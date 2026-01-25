Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान? नितीन नबीन राजकारणाच्या पटलावरचे ठरणार प्यादे की वजीर?

नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर देशाचा पंतप्रधान कोण होणार अमित शाह की योगी आदित्यनाथ हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भाजपचे नवनियुक्त अध्यक्ष नितीन नबीन हे काय निर्णय घेणार याची चर्चा रंगली आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 01:51 PM
Who will be the Prime Minister after Narendra Modi, Amit Shah or Yogi Adityanath

नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान अमित शाह की योगी आदित्यनाथ होणार याची चर्चा सुरु झाली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान
  • भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन कोणाला देणार संधी
  • भाजपने आखला नवीन डाव
PM Narendra Modi : नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय (BJP Politics) अध्यक्षपदी नितीन नबीन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवीन यांना १० कोटी कार्यकर्ते असलेल्या पक्षाची सूत्रे का देण्यात आली हे सर्वजण समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आसाम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत. मात्र नवीन यांचा या तिन्ही राज्यांशी कोणताही संबंध नाही. तरीही त्यांच्याकडे पक्षाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये नितीन नबीन कोणते निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (BJP president election)

याचबरोबर, भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन हे कायस्थ कुटुंबातून येतात. याचा अर्थ ते उच्च जातीच्या वर्गातील आहेत, जे आधीच भाजपचे मुख्य मतदार मानले जातात. म्हणून, इतर वर्गांना आकर्षित करणारा चेहरा आवश्यक होता, परंतु ते केले गेले नाही. परंतु आता, राजकीय वातावरण आता त्यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीमागील हेतू उघड करू लागले आहे. ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार विश्व दीपक यांनी नितीन नबीन यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीमागील एक रंजक कहाणी उघड केली आहे. एका ब्लॉग पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, नबीन हे मूलतः बुद्धिबळाच्या पटावर एक छोटेसे प्यादे आहेत जिथे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठा राजकीय खेळ खेळला जाणार आहे.

हे देखील वाचा : ‘आमचे नगरसेवक चोरीला गेले ओ चोरीला…’; कल्याण-डोंबिवलीतील पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल

त्यांनी पुढे लिहिले की त्या खेळाचे तुकडे आधीच तयार होत आहेत. त्यांनी या खेळाचे नाव दिले “मोदींनंतर कोण पंतप्रधान होईल?” पहिला खेळाडू केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असतील आणि दुसरा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असतील. कोणीतरी काळ्या घोड्याच्या रूपात उदयास येण्याची शक्यता आहे, परंतु ते अशक्य आहे.

अमित शाह मोदींचे उत्तराधिकारी असतील!

विश्व दीपक लिहितात की सुरुवातीला असे वाटले नव्हते, परंतु अलिकडे अमित शाह यांची देहबोली, माध्यमांशी आणि जनतेशी त्यांचे संवाद इत्यादीवरून ते स्वतःला मोदींचे उत्तराधिकारी म्हणून सादर करत असल्याचे दिसून येते. “अमित शाह यांच्या देहबोलीवरून मोदींच्या वारशावरील माझा दावा स्पष्ट होतो,” ते म्हणतात. “हे स्वाभाविक आहे, कारण ते मोदींचे सर्वात विश्वासू आणि जुने मित्र आणि सहकारी आहेत.”

योगी, हिंदुत्वाच्या वारशाचे दावेदार!

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतःला भाजप आणि आरएसएसच्या हिंदुत्वाच्या वारशाचे खरे दावेदार मानतात. या आघाडीवर कोणीही त्यांना आव्हान देऊ शकत नाही. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, भाजपचा पुढील अंतर्गत संघर्ष मोदींचा वारसा आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणात असेल.

नितीन नबीन यांना अध्यक्ष का बनवण्यात आले?

विश्व दीपक यांनी पुढे लिहिले की, सार्वजनिक पाठिंबा नसलेल्या १२वी पास असलेले आमदार नितीन नबीन यांची भूमिका, जरी या संघर्षात लहान असली तरी, संधी मिळाल्यास ती महत्त्वाची ठरेल. कारण राजकारणात, तुच्छता अनेकदा महत्त्वाची ठरते. नबीन शून्य होते, म्हणूनच त्यांना हिरो बनवण्यात आले. गेल्या महिन्यात अंदमानमध्ये भागवत आणि शहा यांच्यात झालेल्या बैठकीत त्यांच्या नावावर एकमत झाले.

हे देखील वाचा: “तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

दुसरे ज्येष्ठ पत्रकार कुमी कपूर लिहितात की अमित शहांना धर्मेंद्र प्रधान किंवा भूपेंद्र यादव हवे होते. पण आरएसएसला गुजराती लॉबीबाहेरील कोणीतरी हवे होते. शेवटी, सार्वजनिक पाठिंबा नसलेले आणि फक्त १२ वी पास असलेले आमदार नितीन नबीन यांचे नाव अंतिम करण्यात आले. तथापि, मला वाटते की नबीन हे गुजराती लॉबीचे आहेत. मोदी आणि शहा जे काही म्हणतील ते ते करतील.

नीतीन नबीन कोणाचा मार्ग कठीण करतील?

बरं, आरएसएसनेही नितीन नबीन यांचे नाव मंजूर केले आहे. अशा परिस्थितीत, “मोदींनंतर पंतप्रधान कोण होईल?” या खेळातील दुसरा खेळाडू योगी आदित्यनाथ यांना जास्त मेहनत घ्यावी लागेल. सध्या तरी, या राजकीय चर्चा आहेत. पुढे काय होते हे पाहणे खूप रंजक असणार आहे.

Published On: Jan 25, 2026 | 01:51 PM

