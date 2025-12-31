New Year’s Eve : जुन्याला निरोप, नव्याचं स्वागत; जाणून घ्या ‘न्यू इयर इव्ह’ साजरी करण्यामागचा रंजक इतिहास

New Year’s Eve : आज ३१ डिसेंबर! घड्याळाचा काटा रात्रीचे १२ टोल देईल आणि संपूर्ण जग एका सुरात ओरडेल, ‘हॅपी न्यू इयर!’ (New Year’s Eve) जुन्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करण्याचा हा क्षण अत्यंत भावूक आणि उत्साहाचा असतो. २०२५ हे वर्ष आपल्या सर्वांसाठी भावनांचा एक ‘रोलरकोस्टर’ ठरले. कोणाला यश मिळाले, तर कोणाला आयुष्याने नवे धडे दिले. आता आपण २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की आपण ३१ डिसेंबरलाच ‘न्यू इयर इव्ह’ का साजरी करतो? १ जानेवारीलाच वर्षाची सुरुवात का होते? यामागे हजारो वर्षांचा इतिहास दडलेला आहे.
खरे तर, प्राचीन रोमन कॅलेंडरमध्ये मार्च हा वर्षाचा पहिला महिना मानला जात असे. कारण त्या काळात निसर्गातील बदल आणि शेतीशी संबंधित ऋतू चक्रांना महत्त्व होते. मात्र, ४५ ईसापूर्व मध्ये महान रोमन सम्राट ज्युलियस सीझर याने ‘ज्युलियन कॅलेंडर’ची सुरुवात केली. सीझरने नागरी आणि राजकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी १ जानेवारी हा वर्षाचा पहिला दिवस म्हणून घोषित केला. तेव्हापासून ३१ डिसेंबर ही वर्षाची शेवटची रात्र आणि १ जानेवारी ही नवीन पहाट ठरली.
‘जानेवारी’ (January) या महिन्याच्या नावामागे एक खोल अर्थ दडलेला आहे. हे नाव रोमन पौराणिक कथेतील ‘जानूस’ (Janus) या देवावरून पडले आहे. जानूस हा दरवाजे, दारे आणि कोणत्याही सुरुवातीचा देव मानला जातो. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला दोन चेहरे होते; एक चेहरा मागे म्हणजे ‘भूतकाळाकडे’ पाहणारा आणि दुसरा चेहरा समोर म्हणजे ‘भविष्याकडे’ पाहणारा. नवीन वर्षाची संध्याकाळ ही या दोन चेहऱ्यांसारखीच असते. आपण ३१ डिसेंबरच्या रात्री गेलेल्या वर्षाच्या आठवणींचे चिंतन करतो आणि त्याच वेळी नव्या वर्षातील संधींसाठी सज्ज होतो.
३१ डिसेंबरचा दिवस केवळ कॅलेंडर बदलण्याचा नसून त्याला धार्मिक महत्त्वही आहे. युरोपमध्ये हा दिवस ‘सेंट सिल्वेस्टर’ (Saint Sylvester) यांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. मध्ययुगीन काळात १ जानेवारीला आध्यात्मिक पुनर्जन्माचे प्रतीक मानले जाई. कालांतराने, या धार्मिक विधींचे रूपांतर सामाजिक उत्सवात झाले आणि जगभरातील विविध संस्कृतींनी आपापल्या पद्धतीने या उत्सवाची टेपेस्ट्री विणली.
आजच्या काळात, नवीन वर्षाची संध्याकाळ म्हटली की डोळ्यांसमोर येतात ते सिडनीमधील सिडनी हार्बरचे फटाके किंवा न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरमधील प्रसिद्ध ‘बॉल ड्रॉप’. लोक एकत्र येतात, ‘काऊंटडाउन’ करतात आणि १२ वाजले की “ऑल्ड लँग सायन” (Auld Lang Syne) हे पारंपरिक गाणे गायले जाते. हे गाणे आपल्याला जुन्या आठवणी विसरू नका आणि जुन्या मित्रांना सोबत घेऊन पुढे जा, असा संदेश देते. या रात्री केलेले ‘न्यू इयर रिझोल्युशन्स’ (New Year Resolutions) आपल्याला स्वतःला अधिक चांगले बनवण्याची प्रेरणा देतात. नवे वर्ष हे केवळ तारीख बदलणे नसून ती एक नवी आशा आहे. २०२६ हे वर्ष तुमच्यासाठी सकारात्मकता, आरोग्य आणि समृद्धी घेऊन येवो, हीच सदिच्छा!
