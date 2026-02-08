Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs USA : विजयी सुरुवात आणि विश्वविक्रम… टीम इंडियाने यूएसला पराभूत करुन रचला इतिहास!

सूर्याच्या लढाऊ खेळी आणि मोहम्मद सिराजच्या घातक सलामीच्या जोरावर भारताने अमेरिकेचा २९ धावांनी पराभव केला. गतविजेत्या भारताने टी-२० विश्वचषक इतिहासात सर्वाधिक सलग विजयांचा विक्रम प्रस्थापित केला.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:15 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

India vs USA T20 World Cup 2026 : जेतेपदाचे रक्षण करण्याच्या मोहिमेवर असलेल्या टीम इंडियाची सुरुवात आव्हानात्मक झाली असेल, परंतु तिचा शेवट ऐतिहासिक होता. वानखेडेच्या खेळपट्टीवर जेव्हा भारतीय टॉप ऑर्डर पत्त्यांच्या गठ्ठ्याप्रमाणे कोसळली, तेव्हा कर्णधार सूर्यकुमार यादव तारणहार म्हणून उदयास आला. सूर्याच्या लढाऊ खेळी आणि मोहम्मद सिराजच्या घातक सलामीच्या जोरावर भारताने अमेरिकेचा २९ धावांनी पराभव केला. 

या विजयासह, गतविजेत्या भारताने टी-२० विश्वचषक इतिहासात सर्वाधिक सलग विजयांचा विक्रम प्रस्थापित केला. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पहिल्या सामन्यात, यजमान (भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघ) प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आला आणि ७७ धावांत सहा विकेट गमावल्या. संथ खेळपट्टी आणि अमेरिकेच्या गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळे भारतीय फलंदाजी लाईनअप हादरली होती, त्यामुळे टीम इंडिया कठीण परिस्थितीत होती.

आज T20 World Cup 2026 च्या ‘सुपर संडे’ला मैदानावर भिडणार 6 संघ! कधी आणि कुठे पाहता येणार सर्व सामने?

तथापि, गरज पडली तेव्हा भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने शानदार कामगिरी केली. त्याच्या नाबाद ८४ धावांच्या खेळीमुळे गतविजेत्यांनी १६१/९ अशी धावसंख्या उभारली. त्याने मधल्या षटकांमध्ये सातव्या विकेटसाठी १४ धावा काढणाऱ्या अक्षर पटेलसोबत ४१ धावांची छोटी भागीदारी करून डाव सावरला. कर्णधाराने शेवटच्या काही षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी केली आणि १५ षटकांनंतर ९४/६ पासून, त्याने यजमानांना शेवटच्या पाच षटकांमध्ये ६७ धावा काढण्यास मदत केली, ज्यामध्ये शेवटच्या षटकात २१ धावाही समाविष्ट आहेत.

गेल्या विश्वचषकात पाकिस्तानला हरवणारा अमेरिका यावेळी खेळपट्टीच्या परिस्थितीचा सामना करू शकला नाही. भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना मागे टाकले, ज्यात जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीतही, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग आणि अक्षर पटेल यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत विकेट घेतल्या. या गोलंदाजांमुळे भारताने अमेरिकेला २९ धावांनी हरवले.

भारताचा ऐतिहासिक रेकॉर्ड

या विजयासह, टीम इंडियाने (टीम इंडिया ऐतिहासिक विजय विरुद्ध यूएसए) टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला. स्पर्धेच्या इतिहासात भारताचा हा सलग नववा विजय होता, जो आता कोणत्याही संघाने सर्वाधिक सलग विजय मिळवण्याचा विक्रम आहे. भारताच्या विजयाची मालिका २०२४ च्या विश्वचषकापासून सुरू झाली, जिथे त्यांनी बार्बाडोसमध्ये सलग आठ सामने जिंकून विजेतेपद पटकावले. यापूर्वी, भारत ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेशी बरोबरीत होता, कारण तिन्ही संघांनी सलग आठ विजय मिळवले होते.

T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या दिनी रंगणार 3 महामुकाबले! हे सहा संघ भिडणार एकमेकांशी, वाचा सविस्तर

टी२० विश्वचषकात सर्वाधिक सलग विजय

९- भारत (२०२४-२६) *

८-दक्षिण आफ्रिका (२०२४)

८-ऑस्ट्रेलिया (२०२२-२४)

७-भारत (२०१२-१४)

शिवाय, ‘मेन इन ब्लू’ संघाने वानखेडेवर आणखी एक विक्रम प्रस्थापित केला. त्यांनी बचाव केलेला १६१ धावांचा विक्रम आता या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकलेला सर्वात कमी धावसंख्या आहे. या ठिकाणी बचाव केलेला याआधीचा सर्वात कमी धावसंख्या देखील भारताचा होता, जेव्हा त्यांनी २०२३ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध १६२ धावा केल्या होत्या.

Published On: Feb 08, 2026 | 10:15 AM

