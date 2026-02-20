Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे? कागदोपत्री साठा मुबलक असून देखील शेतकरी हतबल

जामखेडमध्ये एकीकडे कागदोपत्री युरियाचा साठा भरपूर असल्याच्या नोंदी दिसत आहे. तर दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांना खतासाठी केंद्र ते केंद्र भटकावे लागत आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:57 PM
जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे?

जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे?

Follow Us:
Follow Us:
  • जामखेडमध्ये युरियाचा काळाबाजार
  • कागदोपत्री युरियाचा साठा भरपूर असल्याच्या नोंदी
  • मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खत मिळेना
वसंत सानप/जामखेड: शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने खतांचा पुरवठा होत असल्याचे अधिकृत नोंदी सांगतात. तालुक्यातील ४३ कृषी सेवा केंद्रांकडे अलीकडेच ५४० टन युरिया पोहोचल्याची नोंद आहे. याआधीच्या दोन महिन्यांत २५० टन खत वितरित झाले होते. म्हणजे एकूण सुमारे ७९० टनांचा साठा कागदोपत्री उपलब्ध आहे. तरी प्रत्यक्षात शेतकरी खतासाठी केंद्र ते केंद्र भटकताना दिसतो. “माल संपला”, “उद्या या”, “दुसरे खत घ्या” अशी उत्तरे का दिली जात आहेत, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

“…तसेच समाजासाठी डिजिटल आरोग्य अनिवार्य”; सायबर धोक्यांबाबत आशिष शेलारांचे भाष्य

पारदर्शकतेचा अभाव?

खतांच्या दुकानांवर दरफलक स्पष्टपणे लावले आहेत का? रोजच्या विक्रीची नोंद सार्वजनिक पडताळणीसाठी उपलब्ध आहे का? कोणत्या केंद्राकडे किती साठा आहे, हे ऑनलाइन किंवा नोटीस बोर्डवर दर्शवले जाते का? या मूलभूत बाबींमध्ये पारदर्शकता नसल्यास शंका वाढणे स्वाभाविक आहे. पुरवठा झाला असला, तरी तो स्थानिक गरजेनुसार आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने विकला जातो का, हा खरा मुद्दा आहे.

Ahilyanagar News: अवैध धंदे बंद करा! वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ग्रामस्थांचा शिवजयंती दिनी ठिय्या

बाहेरील शेतकऱ्यांचा मुद्दा — सोयीस्कर कारण?

काही कृषी सेवा केंद्रांकडून शेजारच्या तालुक्यातील शेतकरी अधिक दर देऊन खत खरेदी करतात, त्यामुळे स्थानिकांना तुटवडा भासतो, असे सांगितले जाते. मात्र खतविक्रीवर नियंत्रण यंत्रणा असताना असा अनियंत्रित बाह्य पुरवठा कसा होतो? ही बाब खरी असेल, तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या साठ्यावर डल्ला तर मारला जात नाही ना, असा सवाल उपस्थित होतो.

व्यवस्थेतील त्रुटी हेच खरे कारण

पुरवठा सुरळीत असूनही शेतकरी खांपासून वंचित राहत असेल, तर ही केवळ बाजारातील विसंगती नसून व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आहे. आज प्रश्न खताचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. शासन म्हणते साठा आहे, दुकानदार म्हणतो माल संपला. मग खरे कोण आणि चुकीचे कोण ? जामखेड तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रांनी पारदर्शकतेने पुढे येऊन साठा व विक्रीची माहिती जाहीर केली नाही, तर टंचाई हा शब्दच संशयास्पद ठरेल.

कृत्रिम टंचाईचा संशय

जेव्हा मागणी वाढते, तेव्हा काही ठिकाणी पुरवठा थांबवून टंचाई निर्माण केली जाते आणि नंतर वाढीव दराने विक्री केली जाते. अशी पद्धत राज्यातील अनेक भागांत पूर्वी उघड झाली आहे. जामखेडमध्येही तशीच छुपी साखळी कार्यरत आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कृषी सेवा केंद्रांनी रोजचा साठा आणि विक्री तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक असून, तालुका कृषी कार्यालयाने अचानक तपासण्या करून साठा पडताळणी करणे गरजेचे आहे. जिल्हा पातळीवर उड्डाण पथक नियुक्त करून तपासणी केली जावी, अशी मागणी होत आहे.

Web Title: Jamkhed farmers are desperate despite abundant urea stocks on paper

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 08:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: अवैध धंदे बंद करा! वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ग्रामस्थांचा शिवजयंती दिनी ठिय्या
1

Ahilyanagar News: अवैध धंदे बंद करा! वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ग्रामस्थांचा शिवजयंती दिनी ठिय्या

Amravati News: १२ तास वीजपुरवठ्याची घोषणा हवेतच; उपाययोजनांची गरज, पीक नष्ट आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
2

Amravati News: १२ तास वीजपुरवठ्याची घोषणा हवेतच; उपाययोजनांची गरज, पीक नष्ट आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद
3

ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती
4

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही

मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही

Feb 20, 2026 | 09:36 PM
…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

Feb 20, 2026 | 09:36 PM
Maharashtra Rain Alert: 48 तास धोक्याचे; राज्यावर मोठे संकट; तूफान वारा अन् पाऊस तर थेट…

Maharashtra Rain Alert: 48 तास धोक्याचे; राज्यावर मोठे संकट; तूफान वारा अन् पाऊस तर थेट…

Feb 20, 2026 | 09:29 PM
पाकला पराभूत करत बांग्लादेशची Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 च्या अंतिम फेरीत एंट्री; जेतेपदाच्या लढतीत भारताचे आव्हान 

पाकला पराभूत करत बांग्लादेशची Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 च्या अंतिम फेरीत एंट्री; जेतेपदाच्या लढतीत भारताचे आव्हान 

Feb 20, 2026 | 09:23 PM
ST Protest News: एसटी कामगारांचे “बोंब मारो” आंदोलन स्थगित! परिवहन मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर १०० कोटींचा हप्ता निधी मंजूर

ST Protest News: एसटी कामगारांचे “बोंब मारो” आंदोलन स्थगित! परिवहन मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर १०० कोटींचा हप्ता निधी मंजूर

Feb 20, 2026 | 09:19 PM
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे? कागदोपत्री साठा मुबलक असून देखील शेतकरी हतबल

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे? कागदोपत्री साठा मुबलक असून देखील शेतकरी हतबल

Feb 20, 2026 | 08:57 PM
Shakira India Concert 2026: शकीराची १९ वर्षांनंतर भारतात एन्ट्री! ‘या’ शहरांमध्ये होणार धमाकेदार कॉन्सर्ट; चाहत्यांची लागणार लॉटरी

Shakira India Concert 2026: शकीराची १९ वर्षांनंतर भारतात एन्ट्री! ‘या’ शहरांमध्ये होणार धमाकेदार कॉन्सर्ट; चाहत्यांची लागणार लॉटरी

Feb 20, 2026 | 08:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM