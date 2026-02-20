Shakira India Concert 2026: शकीराची १९ वर्षांनंतर भारतात एन्ट्री! ‘या’ शहरांमध्ये होणार धमाकेदार कॉन्सर्ट; चाहत्यांची लागणार लॉटरी

View this post on Instagram
आयोजकांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, शकीराच्या या भारत दौऱ्याचे नियोजन अत्यंत भव्य स्वरूपात करण्यात आले आहे. तिचा पहिला परफॉर्मन्स १० एप्रिल रोजी मुंबईत पार पडेल, तर त्यानंतर १५ एप्रिल रोजी दिल्लीत ती आपल्या आवाजाची जादू बिखेरणार आहे. शकीराचा भारत दौरा दोन शहरांमध्ये आयोजित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये तिची मोठी फॅन फॉलोइंग असल्याने, हे दोन्ही कॉन्सर्ट्स ‘हाउसफुल’ होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
शकीरा आणि भारताचे नाते जुने आहे. तिने शेवटचा परफॉर्मन्स २००७ मध्ये मुंबईत तिच्या ‘ओरल फिक्सेशन टूर’ (Oral Fixation Tour) दरम्यान दिला होता. त्यानंतर आता तब्बल १९ वर्षांनी ती भारतात परतत आहे. या पुनरागमनाबद्दल शकीरा स्वतः अत्यंत उत्साही आणि भावूक आहे. तिने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “भारतात परफॉर्म करणे माझ्यासाठी नेहमीच खास राहिले आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील चाहत्यांशी पुन्हा एकदा जोडले जाणे हा माझ्यासाठी एक अविस्मरणीय अनुभव असेल.” विशेष म्हणजे, हा ‘फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट’ असून या माध्यमातून ती मुलांचे पोषण आणि उज्वल भविष्याचा संदेश देणार आहे.
शकीराची संगीत कारकीर्द तीन दशकांहून अधिक काळ गाजलेली आहे. ९० च्या दशकात तिने आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली आणि अल्पावधीतच ती जगातील सर्वात लोकप्रिय पॉप सिंगर्सच्या यादीत अग्रस्थानी पोहोचली. तिचे ‘हिप्स डोन्ट लाय’, ‘व्हेनएव्हर, व्हेरएव्हर’, ‘वाका वाका’ (फिफा वर्ल्ड कप अँथम), ‘शी वुल्फ’ आणि ‘ला टोर्टुरा’ यांसारख्या गाण्यांनी तिला जागतिक स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. शकीराची ऊर्जा, तिची खास बेली डान्स शैली आणि स्टेजवरील उपस्थिती भारतीय प्रेक्षकांसाठी पर्वणी ठरणार आहे.
