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Dinvishesh : मराठी साहित्यातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व पु. ल. देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:37 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आज १२ जून, आजच्या दिवशी इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडून गेल्या आहेत. आजच्या दिवशी मराठी साहित्यविश्वातील लोकप्रिय व्यक्तीमत्त्व पु. ल. देशांपांडे यांनी जगाचा निरोप घेतला होता. त्यांच्या जाण्याने मराठी साहित्यविश्वाला मोठा धक्का बसला होता.

Dinvishesh

Dinvishesh : मराठी साहित्यातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व पु. ल. देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जूनचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dinvishesh : आज मराठी साहित्यविश्वातीवल अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे पु. ल. देशपांडे म्हणजेच पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांना भाई किंवा पुल या नावानेही ओळखले जायचे. ते लेखक, विनोदीकार, नाटककार, अभिनेते, दिग्दर्शक आणि संगतीकार अशा विविक्ष क्षेत्रांत पारंगत होते. त्यांना महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी आपल्या विनोदी शैलीनै आणि जिवंत व्यक्तिचित्रांनी मराठी रसिकांना वेड लागवेल. दूरदर्शनच्या काळात पंडित जवाहरलाल नेहरु यांची पहिली मुलाखत घेण्याचा मान त्यांना मिळाला होता. व्यक्ती आणि वल्ली, बटाट्याची चाळ या त्यांच्या साहित्यकृती आजही लोकप्रिय आहेत. त्यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे.

12 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1896 : जे.टी. हर्न प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 100 बळी घेणारा पहिला खेळाडू ठरला.
  • 1898 : फिलीपिन्सने स्पेनपासून स्वातंत्र्य घोषित केले.
  • 1905 : गोपाळकृष्ण गोखले यांनी सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीची स्थापना केली.
  • 1913 : जॉन ब्रे या अमेरिकन माणसाची जगातील पहिली कार्टून फिल्म रिलीज़ झाली.
  • 1940 : दुसरे महायुद्ध – 13,000 ब्रिटिश आणि फ्रेंच सैनिकांनी मेजर जनरल रोमेलला शरणागती पत्करली.
  • 1944 : दुसरे महायुद्ध – जर्मन सैन्याने वापरलेला पहिला फ्लाइंग बॉब लंडनला धडकला.
  • 1964 : वर्णभेद विरोधी नेते नेल्सन मंडेला यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली.
  • 1975 : अलाहाबाद न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द केली आणि त्यांना 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली.
  • 1993 : पृथ्वीक्षेपणास्त्राची 11 वी चाचणी यशस्वी.
  • 1996 : भारताचे पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्या संयुक्त आघाडी सरकारने लोकसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले.
  • 2001 : कोनेरु हंपी ही बुद्धीबळातील वूमन ग्रॅंडमास्टर बनली. हा पराक्रम करणारी ती भारताची सर्वात कमी वयाची व एकुणात दुसरी खेळाडू आहे.
  • 2002 : जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाला सुरुवात झाली.
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12 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 499 : 499 ई.पुर्व : ‘आर्यभट्ट’ – भारतीय गणिती व खगोलशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
  • 1894 : ‘पुरुषोत्तम बापट’ – बौद्ध धर्म ग्रंथांचे भाषांतरकार आणि संपादक यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 नोव्हेंबर 1991)
  • 1917 : ‘भालचंद्र दत्तात्रय खेर’ – लेखक व पत्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 जून 2012)
  • 1924 : ‘जॉर्ज बुश’ – अमेरिकेचे 41 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1917 : ‘भालचंद्र दत्तात्रय खेर’ लेखक पत्रकार यांचा जन्म.
  • 1957 : ‘जावेद मियाँदाद’ – पाकिस्तानी क्रिकेट खेळाडू प्रशिक्षक यांचा जन्म.
  • 1972 : ‘भालचंद्र कदम’ – लोकप्रिय महाराष्ट्रीयन मराठी हास्य विनोदी रंगमंच कलाकार व चित्रपट अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1985 : ‘ब्लॅक रॉस’ – मोझीला फायरफॉक्स चे सहसंस्थापक यांचा जन्म.
12 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1964 : ‘कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी’ – मराठी भाषेचे गाढे अभ्यासक यांचे निधन. (जन्म: 5 जानेवारी 1892 – इस्लामपूर, सांगली)
  • 1976 : ‘गोपीनाथ कविराज’ – भारतीय तत्त्वज्ञ आणि विद्वान यांचे निधन.
  • 1978: ‘गुओ मोरुओ’ – चिनी भाषेमधील कवी, लेखक आणि इतिहासकार यांचे निधन.
  • 1981 : ‘प्र. बा. गजेंद्रगडकर’ – भारताचे 7 वे सरन्यायाधीश यांचे निधन. (जन्म: 16 मार्च 1901)
  • 1983 : ‘नॉर्मा शिअरर’ – कॅनेडियन – अमेरिकन अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 10 ऑगस्ट 1902)
  • 2000 : ‘पु.ल. देशपांडे’ – मराठी लेखक, कवी, नाटककार आणि अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 8 नोव्हेंबर 1919)
  • 2003 : ‘ग्रेगरी पेक’ – हॉलीवूड अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 5 एप्रिल 1916)
  • 2015 : ‘नेकचंद सैनी’ – भारतीय मूर्तिकार यांचे निधन.(जन्म: 15 डिसेंबर 1924)

Web Title: Dinvishesh 12 june pu la deshpande death anniversary marathi

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:35 AM

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