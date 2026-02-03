Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Dharashiv News : धाराशिव तालुक्यात टपाली मतदान ३०.८१ टक्के; ७१४ पैकी २२० मतदारांचा सहभाग

Dharashiv News : धाराशिव तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या १२ गटांमध्ये तसेच पंचायत समितीच्या २४ गणांमध्ये एकूण २२० टपाली मते नोंदली गेली असून त्याची टक्केवारी ३०.८१ इतकी आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:35 PM
धाराशिव तालुक्यात टपाली मतदान ३०.८१ टक्के; ७१४ पैकी २२० मतदारांचा सहभाग (फोटो सौजन्य-Gemini)

धाराशिव तालुक्यात टपाली मतदान ३०.८१ टक्के; ७१४ पैकी २२० मतदारांचा सहभाग (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव : १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पुन्हा वेळापत्रकबद्ध करण्यात आले आहेत. आता ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होईल आणि मतमोजणी ७ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे. त्यानुसार, नामांकन दाखल करणे, अर्ज मागे घेणे, निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे आणि अंतिम उमेदवार यादी प्रसिद्ध करणे हे टप्पे पूर्ण झाले आहेत. याचदरम्यान ३० जानेवारी ते २ फेब्रुवारीदरम्यान धाराशिव तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी टपाली मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या १२ गटांमध्ये तसेच पंचायत समितीच्या २४ गणांमध्ये एकूण २२० टपाली मते नोंदली गेली असून त्याची टक्केवारी ३०.८१ इतकी आहे. टपाली मतदान कक्षाचे नोडल अधिकारी महादेव असलकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात एकूण ७१४ टपाली मतदार असून त्यापैकी २२० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

PMC Mayoral Election: ठरलं तर! मंजुषा नागपुरे होणार पुण्याच्या महापौरपदी; सोमवारी होणार अधिकृत शिक्कामोर्तब

जिल्हा परिषद गटनिहाय टपाली मतदान

ढोकी गटात २४ पैकी ४ (१६%), पळसप ३८ पैकी १० (२६.३२%), कोंड ५८ पैकी २२ (३७.९३%), तेर ४८ पैकी १३ (२७.०८%), येडशी ९८ पैकी ३१ (३१.६३%), आंबेजवळगा ५८ पैकी २४ (४१.३८%), उपळा ८७ पैकी ३४ (३९.०८%), सांजा ६४ पैकी ६ (९.३८%), पाडोळी ४९ पैकी ३ (६.१२%), केशेगाव ३३ पैकी १० (३०.३०%), बेंबळी ८५ पैकी ३२ (३७.६५%) आणि वडगाव ७१ पैकी ३१ (४३.६६%) इतके मतदान झाले आहे.

पंचायत समिती गणनिहाय टपाली मतदान

ढोकी ९ पैकी ०, गोवर्धनवाडी १६ पैकी ४, पळसप १९ पैकी ३, जागजी १९ पैकी ७, कोंड २३ पैकी ६, इर्ला ३५ पैकी १६, तेर २२ पैकी ३, आळणी २६ पैकी १०, येडशी ६१ पैकी २३, तडवळे ३७ पैकी ८, आंबेजवळगा २८ पैकी ८, शिंगोली ३० पैकी १६, उपळा ४३ पैकी १३, वाघोली ४४ पैकी २१, सांजा ४३ पैकी ६, चिखली २१ पैकी ०, पाडोळी २२ पैकी ३, समुद्रवाणी २७ पैकी ०, केशेगाव २३ पैकी ५, करजखेडा १० पैकी ५, बेंबळी ३९ पैकी २६, रुईभर ४६ पैकी ६, वडगाव ४५ पैकी १७ आणि चिलवडी २६ पैकी १७ अशी मतदानाची आकडेवारी आहे. काही गट व गणांमध्ये मतदानाची टक्केवारी अत्यल्प असल्याचे दिसून येत असून, आगामी प्रत्यक्ष मतदानाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मतदान कधी होईल?

मतदान आता ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत होईल. त्यामुळे ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १०:०० वाजता निवडणूक प्रचार संपेल. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजता संबंधित ठिकाणी मतमोजणी सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणांसाठी आदर्श आचारसंहिता संपेल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे ११ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सरकारी राजपत्रात प्रकाशित केली जातील.

Maharashtra Breaking News Updates Today: राहुल गांधींनी पुन्हा चीनचा उल्लेख; संसदेचे कामकाज तहकूब

Web Title: In dharashiv taluka postal voting was 3081 percentage out of 714 and 220 voters participated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026 : प्रवीण दरेकरांच्या टीकेवर चंद्रकात कळंबे यांचा पलटवार; म्हणाले “दरेकरांसारखी माणसं…”
1

ZP Election 2026 : प्रवीण दरेकरांच्या टीकेवर चंद्रकात कळंबे यांचा पलटवार; म्हणाले “दरेकरांसारखी माणसं…”

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द
2

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द

Karjat ZP Election : “जिल्हा परिषद गटाला विकासाच्या मार्गावर आणणारच”; उमेदवारांनी नागरिकांना दिलं आश्वासन
3

Karjat ZP Election : “जिल्हा परिषद गटाला विकासाच्या मार्गावर आणणारच”; उमेदवारांनी नागरिकांना दिलं आश्वासन

ZP Election 2026 : अलोरे जिल्हा परिषद गटात दुरंगी तर शिरगाव गटात तिरंगी लढत; युती विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस सामना रंगणार
4

ZP Election 2026 : अलोरे जिल्हा परिषद गटात दुरंगी तर शिरगाव गटात तिरंगी लढत; युती विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस सामना रंगणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचे प्रशिक्षण मिळणार

महिला शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचे प्रशिक्षण मिळणार

Feb 03, 2026 | 06:18 PM
Health Tips in Marathi :- पन्नाशीनंतर फिट अँड फाईन राहायचं ? तर या वाचा फिटनेस टिप्स ..

Health Tips in Marathi :- पन्नाशीनंतर फिट अँड फाईन राहायचं ? तर या वाचा फिटनेस टिप्स ..

Feb 03, 2026 | 06:14 PM
IGI कडून AGLचे संपादन; रंगीत रत्न सर्टिफिकेशनमध्ये जागतिक स्तरावर नवा अध्याय

IGI कडून AGLचे संपादन; रंगीत रत्न सर्टिफिकेशनमध्ये जागतिक स्तरावर नवा अध्याय

Feb 03, 2026 | 06:06 PM
“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Feb 03, 2026 | 05:55 PM
“माझ्या कारकिर्दीत महत्वाची…”; पद्मश्री पुरस्कार जाहीर होताच Rohit Sharma ची प्रतिक्रिया व्हायरल

“माझ्या कारकिर्दीत महत्वाची…”; पद्मश्री पुरस्कार जाहीर होताच Rohit Sharma ची प्रतिक्रिया व्हायरल

Feb 03, 2026 | 05:54 PM
ST Bus News : सवलतीच्या दरात सुरक्षित देवदर्शन योजना! बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त उपक्रमाचे आयोजन

ST Bus News : सवलतीच्या दरात सुरक्षित देवदर्शन योजना! बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त उपक्रमाचे आयोजन

Feb 03, 2026 | 05:53 PM
India–US Trade Deal: अमेरिकेच्या अटीला मान्यता दिली पण…; ‘या’ प्रकरणात भारताला मोठा फटका बसणार?

India–US Trade Deal: अमेरिकेच्या अटीला मान्यता दिली पण…; ‘या’ प्रकरणात भारताला मोठा फटका बसणार?

Feb 03, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM