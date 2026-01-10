Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

World Hindi Day: भारतीय अस्मितेचे दर्शन घडवणारी भाषा; पाहा नागपूर ते जगभरातील भारतीय दूतावासांपर्यंतचा हिंदीचा अलौकिक प्रवास

World Hindi Day 2026: ही तारीख निवडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 10 जानेवारी 1975 हा दिवस भारतातील नागपूर येथे पहिला जागतिक हिंदी परिषद आयोजित करण्यात आला होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले होते.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:18 AM
world hindi day 10 january history significance nagpur conference difference 2026

जागतिक हिंदी दिन साजरा करण्यासाठी १० जानेवारी हा दिवस का निवडला गेला? त्याचा इतिहास आणि महत्त्व वाचा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक वारसा
  • २०२६ ची खास थीम: “हिंदी: एक भावनिक दुवा” (Hindi as an Emotional Connector).
  • राष्ट्रीय विरुद्ध जागतिक

World Hindi Day 2026 history significance : तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की जर आपण १४ सप्टेंबरला हिंदी दिन साजरा करतो, तर पुन्हा १० जानेवारीला ‘जागतिक हिंदी दिन’ (World Hindi Day) का येतो? हा केवळ तारखेचा फरक नाही, तर हिंदी भाषेच्या जागतिक विस्ताराची एक गौरवशाली यशोगाथा आहे. आज १० जानेवारी २०२६ रोजी जगभरातील १५० हून अधिक देशांमध्ये हिंदीचा जयघोष होत आहे. पण या तारखेचे नेमके रहस्य काय? चला, आज या खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व समजून घेऊया.

१९७५ चे नागपूर संमेलन: हिंदीच्या जागतिक प्रवासाची सुरुवात

१० जानेवारी ही तारीख निवडण्यामागे एक ऐतिहासिक कारण आहे. १० जानेवारी १९७५ रोजी महाराष्ट्रातील नागपूर शहरात पहिली ‘जागतिक हिंदी परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या परिषदेचे उद्घाटन केले होते. विशेष म्हणजे, या पहिल्याच परिषदेत ३० देशांतील १२२ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. हिंदीला केवळ भारतापुरते मर्यादित न ठेवता तिला संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा आणि तिची ओळख जगभर व्हावी, हा या परिषदेचा मुख्य हेतू होता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-Ukraine War: ‘आम्ही इशारा दिला होता!’ रशियाने युक्रेनवर डागलं ताशी 13,000 किमी वेगाचं क्षेपणास्त्र; युरोप युद्धाच्या छायेत

२००६ मध्ये अधिकृत घोषणा आणि जागतिक व्याप्ती

१९७५ मध्ये परिषद झाली असली, तरी हा दिवस ‘जागतिक हिंदी दिन’ म्हणून साजरा करण्याची अधिकृत घोषणा खूप उशिरा झाली. २००६ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दरवर्षी १० जानेवारी हा दिवस ‘जागतिक हिंदी दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी परराष्ट्र मंत्रालय आणि जगभरातील भारतीय दूतावासांमध्ये निबंध स्पर्धा, व्याख्याने आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे हिंदीचा गौरव केला जातो.

credit : social media and Twitter

१४ सप्टेंबर आणि १० जानेवारी: गोंधळून जाऊ नका!

अनेक वाचकांना या दोन तारखांबाबत नेहमी गोंधळ होतो. त्यांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे स्पष्ट आहे:

  • १४ सप्टेंबर (राष्ट्रीय हिंदी दिन): १९४९ मध्ये या दिवशी भारताच्या संविधान सभेने हिंदीला भारताची ‘अधिकृत भाषा’ (Official Language) म्हणून स्वीकारले. हा उत्सव प्रामुख्याने भारतात साजरा होतो.
  • १० जानेवारी (जागतिक हिंदी दिन): या दिवसाचा उद्देश हिंदीला ‘आंतरराष्ट्रीय भाषा’ म्हणून ओळख मिळवून देणे आहे. हा उत्सव भारताच्या सीमेबाहेर, परदेशात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) अधिक महत्त्वाचा आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Greenland Strategy: अंतराळातून हल्ला झाल्यास ‘ग्रीनलँड’ बनेल ढाल; 75 वर्षांपासून अमेरिकन सैन्य गोठले बर्फात, वाचा सविस्तर

२०२६ ची थीम आणि हिंदीची नवी ओळख

२०२६ च्या जागतिक हिंदी दिनासाठी “हिंदी: एक भावनिक दुवा” ही संकल्पना निवडण्यात आली आहे. आजच्या डिजिटल युगात हिंदी केवळ साहित्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर हिंदीचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. जगात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांच्या यादीत हिंदी आज चौथ्या क्रमांकावर आहे. फिजी, मॉरिशस, गयाना, सुरिनाम आणि नेपाळ यांसारख्या देशांमध्ये तर हिंदीला विशेष स्थान आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पहिला जागतिक हिंदी दिन कधी आणि कुठे साजरा झाला?

    Ans: पहिली जागतिक हिंदी परिषद १० जानेवारी १९७५ रोजी नागपुरात झाली, मात्र अधिकृतपणे १० जानेवारी २००६ पासून हा दिवस दरवर्षी साजरा होऊ लागला.

  • Que: राष्ट्रीय हिंदी दिन आणि जागतिक हिंदी दिन यात काय फरक आहे?

    Ans: १४ सप्टेंबरला साजरा होणारा राष्ट्रीय हिंदी दिन हा भारताच्या अधिकृत भाषेच्या सन्मानार्थ आहे, तर १० जानेवारीला साजरा होणारा जागतिक हिंदी दिन हा हिंदीच्या जागतिक प्रसारासाठी आहे.

  • Que: जागतिक स्तरावर हिंदीचे स्थान काय आहे?

    Ans: हिंदी ही जगातील चौथी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. भारत सोडून मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम आणि गयाना यांसारख्या देशांत हिंदी मोठ्या प्रमाणावर बोलली आणि लिहिली जाते.

Web Title: World hindi day 10 january history significance nagpur conference difference 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 09:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
1

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?
2

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?

Wikipedia Day: ज्ञानाचा महासागर असेल्याल्या ‘विकिपीडिया’चा आजच झाला जन्म; वाचा कसे बदलले 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे आयुष्य
3

Wikipedia Day: ज्ञानाचा महासागर असेल्याल्या ‘विकिपीडिया’चा आजच झाला जन्म; वाचा कसे बदलले 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे आयुष्य

Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्य स्वातंत्र्याआधीच 52 वर्षांपूर्वीच झाले होते स्थापन? पाहा कसा ‘या’ एका घटनेने बदलला इतिहास
4

Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्य स्वातंत्र्याआधीच 52 वर्षांपूर्वीच झाले होते स्थापन? पाहा कसा ‘या’ एका घटनेने बदलला इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अंशतः गुडघे प्रत्यारोपण ठरतेय Osteoarthritis च्या रुग्णांसाठी वरदान, गुडघेदुखीवर संपूर्ण गुडघा बदलण्याची गरज नाही भासणार

अंशतः गुडघे प्रत्यारोपण ठरतेय Osteoarthritis च्या रुग्णांसाठी वरदान, गुडघेदुखीवर संपूर्ण गुडघा बदलण्याची गरज नाही भासणार

Jan 17, 2026 | 12:57 PM
Telangana Crime: पत्नी माहेरून परत येईना, संतापलेल्या पतीने थेट सासरच्या घरालाच पेटवले

Telangana Crime: पत्नी माहेरून परत येईना, संतापलेल्या पतीने थेट सासरच्या घरालाच पेटवले

Jan 17, 2026 | 12:52 PM
IND vs BAN U19 Toss Update : बांग्लादेशने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs BAN U19 Toss Update : बांग्लादेशने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Jan 17, 2026 | 12:50 PM
राघवेंद्र बाप्पू मानकर महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी, तब्बल 26 हजार 497 मतांचे विक्रमी मताधिक्य

राघवेंद्र बाप्पू मानकर महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी, तब्बल 26 हजार 497 मतांचे विक्रमी मताधिक्य

Jan 17, 2026 | 12:49 PM
Sanjay Raut on BMC Election 2026: ‘जयचंद’मुळे भाजपचा विजय’; संजय राऊतांचा निशाणा कुणावर?

Sanjay Raut on BMC Election 2026: ‘जयचंद’मुळे भाजपचा विजय’; संजय राऊतांचा निशाणा कुणावर?

Jan 17, 2026 | 12:44 PM
Budget 2026: FD मधील गुंतवणुकदारांची होणार चांदी! करात मिळणार सवतल, Flexi-FD आणि Savings Credit सिस्टिमची आनंदाची बातमी

Budget 2026: FD मधील गुंतवणुकदारांची होणार चांदी! करात मिळणार सवतल, Flexi-FD आणि Savings Credit सिस्टिमची आनंदाची बातमी

Jan 17, 2026 | 12:43 PM
फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 17, 2026 | 12:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM