Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

New Year’s Eve : जुन्याला निरोप, नव्याचं स्वागत; जाणून घ्या ‘न्यू इयर इव्ह’ साजरी करण्यामागचा रंजक इतिहास

New Year's Eve २०२५ : 31 डिसेंबर रोजी मध्यरात्री 12 वाजताच, जगभरातील लोक जुन्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी एकत्र येतात. जाणून घ्या का आहे हा दिवस खास ते?

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:08 AM
New Year's Eve Why is New Year's Eve celebrated on December 31st

New Year's Eve : जुन्याला निरोप, नव्याचं स्वागत; जाणून घ्या 'न्यू इयर इव्ह' साजरी करण्यामागचा रंजक इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  प्राचीन काळी मार्चमध्ये नवीन वर्ष सुरू व्हायचे, परंतु ४५ ईसापूर्वमध्ये ज्युलियस सीझरने १ जानेवारी हा वर्षाचा पहिला दिवस निश्चित केला.
  •  जानेवारी महिन्याचे नाव रोमन देव ‘जानूस’ याच्यावरून पडले आहे, ज्याचा एक चेहरा भूतकाळाकडे आणि दुसरा भविष्यकाळाकडे पाहतो.
  •  मध्यरात्रीची ‘उलटी गिनती’ (Countdown), फटाक्यांची आतिषबाजी आणि नवीन वर्षाचे संकल्प ही आधुनिक उत्सवाची अविभाज्य अंगे बनली आहेत.

New Year’s Eve : आज ३१ डिसेंबर! घड्याळाचा काटा रात्रीचे १२ टोल देईल आणि संपूर्ण जग एका सुरात ओरडेल, ‘हॅपी न्यू इयर!’ (New Year’s Eve) जुन्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करण्याचा हा क्षण अत्यंत भावूक आणि उत्साहाचा असतो. २०२५ हे वर्ष आपल्या सर्वांसाठी भावनांचा एक ‘रोलरकोस्टर’ ठरले. कोणाला यश मिळाले, तर कोणाला आयुष्याने नवे धडे दिले. आता आपण २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की आपण ३१ डिसेंबरलाच ‘न्यू इयर इव्ह’ का साजरी करतो? १ जानेवारीलाच वर्षाची सुरुवात का होते? यामागे हजारो वर्षांचा इतिहास दडलेला आहे.

मार्च ते जानेवारी: कॅलेंडरचा रंजक प्रवास

खरे तर, प्राचीन रोमन कॅलेंडरमध्ये मार्च हा वर्षाचा पहिला महिना मानला जात असे. कारण त्या काळात निसर्गातील बदल आणि शेतीशी संबंधित ऋतू चक्रांना महत्त्व होते. मात्र, ४५ ईसापूर्व मध्ये महान रोमन सम्राट ज्युलियस सीझर याने ‘ज्युलियन कॅलेंडर’ची सुरुवात केली. सीझरने नागरी आणि राजकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी १ जानेवारी हा वर्षाचा पहिला दिवस म्हणून घोषित केला. तेव्हापासून ३१ डिसेंबर ही वर्षाची शेवटची रात्र आणि १ जानेवारी ही नवीन पहाट ठरली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Hamas War : ‘… वेळ संपत चाललीय’ ; नेतन्याहूंशी बैठकीनंतर ट्रम्प यांचा हमासला कडक इशारा

जानूस देव: ज्याचे दोन चेहरे विरुद्ध दिशेला आहेत

‘जानेवारी’ (January) या महिन्याच्या नावामागे एक खोल अर्थ दडलेला आहे. हे नाव रोमन पौराणिक कथेतील ‘जानूस’ (Janus) या देवावरून पडले आहे. जानूस हा दरवाजे, दारे आणि कोणत्याही सुरुवातीचा देव मानला जातो. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला दोन चेहरे होते; एक चेहरा मागे म्हणजे ‘भूतकाळाकडे’ पाहणारा आणि दुसरा चेहरा समोर म्हणजे ‘भविष्याकडे’ पाहणारा. नवीन वर्षाची संध्याकाळ ही या दोन चेहऱ्यांसारखीच असते. आपण ३१ डिसेंबरच्या रात्री गेलेल्या वर्षाच्या आठवणींचे चिंतन करतो आणि त्याच वेळी नव्या वर्षातील संधींसाठी सज्ज होतो.

धार्मिक आणि सांस्कृतिक धागा

३१ डिसेंबरचा दिवस केवळ कॅलेंडर बदलण्याचा नसून त्याला धार्मिक महत्त्वही आहे. युरोपमध्ये हा दिवस ‘सेंट सिल्वेस्टर’ (Saint Sylvester) यांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. मध्ययुगीन काळात १ जानेवारीला आध्यात्मिक पुनर्जन्माचे प्रतीक मानले जाई. कालांतराने, या धार्मिक विधींचे रूपांतर सामाजिक उत्सवात झाले आणि जगभरातील विविध संस्कृतींनी आपापल्या पद्धतीने या उत्सवाची टेपेस्ट्री विणली.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याच्या मार्गावर? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

आधुनिक सेलिब्रेशन: फटाके, गाणी आणि संकल्प

आजच्या काळात, नवीन वर्षाची संध्याकाळ म्हटली की डोळ्यांसमोर येतात ते सिडनीमधील सिडनी हार्बरचे फटाके किंवा न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरमधील प्रसिद्ध ‘बॉल ड्रॉप’. लोक एकत्र येतात, ‘काऊंटडाउन’ करतात आणि १२ वाजले की “ऑल्ड लँग सायन” (Auld Lang Syne) हे पारंपरिक गाणे गायले जाते. हे गाणे आपल्याला जुन्या आठवणी विसरू नका आणि जुन्या मित्रांना सोबत घेऊन पुढे जा, असा संदेश देते. या रात्री केलेले ‘न्यू इयर रिझोल्युशन्स’ (New Year Resolutions) आपल्याला स्वतःला अधिक चांगले बनवण्याची प्रेरणा देतात. नवे वर्ष हे केवळ तारीख बदलणे नसून ती एक नवी आशा आहे. २०२६ हे वर्ष तुमच्यासाठी सकारात्मकता, आरोग्य आणि समृद्धी घेऊन येवो, हीच सदिच्छा!

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवीन वर्ष १ जानेवारीलाच का सुरू होते?

    Ans: ४५ ईसापूर्व मध्ये ज्युलियस सीझरने रोमन कॅलेंडरमध्ये बदल करून १ जानेवारी हा अधिकृतपणे वर्षाचा पहिला दिवस निश्चित केला.

  • Que: 'जानेवारी' या महिन्याला हे नाव कसे मिळाले?

    Ans: जानेवारीचे नाव रोमन देव 'जानूस' (Janus) याच्यावरून पडले आहे, जो सुरुवात आणि संक्रमणाचा देव मानला जातो.

  • Que: 'न्यू इयर इव्ह'ला धार्मिक महत्त्व आहे का?

    Ans: होय, ३१ डिसेंबर हा दिवस ख्रिश्चन परंपरेत 'सेंट सिल्वेस्टर डे' म्हणूनही ओळखला जातो, जो आध्यात्मिक चिंतनाचा दिवस आहे.

Web Title: New years eve why is new years eve celebrated on december 31st

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 09:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ
1

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
2

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
3

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?
4

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM