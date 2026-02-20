Maharashtra Rain Alert: 48 तास धोक्याचे; राज्यावर मोठे संकट; तूफान वारा अन् पाऊस तर थेट...

राज्यात गेल्या काही दिवसात तापमानात वाढ
देशातील अनेक राज्यांना पावसाचा इशारा
हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता
Weather Update: राज्यात गेल्या कही दिवसांपासून तापमानात वाढ होत आहे. थंडीचे प्रमाण कमी होताना दिसून येत आहे. उन्हाळा सुरू झाला आहे. हवामानात सातत्याने बदल होत आहे. आयएमडीने देशातील अनेक राज्यांना पावसाचा इशारा दिला आहे. अनेक राज्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान विभागाने नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पुढील दोन ते चार दिवस महाराष्ट्र आणि अन्य काही राज्यात तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. तसेच देशातील काही राज्यात मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. पावसासोबत हवेचा वेग जास्त राहू शकतो. जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, केरळ, कर्नाटक आणि अन्य यही राज्यांमध्ये पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसांत तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. उकाडा वाढल्यास कदाचित पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे. अनेक ठिकाणी हवामान ढगाळ राहू शकते. तसेच काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो. राज्यात थंडी कमी होऊन उन्हाळा सुरू झाल्यासारखे वाटत असताना काही ठिकाणी पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे.
तामिळनाडू आणि केरळमध्ये देखील पाऊस होऊ शकतो. दक्षिण भारतात काही दिवस हवेचा वेग जास्त राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिमेकडील काही राज्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो. हवामान विभागाने नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
बातमी अपडेट होत आहे…