Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?

World Thinking Day 2026 : दरवर्षी 22 फेब्रुवारी रोजी जागतिक विचार दिन साजरा केला जातो. हा दिवस स्काउट्स आणि गाईड्सशी संबंधित आहे. त्याची सुरुवात 1926 मध्ये झाली. जाणून घ्या 'या' खास दिवसाचा उद्देश.

Updated On: Feb 22, 2026 | 08:33 AM
world thinking day 2026 report 81 percent indians overthinking three hours daily

World Thinking Day: ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय ‘ओव्हरथिंकिंग’मध्ये नंबर १
  • जागतिक विचार दिन २०२६
  • AI बनले भारतीयांचे थेरपिस्ट

World Thinking Day 2026 theme : आज २२ फेब्रुवारी, संपूर्ण जग ‘जागतिक विचार दिन’ (World Thinking Day) साजरा करत आहे. मात्र, याच दिवशी भारतीयांच्या मानसिक आरोग्याबाबत एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सेंटर फ्रेश आणि YouGov यांच्या संयुक्त ‘इंडिया ओव्हरथिंकिंग रिपोर्ट’ नुसार, भारतीय लोक सकारात्मक विचारांऐवजी ‘अतिविचार’ (Overthinking) करण्याच्या विळख्यात अडकले आहेत. आयुष्यातील मोठे निर्णय तर सोडाच, पण “हॉटेलमध्ये काय ऑर्डर करायचे?” इथपासून ते “बॉसच्या ‘Ok’ मेसेजचा अर्थ काय?” इथपर्यंत भारतीय तासनतास विचार करत बसतात.

८१% भारतीयांना विळखा: ३ तास फक्त विचार!

या अहवालातील सर्वात धक्कादायक आकडा म्हणजे, ८१ टक्के भारतीय दररोज किमान ३ तास ओव्हरथिंकिंग करतात. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ४ पैकी १ व्यक्तीने कबूल केले की, त्यांना सतत विचार करण्याची सवय लागली आहे. हे ओव्हरथिंकिंग केवळ करिअरपुरते मर्यादित नाही. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करण्यापूर्वी ५९% लोक “हा फोटो चांगला दिसेल का?” या विचारात ५ तास घालवतात. इतकेच नाही तर, ६३% भारतीयांना निवडणुकीत मतदान करण्यापेक्षा हॉटेलच्या मेनूमधून डिश निवडणे जास्त तणावाचे वाटते.

हे देखील वाचा : Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…

गुगल आणि ChatGPT: भारतीयांचे नवे ‘मानसोपचारतज्ज्ञ’

अतिविचारांच्या या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी भारतीय आता तंत्रज्ञानाचा आधार घेत आहेत. या अहवालानुसार, ३ पैकी १ भारतीय नागरिक आपले विचार शांत करण्यासाठी किंवा गोंधळ दूर करण्यासाठी ChatGPT किंवा Google चा वापर करत आहे. मेसेजचे उत्तर काय द्यावे, जोडीदाराला काय गिफ्ट द्यावे किंवा ऑफिसमधील कठीण प्रसंगात काय बोलावे, यासाठी चॅटजीपीटी हे भारतीयांचे अनधिकृत ‘थेरपिस्ट’ बनले आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक विचार दिनाचा १०० वर्षांचा इतिहास

आजचा दिवस केवळ ओव्हरथिंकिंगवर चर्चा करण्यासाठी नाही, तर सकारात्मक विचारांसाठी आहे. १९२६ मध्ये सुरू झालेला हा दिवस यंदा आपले १०० वे वर्ष (Centenary Year) साजरे करत आहे. हा दिवस ‘गर्ल गाईड्स’ आणि ‘गर्ल स्काउट्स’ चळवळीचे संस्थापक लॉर्ड बेडन पॉवेल आणि ओलेव्ह बेडन पॉवेल यांच्या वाढदिवसानिमित्त साजरा केला जातो. यंदाच्या जागतिक विचार दिनाची थीम “आपली मैत्री” (Our Friendship) अशी आहे. जगातील तरुणांना एकत्र आणणे, त्यांच्यात मैत्रीचे नाते घट्ट करणे आणि जागतिक समस्यांवर विचार करून सकारात्मक बदल घडवणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.

हे देखील वाचा : Oceanographic Research 2026: धोक्याची घंटा! हिंद महासागरात वाहतेय गोडे पाणी, शास्त्रज्ञ चिंतेत

ओव्हरथिंकिंग का वाढतेय?

तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडियावरील तुलना आणि माहितीचा अतिमारा (Information Overload) यामुळे लोकांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. ‘Gen Z’ आणि तरुणांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. प्रत्येक गोष्टीचे विश्लेषण (Over-analysis) करण्याच्या सवयीमुळे मानसिक थकवा येतो. म्हणूनच, हा विचार दिन आपल्याला “जास्त विचार करण्यापेक्षा योग्य विचार” करण्याचे आवाहन करत आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जागतिक विचार दिन (World Thinking Day) कधी साजरा केला जातो?

    Ans: दरवर्षी २२ फेब्रुवारी रोजी हा दिवस साजरा केला जातो. यंदा १९२६ पासून सुरू झालेल्या या दिवसाला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत.

  • Que: भारत ओव्हरथिंकिंग अहवाल (India Overthinking Report) काय सांगतो?

    Ans: या अहवालानुसार ८१% भारतीय दिवसातील ३ तासांहून अधिक वेळ अतिविचार करतात आणि १/३ लोक यातून बाहेर पडण्यासाठी AI (उदा. ChatGPT) चा वापर करतात.

  • Que: जागतिक विचार दिन २०२६ ची थीम काय आहे?

    Ans: २०२६ सालची थीम "Our Friendship" (आपली मैत्री) ही आहे, जी जागतिक स्तरावर मैत्री आणि सौहार्द वाढवण्यावर भर देते.

Web Title: World thinking day 2026 report 81 percent indians overthinking three hours daily

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…
1

Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?

World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?

Feb 22, 2026 | 08:33 AM
‘गोंधळ’चे कोट्यवधींचे OTT डील? दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी खरेदी केल्या ४ आलिशान गाड्या

‘गोंधळ’चे कोट्यवधींचे OTT डील? दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी खरेदी केल्या ४ आलिशान गाड्या

Feb 22, 2026 | 08:32 AM
राज्यातील पाचवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची आज शिष्यवृत्ती परीक्षा; प्रशासनाकडून विशेष तयारी

राज्यातील पाचवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची आज शिष्यवृत्ती परीक्षा; प्रशासनाकडून विशेष तयारी

Feb 22, 2026 | 08:32 AM
मराठवाड्यातील 11 धरणांत 81 टक्के पाणीसाठा; मध्यम प्रकल्पांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक साठा

मराठवाड्यातील 11 धरणांत 81 टक्के पाणीसाठा; मध्यम प्रकल्पांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक साठा

Feb 22, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: स्कंद षष्ठीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: स्कंद षष्ठीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Feb 22, 2026 | 08:10 AM
लहान मुलांच्या डब्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट चिकन चीज सँडविच, पदार्थ पाहिल्यानंतर मुलं होतील खुश

लहान मुलांच्या डब्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट चिकन चीज सँडविच, पदार्थ पाहिल्यानंतर मुलं होतील खुश

Feb 22, 2026 | 08:00 AM
Pakistan Airstrike : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर हवाई हल्ला; सात दहशतवादी अड्ड्यांना केलं उद्ध्वस्त

Pakistan Airstrike : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर हवाई हल्ला; सात दहशतवादी अड्ड्यांना केलं उद्ध्वस्त

Feb 22, 2026 | 07:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM