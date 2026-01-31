Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Latest News »
  • Sunetra Pawars Oath Taking Supriya Sule Arrives In Katewadi Will Meet Ajit Pawars Mother

Sunetra Pawar Oath Taking: सु्प्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल; अजित पवार यांच्या मातोश्रींची घेणार भेट

अजित पवार यांच्या निधनाला चार दिवस उलटत नाहीत तोच सुनेत्रा पवार आज (31 जानेवारी) सायंकाळी ५ वाजता उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत.

Updated On: Jan 31, 2026 | 05:05 PM
Sunetra Pawar Oath Taking: सु्प्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल; अजित पवार यांच्या मातोश्रींची घेणार भेट

Sunetra Pawar Oath Taking: सु्प्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल; अजित पवार यांच्या मातोश्रींची घेणार भेट

Follow Us:
Follow Us:

Sunetra Pawar Oath Taking:  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती  निधनानंतर संपुर्ण राज्यावर शोककळा पसरली आहे. काल अजित पवार यांचा सावडण्याच्या कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत   त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार असल्याची माहिती समोर आली.  अजित पवार यांच्या निधनाला चार दिवस उलटत नाहीत तोच सुनेत्रा पवार आज (31 जानेवारी) सायंकाळी ५ वाजता उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. त्याचवेळी सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत इतकी घाई का करण्यात आली असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.  मुंबईतील राजभवनात  सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीची तयारी सुरू असून दुसरीकडे खासदार सुप्रिया सुळे काटेवाडीत दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी शोक प्रस्ताव मांडून अजितदादांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला छगन भुजबळ यांनी अनुमोदन दिले. इतर सर्व आमदारांनीही या प्रस्तावाचे समर्थन केल्याने सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या विधिमंडळ नेतेपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. सुनेत्रा पवार यांची गटनेतेपदी निवड झाल्याचे अधिकृत पत्र आता प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द  करण्यात आला.

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेले उपमुख्यमंत्री पद कोणाला मिळणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. पण अवघ्या काही तांसांमध्ये राष्ट्रवादीत वेगाने घडामोडी घडल्या आणि आता त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदावर वर्णी लागणार असल्याचे निश्चित झाले. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर स्वीकारली असून, आज सायंकाळी ५ वाजता त्यांचा शपथविधी होणार आहे.

सुनेत्रा पवारांकडे ‘ही’ दोन महत्त्वाची खाती

केवळ उपमुख्यमंत्रीपदच नाही, तर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्य सरकारमधील अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी उत्पादन शुल्क आणि क्रीडा ही दोन मंत्रालये देखील सोपवली जाणार आहेत. सत्तेचे संतुलन राखण्यासाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजित पवार गट) पकड मजबूत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

उपमुख्यमंत्री पदासाठी सुनेत्रा पवारांचे नाव आघाडीवर

दरम्यान, या सगळ्या दुखवट्यानंतर आता राजकीय च्रक भिरताना दिसत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी केलीये. उपमुख्यमंत्री पदासाठी सुनेत्रा पवारांचे नाव आघाडीवर असल्याचे समजले जात आहे. तसेच, प्रफुल पटेल आणि छगन भुजबळ यांनी सुनेत्रा पवारांची घेतली भेट घेतली आहे. चला आता सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया…

Sunetra Pawar: अजितदादांनंतर राष्ट्रवादीची धुरा सुनेत्रा पवारांकडे? नरहरी झिरवाळ यांनी थेट मांडला उपमुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव

राजकीय कुटुंबात जन्मलेल्या, राजकीय कुटुंबातील सून

सुनेत्रा पवार या माजी राज्यमंत्री आणि लोकसभा खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्या कन्या आहेत आणि १९८५ मध्ये अजित पवार यांच्याशी लग्न केले. सुनेत्रा यांना पार्थ आणि जय पवार असे दोन मुलगे आहेत. तथापि, राजकीय कुटुंबात जन्मलेल्या आणि राजकीय कुटुंबातील सून असल्याने, त्यांचा राजकारणाशी विशेष संबंध आहे. त्या महाराष्ट्रातून त्यांचे दिवंगत पती अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यसभेच्या खासदार देखील आहेत. २०२४ मध्ये त्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या जागी राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आल्या.

 

 

Web Title: Sunetra pawars oath taking supriya sule arrives in katewadi will meet ajit pawars mother

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 04:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मी Sunetra Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री
1

‘मी Sunetra Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

Maharashtra Politics: शपथविधीआधी NCP चे शिष्टमंडळ फडणवीसांच्या भेटीला; राजकारणात खळबळ
2

Maharashtra Politics: शपथविधीआधी NCP चे शिष्टमंडळ फडणवीसांच्या भेटीला; राजकारणात खळबळ

Jayant Patil : “मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे…”, अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले…
3

Jayant Patil : “मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे…”, अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले…

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड
4

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

Jan 31, 2026 | 05:05 PM
Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळा; सीटीईटी आणि मतदान एकाच दिवशी, शिक्षकांचे करिअर धोक्यात

Jan 31, 2026 | 04:59 PM
‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’ मालिकेतून शांभवी सिंह येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, अभिनेत्रीने सांगितला खास अनुभव

Jan 31, 2026 | 04:39 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
राज्याच्या त्रैमासिक GSDP साठी नाऊकास्टिंगचा अभ्यास; मुंबई विद्यापीठाकडे महत्त्वाचा प्रकल्प

राज्याच्या त्रैमासिक GSDP साठी नाऊकास्टिंगचा अभ्यास; मुंबई विद्यापीठाकडे महत्त्वाचा प्रकल्प

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
Australian Open 2026 : एलिस मेर्टेन्स-झांग शुआई यांचा डबल धमाका! डॅनिलिना-क्रुनिक यांना धूळ चारून जिंकले महिला दुहेरीचे विजेतेपद 

Australian Open 2026 : एलिस मेर्टेन्स-झांग शुआई यांचा डबल धमाका! डॅनिलिना-क्रुनिक यांना धूळ चारून जिंकले महिला दुहेरीचे विजेतेपद 

Jan 31, 2026 | 04:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM