Australian Open 2026 : एलिस मेर्टेन्स-झांग शुआई यांचा डबल धमाका! डॅनिलिना-क्रुनिक यांना धूळ चारून जिंकले महिला दुहेरीचे विजेतेपद 

एलिस मेर्टेन्स आणि झांग शुआई यांनी ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२६ मध्ये इतिहास घडवला आहे. या दोन खेळाडूंनी अण्णा डॅनिलिना आणि अलेक्झांड्रा क्रुनिक यांना पराभूत करत महिला दुहेरीचे विजेतेपदावर नाव कोरले आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 04:31 PM
Australian Open 2026: Elise Mertens and Zhang Shuai create a double sensation! They defeated Danilina and Krunic to win the women's doubles title.

एलिस मेर्टेन्स-झांग शुआई यांनी जिंकले महिला दुहेरीचे विजेतेपद(फोटो-सोशल मीडिया)

Australian Open 2026, Women’s Mixed Doubles : एलिस मेर्टेन्स आणि झांग शुआई यांनी ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२६ टेनिस स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बजावत महिला दुहेरीचे विजेतेपदावर नाव कोरले आहे. अनुभवी बेल्जियम आणि चिनी जोडीने अंतिम फेरीत अण्णा डॅनिलिना आणि अलेक्झांड्रा क्रुनिक यांचा ७-६(४), ६-४ असा दणदणीत पराभव करून जेतेपद जिंकले.

हेही वाचा : IND vs PAK U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान मेगा मॅचसाठी व्हा सज्ज! जाणून घ्या कधी आणि किती वाजता सुरू होईल सामना?

अंतिम फेरीबद्दल सांगायचे झाले तर, चौथ्या मानांकित मर्टेन्स-झांग जोडीने पहिल्या सेटमध्ये ४-१ च्या पराभवानंतर लक्षणीय पुनरागमन करत  टायब्रेकमध्ये सेट आपल्या नावे केला. दुसऱ्या सेटमध्ये त्यांनी ५-० अशी आघाडी मिळवली. तथापि, सातव्या मानांकित डॅनिलिना-क्रुनिक जोडीने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करून ५-२ अशा फरकाने दोन चॅम्पियनशिप पॉइंट वाचवण्यात यश मिळवले. परंतु शेवटी, मर्टेन्स आणि झांगने सामना आपल्या नावे केला.

२०२२ नंतर ही जोडी पहिल्यांदाच एकत्र

मर्टेन्स आणि झांग यांनी २०२२ मध्ये विम्बल्डनमध्ये शेवटचा ग्रँड स्लॅम एकत्र खेळला होता. दीर्घ काळानंतर ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये पुन्हा एकत्र आल्याने, या जोडीने उत्कृष्ट समन्वय दाखवत इतिहास रचला आणि जेतेपद जिंकले.

मर्टेन्सचा सहावा ग्रँड स्लॅम विजय

या विजयासह, मर्टेन्सच्या ग्रँड स्लॅम दुहेरी जेतेपदांची संख्या आता सहा झाली आहे, त्यापैकी तीन ऑस्ट्रेलियामध्ये जिंकल्या गेल्या. झांग शुआईकडे आता तीन ग्रँड स्लॅम दुहेरी ट्रॉफी जमा आहेत. यापूर्वी, झांगने २०१९ ऑस्ट्रेलियन ओपन आणि २०२१ यूएस ओपनमध्ये समंथा स्टोसूरसह महिला दुहेरीचे जेतेपद आपल्या नावे केले होते. मर्टेन्सने गेल्या सलग तीन वर्षांत प्रत्येकी एक डबल्स ग्रँड स्लॅम जेतेपद आपल्या नावे केले आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 5Th 20I :कर्णधार म्हणून सूर्या रचणार इतिहास! एका षटकारासह घालेल विक्रमाचा धुमाकुळ

होमटाउन वाइल्डकार्ड्स जेसन कुबलर आणि मार्क पोलमन्स पुरुष दुहेरीत अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दरम्यान, मिश्र दुहेरीत, ऑस्ट्रेलियन जोडी ऑलिव्हिया गाडेकी आणि जॉन पीअर्स यांनी सलग दुसरे जेतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे. गाडेकी आणि पीअर्स यांनी ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रँड स्लॅम मिश्र दुहेरीचे जेतेपद राखणारी ३७ वर्षांत पहिली जोडी ठरली आहे. १९८८-८९ मध्ये जाना नोवोत्ना आणि जिम पग यांच्यानंतर गाडेकी आणि पीअर्स यांनी ही किमया साधली आहे.

Jan 31, 2026 | 04:31 PM

Jan 31, 2026 | 04:31 PM
