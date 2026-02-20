Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ॲडम झाम्पासमोर ओमान संघाने टाकली नांगी! ऑस्ट्रेलियासमोर १०५ धावांचे लक्ष्य 

आज टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज  ४० वा सामना ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान यांच्यात खेळवला जात आहे. टॉस गमावणाऱ्या ओमान संघाने प्रथम फलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियासमोर १०५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:26 PM
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: Oman team throws a tantrum in front of Adam Zampa! Australia set a target of 105 runs

ओमानचे ऑस्ट्रेलियासमोर १०५ धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 : आज टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज  ४० व्या सामन्यात  ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान हे संघ आमनेसामने आले आहेत. पल्लेकेले येथील  आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात टॉस गमावणाऱ्या ओमान संघाने प्रथम फलंदाजी करत १६.२ षटकात १०४ धावांवर सर्वबाद झाला. आता ऑस्ट्रेलिया संघाला विजयासाठी १०५ धावा कराव्या लागणार आहेत. ऑस्ट्रेलियाकडून ॲडम झाम्पाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या.

हेही वाचा : NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर

पल्लेकेले येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर(टी-२० विश्वचषक २०२६ )खेळल्या जाणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान यांच्यातील सामन्यात मिचेल मार्शने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, तर ओमान संघाला फलंदाजीसाथी आमंत्रित केले. ऑस्ट्रेलियाचा हा निर्णय योग्य ठरला. कारण, ओमान संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. संघाच्या एक धावेवर त्यांचा सलामीवर आमीर कलीम बाद झाला.  त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी ओमानच्या फलंदाजांना एकही संधि दिली नाही. ओमानकडून वसिम अली या एकमेव फलंदाजाने सर्वाधिक ३२ धावा केल्या. कर्णधार जतिंदर सिंग १७ धावा, करण सोनावले १२ धावा, हम्माद मिर्झा १६ धावा, मोहम्मद नदीम २ धावा, विनायक शुक्ला ९ धावा,   जितेन रामानंदी १ धाव आणि शफीक जान जय ० धावा करून बाद झाले, तर ओडेद्रा ४ धावांवर नाबाद राहिला. ऑस्ट्रेलियाकडून ॲडम झाम्पाने ३.२ षटकात २१ धावा देत सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. झेवियर बार्टलेट आणि ग्लेन मॅक्सवेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तर नॅथन एलिस आणि मार्कस स्टॉइनिस यांनी प्रत्येकी  १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026: ‘माझ्यासाठी सर्वात मोठा आनंद…’, चार वर्षांनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेटला अलविदा म्हणताना जोनाथन ट्रॉट भावुक

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

ओमान प्लेइंग इलेव्हन: आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (क), करण सोनावले, हम्माद मिर्झा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला (डब्ल्यू), जितेन रामानंदी, जय ओडेद्रा, शकील अहमद, शफीक जान

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेव्हन :  मिचेल मार्श (क), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरॉन ग्रीन, टिम डेव्हिड, जोश इंग्लिस (डब्ल्यू), मॅट रेनशॉ, ग्लेन मॅक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, ॲडम झाम्पा

 

Published On: Feb 20, 2026 | 08:35 PM

