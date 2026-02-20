Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ओमानविरुद्ध मोहिमेचा शेवट गोड करणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 : आज टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या गट-टप्प्याचा शेवटचा ४० वा सामना ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान या संघात खेळला जात आहे. पल्लेकेले येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ओमान संघ प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे.
ऑस्ट्रेलिया संघ सुपर ८ ( टी-२० विश्वचषक २०२६ )मधून बाहेर झाला आहे. या स्पर्धेत त्यांची कामगिरी खूपच निराशाजनक राहिली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघ ओमानला पराभूत करत स्पर्धेचा शेवट गोड करण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाला विजयाचा दावेदार मानले जात होते. परंतु, संघातील खेळाडूंना आपली छाप पाडण्यात अपयश आले. त्यामुळे मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील संघ गट फेरीतून बाहेर पडण्यापूर्वी पुन्हा एकदा सन्मान मिळवण्यासाठी आजच्या सामन्यात जिवाची बाजी लावावी लागेल.
ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकल्यावर प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला की, “आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत. ही एक नवीन खेळपट्टी आहे आणि आशा आहे की चांगली कामगिरी होईल. पण गेल्या काही दिवसांत, सुपर ८ मध्ये पोहोचू न शकल्याने संघ खरोखरच निराश झाला आहे. पण आज ऑस्ट्रेलियासाठी विश्वचषक सामना आहे आणि आम्हाला निश्चितच विजय मिळवून शेवट करायचा आहे. फक्त एकच बदल, कूपर कॉनोलीऐवजी मॅट रेनशॉचा संघात समावेश आहे.”
टॉस गमावणारा ओमानचा कर्णधार जतिंदर सिंग म्हणाला की, “प्रथम फलंदाजी केली असती, कारण ती फलंदाजीसाठी एक अद्भुत खेळपट्टी दिसते. मला वाटतं की ही स्पर्धा आमच्या कारकिर्दीत एक धडा आहे, कारण मी सांगत आलो आहे की, तुम्हाला माहिती आहे, आमच्याकडे थोडा अनुभव आणि अनुभवाची कमतरता आहे. मला वाटतं की मुले या स्पर्धेतून खूप गोष्टी घेतील, खूप सकारात्मक गोष्टी घेतील आणि आम्ही खूप मजबूतपणे परत येऊ. बरं, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे कारण आम्हाला पूर्ण सदस्यांसह खेळण्याची संधी क्वचितच मिळते आणि मुले त्याची वाट पाहत आहेत. आमच्या संघात चार बदल झाले आहेत, म्हणून ज्यांना गेल्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही, ते सर्व या सामन्यात खेळणार आहेत.”
ओमान प्लेइंग इलेव्हन: आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (क), करण सोनावले, हम्माद मिर्झा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला (डब्ल्यू), जितेन रामानंदी, जय ओडेद्रा, शकील अहमद, शफीक जान
ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेव्हन : मिचेल मार्श (क), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरॉन ग्रीन, टिम डेव्हिड, जोश इंग्लिस (डब्ल्यू), मॅट रेनशॉ, ग्लेन मॅक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, ॲडम झाम्पा