तरुण वयात Breast cancer होण्यास कारणीभूत ठरतात 'ही' गंभीर कारणे, स्तनात गाठी होऊ नये आहारात करा बदल

जगभरात कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. कॅन्सर झाल्यानंतर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. याशिवाय गंभीर आजाराचे नाव ऐकल्यानंतर पायांखाली जमीन सरकल्यासारखे वाटते. शरीराच्या कोणत्याही अवयवाला कॅन्सरची लागण होऊ शकते. त्यामुळे शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष देऊन योग्य ते उपचार करावेत, अन्यथा संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. त्यातील अतिशय गंभीर कॅन्सर म्हणजे स्तनाचा कॅन्सर. वयस्कर महिलांमध्येच नाहीतर तरुण वयातील मुलींनासुद्धा स्तनाच्या कॅन्सरची लागण होते. जीवनशैलीत होणारे बदल, उशिरा मातृत्व, ताणतणाव, लठ्ठपणा आणि अनुवांशिक कारणे इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे स्तनाच्या कॅन्सरचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. स्तनात गाठ, त्वचेत बदल, निप्पलमधून स्त्राव किंवा वेदना यांसारखी लक्षणे दिसू लागल्यास वेळीच योग्य त्या तपासण्या करून घ्याव्यात.(फोटो सौजन्य – istock)
शरीराच्या कोणत्याही अवयवाला कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अतिशय सामान्य वाटणारी लक्षणे दिसू लागतात. मात्र कालांतराने लक्षणांकडे वाढ होते आणि शरीरात प्रचंड थकवा, अशक्तपणा वाढून वजन झपाट्याने कमी होते. कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशींच्या परिणामामुळे आरोग्य बिघडते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तरुण वयात स्तनाच्या कॅन्सरची लागण का होते? स्तनाच्या कॅन्सरची लक्षणे? याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
स्तनाचा कॅन्सर स्तनाच्या पेशींच्या डीएनएमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे होतो, ज्यामुळे पेशी मरण्याऐवजी वेगाने वाढत जातात. त्यानंतर त्यांची गाठ तयार होते. स्तनाचा कॅन्सर प्रामुख्याने दूध तयार करणाऱ्या ग्रंथींमध्ये किंवा दुग्धवाहिन्यांमध्ये तयार होतो. स्तनामध्ये आलेली गाठ वेळीच न काढल्यास संपूर्ण स्तनांमध्ये कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी पसरू लागतात. याशिवाय तरुण वयात होणारा कॅन्सर शरीरात वेगाने हानिकारक पेशी तयार करतो, ज्यामुळे शरीरातील पेशी विभाजनाचा वेग वाढतो.
जीवनशैलीत सातत्याने होणारा बदल गंभीर आजार होण्यास कारणीभूत ठरतो. तसेच वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर मुलांना जन्म देणे किंवा स्तनपान न केल्यामुळे शरीराचे हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते. अतिप्रक्रिया केलेले अन्न, जंक फूड्स, साखर आणि ‘ट्रान्स फॅट किंवा लाल मांस अति प्रमाणात खाल्ल्यामुळे शरीरात कॅन्सरच्या पेशी झपाट्याने वाढू लागतात. शरीरातील अतिरिक्त चरबी कर्करोगाला पोषक ठरणारे हार्मोन्स तयार करते. ज्याच्या परिणामामुळे भविष्यात शरीरात कोणत्याही अवयवात कॅन्सरच्या गाठी तयार होतात. प्लास्टिकचा अतिवापर, प्रदुषण आणि केमिकल युक्त स्किन केअरचा वापर केल्यामुळे कॅन्सर होण्याचे प्रमाण वाढते.
स्तनात किंवा काखेत नवीन गाठ जाणवणे
स्तनाच्या आकारात किंवा स्वरूपात अचानक बदल होणे.
स्तनाची त्वचा लाल होणे
स्तन खरखरीत होणे किंवा तिथे खड्डा पडणे.
निप्पलमधून रक्त किंवा पांढरा द्रव येणे.
Ans: स्तनात किंवा काखेत वेदनाहीन, कडक आणि अनियमित आकाराची गाठ
Ans: अनुवांशिक बदल, संप्रेरकांमधील (hormones) असंतुलन, वाढते वय आणि जीवनशैलीमुळे होऊ शकते.
Ans: नाही, स्तनातील सर्व गाठी कॅन्सर नसतात. तरीही, कोणताही बदल दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांशी (विशेषतः सर्जन) संपर्क साधावा.