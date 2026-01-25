घुसखोर खरंच कधी होणार का देशाबाहेर? नेत्यांच्या भाषणाला धार पण प्रत्यक्षात योजना काहीच नाही

मागील वर्षी, १५ ऑगस्ट रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भारतात घुसखोरांबद्दल भाष्य केले होते. त्यानंतरच्या महिन्यात बिहार निवडणुकीदरम्यान त्यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा भाषणांमध्ये बोलून दाखवला. यानंतर आता बंगाल निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील घुसखोराबाबत त्यांची चिंता शिगेला पोहोचलेली दिसते. केवळ पंतप्रधानच नाही तर गृहमंत्र्यांनीही अनेक विधाने केली आहेत की ते आता निवडकपणे घुसखोरांना देशातून हाकलून लावणार आहेत असा आक्रमक पवित्रा केंद्रीय नेते घेताना दिसत आहेत.
सहा महिन्यांपूर्वी, पंतप्रधानांनी घुसखोरीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी लोकसंख्याशास्त्रीय मिशन सुरू करण्याबद्दल बोलले होते आणि घोषणा केली होती की हे मिशन लवकरच त्याचे काम सुरू करेल. मात्र मिशनच्या वेळापत्रक, बजेट, जबाबदार एजन्सी, सार्वजनिक अहवाल देण्याची यंत्रणा आणि अंमलबजावणी अद्याप अस्पष्ट आहे. घुसखोर सरकारी योजना आणि राजकीय पाठिंब्याचा गैरफायदा घेत राहतात, ज्यामुळे सरकारवर अनावश्यक आर्थिक भार पडतो. सामाजिक तणाव आणि गुन्हेगारी वाढत आहे. शेती, बांधकाम आणि घरगुती कामांमध्ये स्वस्त कामगार म्हणून घुसखोरांच्या रोजगाराचा स्थानिक कामगारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो.
घुसखोर केवळ मतदार ओळखपत्रे आणि आधार कार्डे यांसारखी बनावट कागदपत्रे तयार करून आणि निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून लोकशाहीला दूषित करत नाहीत तर ते बनावट चलन, ड्रग्ज, गायींची तस्करी करण्यासाठी आणि सीमावर्ती राज्यांमध्ये दहशतवाद्यांसाठी स्लीपर सेल तयार करण्यासाठी देखील एक मार्ग बनत आहेत.
घुसखोरीने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या बंगाल, आसाम आणि बिहारमध्ये भाजप हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करत आहे, परंतु दुःखाची गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत घुसखोरी आणि बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भीती निर्माण करणाऱ्या आणि भाषणांपेक्षा जास्त काही साध्य झालेले नाही.
घुसखोरांना परत पाठवले जाईल का?
बेकायदेशीर घुसखोरीचा मुद्दा जोर धरत आहे. पंतप्रधान त्यांच्या निवडणूक सभांमध्ये भारताला घुसखोर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांपासून मुक्त करण्याबद्दल सतत बोलत आहेत. ते ही समस्या केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलनाचा प्रश्न देखील मानतात. मागील सरकारांना दोष देणे आणि प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा उपस्थित करणे, काही घोषणा आणि अर्धवट प्रयत्न करणे याशिवाय, अद्याप कोणताही ठोस उपाय समोर आलेला नाही.
यावेळी सरकार खरोखरच गंभीर आहे का आणि किमान बांगलादेशी आणि म्यानमारच्या घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी वचनबद्ध आहे का? बंगाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष आणि किरेन रिजिजू यांच्या मते, भारतात अंदाजे २० दशलक्ष मुस्लिम बांगलादेशी घुसखोर आहेत, त्यापैकी १ कोटी बंगालमध्ये आहेत. सरकार मान्य करते की बांगलादेशी घुसखोर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी केवळ राज्यांची नाही, तर गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा दल, परराष्ट्र मंत्रालय आणि शेजारील देशांशी राजनैतिक संबंधांची सामायिक जबाबदारी आहे, तर हे अपयश का मानले जाऊ नये?
कायमस्वरूपी आणि जलद हद्दपारी प्रक्रिया, स्पष्ट इमिग्रेशन कायदे, एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस आणि हद्दपारीबाबत शेजारील देशांशी स्पष्ट करार आणि कार्यात्मक करार नसताना आपण अमेरिकेसारख्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना निवडकपणे हद्दपार करण्याची आशा कशी करू शकतो? निःसंशयपणे सरकारला आपली वचनबद्धता सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे, परंतु सत्य हे आहे की भाषणांमध्ये किंवा भीतीच्या कथनांमध्ये तोडगा नाही. जर सरकारला खरोखरच आपली वचनबद्धता दाखवायची असेल, तर त्याने प्रथम पारदर्शक, अद्ययावत आणि सर्वमान्य डेटा सार्वजनिक केला पाहिजे.
फक्त ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता असेल: कालबद्ध कृती योजना, आंतर-मंत्रालयीन समन्वय, सीमा व्यवस्थापन मजबूत करणे आणि कठोर कारवाई. त्यानंतरच ‘घुसखोरीमुक्त भारत’ साकार होईल.
लेख : संजय श्रीवास्तव
