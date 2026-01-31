Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Budget 2026 What Is Fiscal Deficit And Revenue Deficit Why It Is Matter In Budget

Budget 2026: फिस्कल डेफिसिट आणि रेव्हेन्यू डिफिसिट म्हणजे नक्की काय? बजेटमध्ये काय आहे महत्त्व

२०२६ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट यांचा वारंवार उल्लेख केला जातो. चला त्यांच्याबद्दल आणि त्यांचे महत्त्व जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 31, 2026 | 05:27 PM
फिस्कल आणि रेव्हेन्यू डेफिसिट म्हणजे काय (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

फिस्कल आणि रेव्हेन्यू डेफिसिट म्हणजे काय (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

Follow Us:
Follow Us:
  • राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट म्हणजे काय 
  • बजेटमध्ये राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट याचा संबंध काय 
  • नक्की काय आहे अर्थ 
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देश हळूहळू अर्थसंकल्पाबाबत जागरूक होत आहे. टीव्ही स्क्रीनवर आलेख चमकू लागले आहेत आणि तज्ञ “वित्तीय तूट” आणि “महसूल तूट” सारखे जड शब्द वापरत आहेत. हे शब्द सामान्य माणसासाठी एका कोड्यासारखे आहेत. अनेकांना वाटते की त्यांचा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. तथापि, हा एक गैरसमज आहे. ते प्रत्येकावर, एक ना एक प्रकारे परिणाम करतात. आज, आपण वित्तीय तूट आणि महसूल तूट काय आहे आणि त्यांचे महत्त्व स्पष्ट करू.

वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च आणि त्याचे एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळता) यांच्यातील फरक. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ते सूचित करते की सरकारला त्याचे खर्च पूर्ण करण्यासाठी किती कर्ज घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, जर केंद्र सरकार एका वर्षात ₹५० लाख कोटी खर्च करत असेल, परंतु कर आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न ₹३५ लाख कोटी असेल, तर वित्तीय तूट ₹१५ लाख कोटी असेल.

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

वित्तीय तूट का महत्त्वाची आहे

वित्तीय तूट ही अर्थसंकल्पातील सर्वात बारकाईने पाहिली जाणारी आकडेवारी आहे कारण ती सरकारच्या वित्तीय शिस्तीचे प्रतिबिंबित करते. कमी वित्तीय तूट हे दर्शवते की सरकार आपला खर्च आणि महसूल नियंत्रित करत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो. उच्च वित्तीय तूट म्हणजे अधिक कर्ज घेणे, ज्यामुळे व्याजदर वाढू शकतात आणि खाजगी गुंतवणुकीवर दबाव येऊ शकतो. शिवाय, ते पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि संरक्षण यावर खर्च करण्याची सरकारची व्याप्ती निश्चित करते.

सरकार प्रामुख्याने कर्ज घेण्याद्वारे वित्तीय तूट वित्तपुरवठा करते, जे देशांतर्गत बाजारात सरकारी बाँड जारी करून केले जाते. निधी लहान बचत योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मधून आणि काही प्रमाणात परदेशी कर्जातून काढला जातो. आज जास्त कर्ज घेतल्याने येत्या काळात व्याजाचा भार वाढतो, ज्यामुळे भविष्यातील अर्थसंकल्पात विकासाशी संबंधित खर्चासाठी जागा कमी होते.

उच्च वित्तीय तूट नेहमीच नकारात्मक मानली जात नाही. आर्थिक मंदी, जागतिक अनिश्चितता किंवा साथीच्या आजारासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत, वाढलेला सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकतो. तथापि, जर वित्तीय तूट दीर्घकाळ उच्च राहिली तर ती सरकारी कर्ज वाढवते आणि चलनवाढ आणि व्याजदरांवर दबाव आणू शकते. म्हणून, सरकारे सामान्यतः मध्यम-मुदतीचा वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅप सादर करतात.

महसूल तूट

महसूल तूट म्हणजे अशी परिस्थिती जेव्हा सरकारचा दैनंदिन खर्च त्याच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. सरकारच्या महसुली खर्च आणि महसुली उत्पन्नातील फरक म्हणून ते मोजले जाते. जेव्हा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा महसुली तूट नोंदवली जाते.

महसुली उत्पन्नामध्ये सरकारचा कर महसूल, जसे की आयकर, जीएसटी आणि कॉर्पोरेट कर, तसेच सरकारी कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश, शुल्क आणि व्याज यांसारखे करेतर महसूल समाविष्ट आहे. महसुली खर्चामध्ये असे खर्च समाविष्ट आहेत जे स्थिर मालमत्ता निर्माण करत नाहीत, जसे की कर्मचारी पगार, पेन्शन, अनुदान, संरक्षण खर्च, कल्याणकारी योजना आणि व्याज देयके.

महसुली तूट कशी मोजली जाते?

महसुली तुटीची गणना सोपी आहे. उदाहरणार्थ, जर सरकारचा महसुली खर्च ₹३० लाख कोटी असेल आणि महसुली उत्पन्न ₹२७ लाख कोटी असेल, तर महसुली तूट ₹३ लाख कोटी असेल. ती सहसा अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या टक्केवारी म्हणून व्यक्त केली जाते. महसुली तूट ही सरकारच्या आर्थिक आरोग्याचे प्रमुख सूचक मानली जाते. उच्च महसुली तूट दर्शवते की सरकार गुंतवणूक करण्याऐवजी दैनंदिन खर्च पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेत आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध संसाधने मर्यादित होतात, जे दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक आहेत.

Budget 2026: भारतात १ फेब्रुवारी, मग पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प कधी? तारखेमागचं डोकं चक्रावून टाकणारं कारण नक्की वाचा!

Web Title: Budget 2026 what is fiscal deficit and revenue deficit why it is matter in budget

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 04:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026 : अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष; PM किसान सन्मान योजनेची रक्कम वाढणार?
1

Budget 2026 : अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष; PM किसान सन्मान योजनेची रक्कम वाढणार?

Budget 2026: कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…
2

Budget 2026: कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…

अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान नेसलेल्या साड्यांचे बजेटशी आहे खास कनेक्शन
3

अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान नेसलेल्या साड्यांचे बजेटशी आहे खास कनेक्शन

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी
4

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात वादळ; ट्रम्प चवताळले, इराणवर निशाण्यावर?

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात वादळ; ट्रम्प चवताळले, इराणवर निशाण्यावर?

Jan 31, 2026 | 05:15 PM
अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

Jan 31, 2026 | 05:14 PM
‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

Jan 31, 2026 | 05:06 PM
IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

Jan 31, 2026 | 05:05 PM
Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

Jan 31, 2026 | 04:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM