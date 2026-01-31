International Zebra Day 2026: निसर्गाचा ‘कलर कोड’! 31 जानेवारीलाच का साजरा होतो झेब्रा दिन? जाणून घ्या ‘ही’ 5 थक्क करणारी तथ्ये

International Zebra Day 2026 Marathi : जेव्हा आपण निसर्गाच्या अद्भुत कलाकृतींचा विचार करतो, तेव्हा डोळ्यासमोर येतो तो म्हणजे पांढऱ्या अंगावर काळे पट्टे असलेला डौलदार ‘झेब्रा’. आज ३१ जानेवारी, हा दिवस जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय झेब्रा दिन’ (International Zebra Day) म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका प्राण्याचे कौतुक करण्यासाठी नाही, तर मानवी हस्तक्षेपामुळे संकटात सापडलेल्या या अद्वितीय वन्यजीवाचे रक्षण करण्यासाठी लोकांना जागृत करण्यासाठी आहे.
झेब्रा म्हटलं की सर्वात आधी डोळ्यासमोर येतात ते म्हणजे त्याच्या अंगावरचे काळे आणि पांढरे पट्टे. तुम्हाला माहीत आहे का? मानवाच्या हाताच्या ठशांप्रमाणेच (Fingerprints) प्रत्येक झेब्राचे पट्टे हे वेगळे आणि अद्वितीय असतात. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे पट्टे केवळ शिकारी प्राण्यांना गोंधळात टाकण्यासाठी नसून, उष्ण आफ्रिकन उन्हात झेब्राचे शरीर थंड ठेवण्यासाठी आणि चावणाऱ्या माश्यांपासून (Tsetse flies) स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ‘रक्षक कवच’ म्हणून काम करतात.
झेब्रा प्रामुख्याने आफ्रिकेतील विशाल गवताळ प्रदेशात आणि डोंगराळ भागात आढळतात. मात्र, आज त्यांची स्थिती फारशी चांगली नाही. शिकारी (Poaching), त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचा नाश (Habitat Loss) आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेला पाण्याचा दुष्काळ यांमुळे झेब्राच्या लोकसंख्येत मोठी घट होत आहे. विशेषतः ‘ग्रेव्ही झेब्रा’ (Grevy’s Zebra) ही प्रजाती आता अत्यंत दुर्मिळ झाली असून ती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. ३१ जानेवारी हा दिवस आपल्याला या संकटाची जाणीव करून देतो.
Think all zebras are striped? This International Zebra Day, meet a spotted zebra. This individual’s unusual coat is caused by a rare genetic mutation affecting its melanin production. Scientists think that such mutations can make hiding from predators much more difficult. pic.twitter.com/8zm0TOyiFd — American Museum of Natural History (@AMNH) January 31, 2025
credit – social media and Twitter
अनेकांना वाटू शकते की झेब्रा केवळ गवत खाणारा प्राणी आहे, मग त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल? तर, झेब्रा हे उत्कृष्ट ‘गवत कापणी यंत्र’ (Natural Lawnmower) आहेत. ते जुन्या आणि कडक गवताचा भाग खातात, ज्यामुळे जमिनीवर नवीन आणि दर्जेदार गवत उगवण्यास मदत होते. या प्रक्रियेमुळे इतर तृणभक्षी प्राण्यांना, जसे की हरणे आणि रानगवे, अन्नाचा पुरवठा होतो. थोडक्यात सांगायचे तर, झेब्रा नसतील तर आफ्रिकेचे गवताळ प्रदेश वाळवंटात रूपांतरीत व्हायला वेळ लागणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय झेब्रा दिन साजरा करताना आपण केवळ फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर फोटो शेअर करून थांबायला नको. वन्यजीव संवर्धन करणाऱ्या संस्थांना मदत करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि शाश्वत पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे यातून आपण या प्राण्याचे अस्तित्व टिकवू शकतो. निसर्गातील ही काळ्या-पांढऱ्या रंगाची विविधता टिकवणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
Ans: दरवर्षी ३१ जानेवारी रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय झेब्रा दिन साजरा केला जातो.
Ans: झेब्राचे पट्टे त्यांना शिकारी प्राण्यांपासून वाचवण्यासाठी, माश्यांपासून रक्षण करण्यासाठी आणि शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी मदत करतात.
Ans: मुख्यत्वे झेब्राच्या तीन प्रजाती आहेत: प्लेन झेब्रा (Plains zebra), माऊंटन झेब्रा (Mountain zebra) आणि ग्रेव्ही झेब्रा (Grevy's zebra).