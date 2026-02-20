Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Oceanographic Research 2026: धोक्याची घंटा! हिंद महासागरात वाहतेय गोडे पाणी, शास्त्रज्ञ चिंतेत

हे फक्त भारताचे नाही. येथील बदल युरोप आणि आफ्रिकेच्या हवामानावर देखील परिणाम करू शकतात. महासागर एकमेकांशी जोडलेले आहेत, एका क्षेत्रात होणारे किरकोळ बदल देखील हजारो किलोमीटर अंतरावर परिणाम करू शकतात,

Feb 20, 2026 | 04:11 PM
  • अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील क्षारतेचा थेट संबंध भारताच्या पावसाशी असतो. या बदलामुळे मान्सूनचा अंदाज वर्तवणे कठीण होईल आणि पावसाचे प्रमाण अनिश्चित होऊ शकते.
  • भारताच्या किनारपट्टीवरील मासळीचे प्रमाण कमी होऊ शकते, ज्याचा फटका लाखो कोळी बांधवांना बसेल.
  • समुद्राच्या पाण्याची घनता बदलल्याने किनारी भागातील तापमानात अनपेक्षित वाढ किंवा घट होऊ शकते.
Oceanographic Research 2026: गेल्या काही दशकांपासून, हिंद महासागर हा पृथ्वीवरील सर्वात खारट प्रदेशांपैकी एक आहे. परंतु ही परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसून येते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की गेल्या ६० वर्षांत दक्षिण हिंद महासागराचे काही भाग लक्षणीयरीत्या खारट झाले आहेत, तर काही अहवालांनुसार, खारटपणा जवळजवळ ३० टक्क्यांनी कमी झाला आहे, या प्रदेशात गोडे पाणी वाहत आहे. हे क्षुल्लक वाटेल, परंतु समुद्रातील मीठ केवळ चवीपेक्षा जास्त परिणाम करते. त्याचा समुद्री प्रवाह, हवामान, पावसाचे नमुने आणि सागरी जीवनावर परिणाम होतो. याचे भारतावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे मान्सून, मासेमारी आणि अगदी किनारी हवामानावर परिणाम होऊ शकतो. (climate change)

Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिणेकडील पाणी सर्वात खारट

ऐतिहासिकदृष्ट्‌या, ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिणेकडील पाणी सवाँत खारट होते. जाड, खारट आणि दाट, या प्रदेशातून जाणाऱ्या जहाजांनी हे फार पूर्वीपासून नोंदवले होते, पण मौजमाधांनी आता एक महत्त्वाचा बदल उघड केला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या प्रदेशात गोडे पाणी वाहत आहे. ज्यामुळे समुद्राच्या खारट पाण्याची पातळी कमी होत आहे. अहवालांनुसार, है दरवर्षी लेक टाहोच्या ६० टक्के पाण्याइतके आहे.

जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम

सश्शेधक बोटी, उपग्रह आणि जहाजांवर सेन्सर वापरून या बदलांचे निरीक्षण करत आहेत. मडिल्स याची पुष्टी करतात असे दिसते. समुद्राचे पाणी ताजे होत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की वारे आणि समुद्राचे प्रवाह बदलत आहेत. जागतिक तापमानवाढ पाण्यावर अशा प्रकारे परिणाम करत आहे ज्याची आपण पूर्वी पूर्णपणे कल्पना केली नव्हती. (Global warming)

महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती; जाणून घ्या १९ फेब्रुवारीचा इतिहास

तथापि, हे फक्त भारताचे नाही. येथील बदल युरोप आणि आफ्रिकेच्या हवामानावर देखील परिणाम करू शकतात. महासागर एकमेकांशी जोडलेले आहेत, एका क्षेत्रात होणारे किरकोळ बदल देखील हजारो किलोमीटर अंतरावर परिणाम करू शकतात, असे दिसते की लहान बदल देखील मोठा परिणाम करू शकतात. ससंशोधकांनी देखरेख वाढवली आहे, अधिक बाँय, उपग्रह आणि संशोधन जहाजे तैनात केली आहेत.

 

Published On: Feb 20, 2026 | 04:11 PM

