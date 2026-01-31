Australian Open : Jannik Sinner ला हरवून Novak Djokovic ने अंतिम फेरीत केला प्रवेश! जेतेपदाच्या लढतीत अल्काराजशी सामना करणार

Australian Open Final 2026 : ऑस्ट्रेलियन ओपनचा दुसरा सेमीफायनल ३० जानेवारी रोजी खेळवण्यात आला. सर्बियाच्या नोवाक जोकोविचने शानदार कामगिरी करत ग्रँड स्लॅम ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पुरुष एकेरीच्या सेमीफायनलमध्ये जोकोविचने इटलीच्या यानिक सिन्नरचा ३-६, ६-३, ४-६, ६-४, ६-४ असा पराभव करून जेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश केला. जोकोविच आता त्याचे २५ वे ग्रँड स्लॅम जेतेपद जिंकण्यापासून एक पाऊल दूर आहे.
३८ वर्षीय जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा सर्वात वयस्कर खेळाडूही ठरला आहे. त्याने २००८, २०११, २०१२, २०१३, २०१५, २०१६, २०१९, २०२०, २०२१ आणि २०२३ मध्ये हे विजेतेपद जिंकले आहे, ज्यामुळे तो ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये सर्वाधिक विजय मिळवणारा खेळाडू बनला आहे. अंतिम सामना १ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल, जिथे जोकोविच कार्लोस अल्काराझशी सामना करेल. अल्काराझने पहिल्या उपांत्य फेरीत अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा ६-४, ७-६(५), ६-७(३), ६-७(४), ७-५ असा पराभव केला.
The oldest man ever to reach the Australian Open final (in the Open Era). Ladies and gentlemen, Novak Djokovic ✨#AO26 pic.twitter.com/98SsYzzLo4 — Roland-Garros (@rolandgarros) January 30, 2026
सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम विजेतेपदे जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत नोवाक जोकोविच अव्वल स्थानावर आहे, त्याने २५ वेळा विजेतेपदे जिंकली आहेत. स्पेनचा राफेल नदालनेही २२ वेळा विजेतेपदे जिंकली आहेत. स्वित्झर्लंडचा रॉजर फेडरर २० वेळा विजेता ठरला आहे. अमेरिकेचा पीट सॅम्प्रस १४ वेळा विजेता ठरला आहे आणि तो चौथ्या स्थानावर आहे.
अल्काराझची आक्रमक खेळण्याची शैली, रॅली कमी करणे, स्पर्धात्मक होते, परंतु ते पुरेसे वाटले नाही. निर्णायक सेटच्या पहिल्या गेममध्ये झ्वेरेव्हने त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याला ब्रेक केले आणि त्याच्या तीन सर्व्हिस गेममध्ये पाच ब्रेक पॉइंट वाचवल्यानंतर, लवकरच सामन्यासाठी ५-४ अशी सर्व्हिस करत होता.
त्यानंतर अल्काराझचे अविश्वसनीय पुनरागमन झाले. पुन्हा एकदा मोकळेपणाने खेळत, स्पेनच्या खेळाडूने सलग चार गेम जिंकून आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला चकित केले आणि चारही ग्रँड स्लॅम फायनलमध्ये पोहोचणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनला. मॅच पॉइंटवर, त्याने पुढे सरकून झ्वेरेव्हच्या दिशेने एक शक्तिशाली फोरहँड शॉट मारला, ज्याची व्हॉली फक्त नेटमध्ये गेली.