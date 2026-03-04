Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती; बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की विभागातील भरती प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२४ च्या नवीन आकृतीबंधामुळे पदसंख्या वाढली असून मोठ्या प्रमाणात भरती होणार आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 06:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवरील भरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार असल्याची महत्त्वाची माहिती राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या नवीन आकृतीबंधामुळे विभागातील विविध संवर्गांतील पदसंख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असून, या वाढीव पदांची भरती प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील अधिवेशनापर्यंत मोठ्या प्रमाणात ही भरती पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

RTE प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ! अर्जांचा आकडा ३ लाखांवरून थेट १ लाखावर; पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी

विधान परिषद सदस्य संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, वाढीव पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) सोबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार २५ एप्रिल २०२५ रोजी एलडीओ (पशुवैद्यकीय विकास अधिकारी) पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय १२ ऑगस्ट रोजी वर्ग-एक दर्जाच्या सहा सहाय्यक आयुक्त पदांसाठीही जाहिरात काढण्यात आली आहे. या दोन्ही जाहिरातींमुळे राज्यातील इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

परीक्षा प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, पेपर सेटिंगसाठी तज्ज्ञ अधिकारी आणि विषयविशेष प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच परीक्षा घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे परीक्षा वेळेत घेण्यासाठी सर्व टप्प्यांवर काळजीपूर्वक काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच एमपीएससीकडून भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे उमेदवारांना लवकरच परीक्षा देण्याची आणि नोकरी मिळवण्याची संधी मिळण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.

Career Katta Anniversary : ११ पुरस्कारांवर मोहोर; राज्यात सर्वाधिक पुरस्कार पटकावणारे ‘विवा महाविद्यालय’ 

दरम्यान, पशुपर्यवेक्षकांची पदे जिल्हा परिषदेमार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाशी चर्चा सुरू आहे. नवीन आकृतीबंधानुसार वाढलेल्या सर्व पदांची भरती करणे अत्यावश्यक असल्यामुळे शासनाकडून ही प्रक्रिया प्राधान्याने राबवली जात आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनापर्यंत मोठ्या प्रमाणात पदभरती पूर्ण होईल, असा पुनरुच्चार मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केला.

Published On: Mar 04, 2026 | 06:02 PM

