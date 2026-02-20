Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी केवळ दिखावा? दिग्गज क्रिकेटपटूचा खळबळजनक खुलासा; बंद खोलीतील सत्य आले समोर

IND vs PAK सामन्यादरम्यान दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी परस्परांशी हस्तांदोलन करणे टाळल्याने 'नो-हॅन्डशेक' धोरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मात्र, इंग्लंडचा माजी खेळाडूने या प्रकरणावर एक खळबळजनक विधान केले आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 06:17 PM
IND vs PAK No Handshake Policy: टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज मुकाबला टीम इंडियाने एकतर्फी जिंकला असला, तरी मैदानाबाहेरील एका वेगळ्याच वादाने क्रीडा जगताचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सामन्यादरम्यान दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी परस्परांशी हस्तांदोलन करणे टाळल्याने ‘नो-हॅन्डशेक’ (No-Handshake) धोरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मात्र, इंग्लंडचा माजी कर्णधार एलिस्टर कुक याने या प्रकरणावर एक खळबळजनक विधान करत, हा सर्व प्रकार केवळ एक ‘दिखावा’ असल्याचे म्हटले आहे.

एलिस्टर कुकचा धक्कादायक दावा

‘स्टिक टू क्रिकेट’ या प्रसिद्ध पॉडकास्टमध्ये बोलताना एलिस्टर कुकने भारत-पाकिस्तान संबंधांवर भाष्य केले. कुक म्हणाला की, “मैदानावर हात न मिळवणे हा केवळ जगाला दाखवण्याचा भाग आहे. प्रत्यक्षात बंद दरवाजाच्या मागे दोन्ही देशांचे खेळाडू एकमेकांशी संवाद साधतात आणि गप्पाही मारतात. मी वाचले आहे की, ड्रेसिंग रूम किंवा हॉटेलमध्ये त्यांच्यात सर्व काही सामान्य असते. मग मैदानावर ही औपचारिकता टाळणे हा केवळ एक दिखावा वाटतो.”

या चर्चेत सहभागी असलेले माजी क्रिकेटपटू मायकल वॉन यांनी मात्र या घटनेवर खेद व्यक्त केला. क्रिकेटच्या मैदानात खिलाडूवृत्तीला महत्त्व असून अशा प्रकारे हस्तांदोलन टाळणे हे खेळासाठी दुर्दैवी असल्याचे वॉन यांनी नमूद केले.

T20 World Cup 2026: ‘माझ्यासाठी सर्वात मोठा आनंद…’, चार वर्षांनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेटला अलविदा म्हणताना जोनाथन ट्रॉट भावुक

‘नो-हॅन्डशेक’ धोरणाची पार्श्वभूमी काय?

भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेटमधील ही ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी गेल्या वर्षी दुबईत झालेल्या आशिया कप २०२५ पासून सुरू झाली. दोन्ही देशांमधील वाढता राजकीय तणाव आणि सीमावाद यामुळे भारतीय खेळाडूंना पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे सांगण्यात येते.

  • आशिया कप २०२५: या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये ३ सामने झाले, मात्र एकदाही खेळाडू जवळ आले नाहीत.
  • महिला आणि अंडर-१९ क्रिकेट: वरिष्ठ संघापाठोपाठ महिला क्रिकेट संघ आणि अंडर-१९ संघानीही याच धोरणाचे पालन केल्याचे दिसून आले.
  • टी-२० वर्ल्ड कप २०२६: चालू विश्वचषकातही नाणेफेकीच्या वेळी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात हस्तांदोलन झाले नाही.

राजकारण विरुद्ध खेळ

एकीकडे बीसीसीआय (BCCI) आणि भारत सरकारची भूमिका स्पष्ट असताना, दुसरीकडे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये यावर दोन गट पडले आहेत. काहींच्या मते सीमेवरील तणाव पाहता हे धोरण योग्य आहे, तर काहींना वाटते की खेळाला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. एलिस्टर कुकच्या या दाव्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या विषयावर नवीन वादाला तोंड फुटले असून, दोन्ही देशांच्या क्रिकेट बोर्डांकडून यावर कोणती प्रतिक्रिया येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

IND vs SA, T20 World Cup 2026 : सूर्या आर्मी सुपर 8 मध्येही विजयीरथ कायम ठेवणार? दक्षिण आफ्रिका आणि भारत हेड-टू-हेड रेकॉर्ड

Published On: Feb 20, 2026 | 06:17 PM

