Dinvishesh : भारतीय स्वातंत्र सेनानी पांडुरंग सदाशिव साने उर्फ साने गुरुजी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ११ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : आज मराठी साहित्यातील आणि समाजकारणातील एक थोर विचारवंत पांडुरंग सदाशिव साने उर्फ साने गुरुजी यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांचा जन्म २४ डिसेंबर १८९९ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीच्या पालगड येथे झाला होता. श्यामची आई ही त्यांचे मराठी साहित्यातील कादंबरी अजरामर कलाकृती जी नाशिकच्या तुरुंगता असताना त्यांनी लिहीली होती. तसेच त्यांमनी श्माम, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी आणि सुंदर पत्रे ही पुस्तके देखील लिहिली आहेत. खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे ही त्यांची लोकप्रिय प्रार्थना आहे. याशिवाय त्यांनी १९३० च्या सविनय कायदेभंग चळवळीतही आपले महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
11 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
11 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)
1815 : ‘जुलिया मार्गारेट कॅमेरॉन’ – भारतीय-श्रीलंकन छायाचित्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 जानेवारी 1879)
1894 : ‘काइचिरो टोयोडा’ – टोयोटा मोटर कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 मार्च 1952)
1897 : ‘रामप्रसाद बिस्मिल’ – क्रांतिकारक यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 डिसेंबर 1927)
1942 : ‘पॉल रत्नसामी’ – हे भारतीय उत्प्रेरक शास्त्रज्ञ, INSA श्रीनिवास रामानुजन संशोधन प्राध्यापक आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे माजी संचालक यांचा जन्म.
1948 : ‘लालूप्रसाद यादव’ – बिहारचे (वर्ष 1990)मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
1982 : ‘मार्को आर्मेंट’ – टंबलर चे सहसंस्थापक यांचा जन्म.
1990 : ‘सविता पुनिया’ – अर्जुन पुरस्कार सन्मानित भारतीय हॉकी पटू यांचा जन्म.
11 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
323: 323ई.पुर्व : ‘अलेक्झांडर द ग्रेट’ – मॅसेडोनियाचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 20 जुलै ख्रिस्त पूर्व 356)
1727: ‘जॉर्ज (पहिला)’ – इंग्लंडचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 28 मे 1660)
1924: ‘वासुदेव वामन’ तथा ‘वासुदेवशास्त्री खरे’ – इतिहासाचार्य, लेखक, नाटककार व कवी यांचे निधन. (जन्म: 5 ऑगस्ट 1858)
1950: ‘पांडुरंग सदाशिव साने’ ऊर्फ ‘सानेगुरुजी’ – बालसाहित्यिक यांचे निधन. (जन्म: 24 डिसेंबर 1899)
1983: ‘घनश्यामदास बिर्ला’ – भारतीय उद्योगपती यांचे निधन. (जन्म: 10 एप्रिल 1894)
1903: ‘अलेक्झांडर (पहिला)’ – सर्बियाचा यांचे निधन. (जन्म: 14 ऑगस्ट 1876)
1903: ‘ड्रगा माशिन’ – सर्बियाचा अलेक्झांडर (पहिला) यांची सर्बियन पत्नी यांचे निधन. (जन्म: 11 सप्टेंबर 1864)
1997: ‘मिहिर सेन’ – इंग्लिश खाडी पोहुन जाणारे पहिले भारतीय यांचे निधन. (जन्म: 16 नोव्हेंबर 1930)
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