क्रेडिट स्कोअर महत्त्वाचा असतो. चांगला शैक्षणिक रेकॉर्ड असल्यास कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते. तसेच विविध बँकांनी देऊ केलेल्या व्याजदरांची तुलना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम, विद्यापीठाची मान्यता आणि भविष्यातील नोकरीच्या संधी यावरही व्याजदर अवलंबून असतो.

कर्ज घेणे फायदेशीर ठरेल का?

शैक्षणिक कर्जामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करता येते. परतफेडीसाठी निश्चित कालावधी मिळत असल्याने आर्थिक नियोजन करता येते. मात्र त्याच वेळी शिष्यवृत्ती, फेलोशिप किंवा पूर्ण निधी असलेल्या योजनांसाठीही अर्ज करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्जाचा बोजा कमी होईल.

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

योग्य नियोजन आवश्यक

जर स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेवर किंवा शिष्यवृत्तीच्या आधारे शिक्षण पूर्ण करता येत असेल, तर अनावश्यक कर्ज घेणे टाळावे. कर्जाचा मानसिक आणि आर्थिक ताण भविष्यात जाणवू शकतो. त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती गोळा करणे, तुलना करणे आणि योग्य नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Educational loans for studying abroad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 05:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार
1

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

Gadchiroli News: आश्रमशाळा की गुरांचा गोठा? विद्यार्थी भोजन कक्षात गुरांचा ठिय्या, लाहेरी आश्रमशाळेतील प्रकार
2

Gadchiroli News: आश्रमशाळा की गुरांचा गोठा? विद्यार्थी भोजन कक्षात गुरांचा ठिय्या, लाहेरी आश्रमशाळेतील प्रकार

February School Holidays: फेब्रुवारीत मुलांची चंगळ, अनेक दिवस राहणार शाळा बंद; परीक्षेसाठी होईल उत्तम तयारी
3

February School Holidays: फेब्रुवारीत मुलांची चंगळ, अनेक दिवस राहणार शाळा बंद; परीक्षेसाठी होईल उत्तम तयारी

राज्याच्या त्रैमासिक GSDP साठी नाऊकास्टिंगचा अभ्यास; मुंबई विद्यापीठाकडे महत्त्वाचा प्रकल्प
4

राज्याच्या त्रैमासिक GSDP साठी नाऊकास्टिंगचा अभ्यास; मुंबई विद्यापीठाकडे महत्त्वाचा प्रकल्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
परदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज! किती कर्जाची आवश्यकता आहे? फुल ऑन गॅरंटी

परदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज! किती कर्जाची आवश्यकता आहे? फुल ऑन गॅरंटी

Feb 03, 2026 | 05:29 PM
Car Maintenance Tips: गाडी चालवण्यासोबतच तिची देखभालही आहे महत्त्वाची; कारसाठी फॉलो करा ‘या’ खास टिप्स

Car Maintenance Tips: गाडी चालवण्यासोबतच तिची देखभालही आहे महत्त्वाची; कारसाठी फॉलो करा ‘या’ खास टिप्स

Feb 03, 2026 | 05:25 PM
PMC Mayoral Election: ठरलं तर! मंजुषा नागपुरे होणार पुण्याच्या महापौरपदी; सोमवारी होणार अधिकृत शिक्कामोर्तब

PMC Mayoral Election: ठरलं तर! मंजुषा नागपुरे होणार पुण्याच्या महापौरपदी; सोमवारी होणार अधिकृत शिक्कामोर्तब

Feb 03, 2026 | 05:19 PM
राष्ट्रवादी पक्षाला पुन्हा उभारी! तीन दिवसांच्या शोककाळानंतर मावळ तालुक्यात उमेदवारांच्या भेटीगाठी

राष्ट्रवादी पक्षाला पुन्हा उभारी! तीन दिवसांच्या शोककाळानंतर मावळ तालुक्यात उमेदवारांच्या भेटीगाठी

Feb 03, 2026 | 05:18 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
पांढरे केस, पण तोच ‘झक्कास’ अंदाज, Anil Kapoor यांच्या सिल्व्हर लूकचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

पांढरे केस, पण तोच ‘झक्कास’ अंदाज, Anil Kapoor यांच्या सिल्व्हर लूकचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Feb 03, 2026 | 05:14 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM