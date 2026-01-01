Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नवीन वर्षाचा करा नवीन संकल्प; नसला पाहिजे त्याला कोणताही विकल्प

New Year Resolution Meaning : नवीन वर्षाचे संकल्प हे फक्त एक विधी आहे की तुमचे जीवन बदलण्याचा एक मार्ग आहे? इतिहास, महापुरुष आणि दररोजच्या उदाहरणांमधून संकल्पांचा खरा अर्थ आणि महत्त्व जाणून घ्या.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:08 AM
new resolution should be made for the new year, and it should be fulfilled New Year 2026

नवीन वर्षाचा नवा संकल्प केला पाहिजे आणि तो पूर्ण केला पाहिजे (फोटो - नवभारत)

आमच्या शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, आम्हाला नवीन वर्षासाठी काही संकल्प करायचे आहेत. आमचे संकल्प अर्थपूर्ण व्हावेत यासाठी कृपया आम्हाला काही सूचना किंवा सल्ला द्या.” यावर मी उत्तर दिले, “संकल्प करणे सोपे आहे, परंतु ते पाळणे कठीण आहे! ज्यांच्याकडे ध्येय साध्य करण्याची दृढनिश्चयी आणि इच्छाशक्ती आहे त्यांनीच संकल्प करावेत. लोकमान्य टिळक म्हणाले, ‘स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे.’

ब्रिटिशांनी त्यांना मंडाले तुरुंग, बर्मा येथे सहा वर्षे तुरुंगात ठेवले, परंतु त्यांचा संकल्प अखंड राहिला. महात्मा गांधींनी आयुष्यभर सत्य आणि अहिंसेचे व्रत पाळले. दृढ निश्चय असलेले लोक म्हणतात, ‘रघुची परंपरा नेहमीच ‘प्राण जाये पर वचन ना जाये’ अशी आहे.'” एक व्यापारी किंवा उद्योगपती नवीन वर्षात नवीन व्यवसाय उघडण्याचा आणि लक्षणीय नफा मिळविण्याचा संकल्प करतो. पोर्तुगीज फुटबॉल सुपरस्टार रोनाल्डोने आतापर्यंत ९५६ गोल केले आहेत. ४१ वर्षांचे वय असूनही, तो १००० गोलचे लक्ष्य साध्य करण्याचा संकल्प करतो. संकल्पासोबत कृतीही असली पाहिजे.’ शेजारी म्हणाला, ‘आपण पंडितांना बोलावून हातात पाणी घेऊन मंत्र म्हणण्याचा विचार करत आहोत, आपण योग्य तो संकल्प करायला हवा.’

राक्षस राजा बळीनेही वामन अवताराला तीन पावले भूमी दान करण्याचे वचन दिले. उदार कर्णानेही आपले कवच आणि कानातले दान करण्याचे वचन दिले. राजा हरिश्चंद्रांनी सत्याचे समर्थन करण्याचे आपले कठीण वचन पूर्ण केले. विश्वामित्रांनी त्याची कठोर परीक्षा घेतली, परंतु तो अविचल राहिला. भगीरथाने स्वर्गातून गंगा पृथ्वीवर आणण्याचे आपले वचन पूर्ण केले. भगवान रामाने रावणाचा वध करण्याचे आपले वचन पूर्ण केले.

यावर मी म्हणालो, “तू मोठमोठे बोलत आहेस. तू स्वतः काय करणार आहेस? मॉर्निंग वॉक सुरू करशील का? गुटखा खाल्ल्यानंतर रस्त्यावर थुंकण्याची सवय सोडशील का? फास्ट फूडऐवजी पौष्टिक अन्न खाशील का? तू तुझ्या वासना, राग, अभिमान आणि लोभावर नियंत्रण ठेवशील का? तू गरीब आणि गरजूंना मदत करशील का? तू लोकांशी तुझे वर्तन सुधारशील का? तू तुझा अहंकार सोडशील का?” शेजारी म्हणाला, निशाणेबाज, जर तू तुझ्या क्षमतेनुसार संकल्प केलास आणि तरीही तो पाळू शकत नाहीस, तर तुला एक वर्षानंतर दुसरा संकल्प करण्याचा पर्याय आहे. संकल्प असे केले जातात की ते तुझ्या सोयीनुसार कधीही मोडता येतील.”

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

Published On: Jan 01, 2026 | 10:08 AM

