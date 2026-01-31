U19 World Cup 2026 मध्ये सेमीफायनलचे तीन संघ ठरले! भारत आणि पाकिस्तानची लढत होणार शेवटच्या स्थानासाठी

१९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. ऑस्ट्रेलियानंतर अफगाणिस्तान आणि इंग्लंडने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. आता उपांत्य फेरीत फक्त एकच संघ उरला आहे आणि शर्यतीत फक्त भारत आणि पाकिस्तान उरले आहेत. १९ वर्षांखालील विश्वचषकातील हा हाय-व्होल्टेज सामना रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल. तथापि, भारताचा फायदा आहे; टीम इंडियाच्या खात्यात आधीच ६ गुण आहेत आणि त्याचा नेट रन रेट देखील पाकिस्तानपेक्षा खूपच चांगला आहे. सध्या पाकिस्तानच्या खात्यात ४ गुण आहेत. जर पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत प्रवेश करायचा असेल तर त्याला भारतावर मोठा विजय मिळवावा लागेल.
अफगाणिस्तानने आयर्लंडवर १९१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. ऑस्ट्रेलियाने आधीच त्यांच्या गटातून पात्रता मिळवली होती, त्यामुळे अफगाणिस्तानने श्रीलंका सोडला होता. शेवटी, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानने प्रत्येकी ६ गुणांसह समान गुण मिळवले, परंतु अफगाणिस्तानच्या उत्कृष्ट नेट रन रेटमुळे त्यांना बाद फेरीत स्थान मिळाले. आयर्लंडला पराभूत केल्याने अफगाणिस्तानचा नेट रन रेट +१.७२५ झाला, तर श्रीलंका -०.११३ च्या नेट रन रेटसह दुसऱ्या स्थानावर राहिला.
विजयाच्या शिखरावर पोहोचत इंग्लंडने न्यूझीलंडला हरवून २०२६ च्या अंडर-१९ विश्वचषकातील सलग पाचवा सामना जिंकला. या विजयासह, इंग्लिश संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला. इंग्लंडने त्यांच्या शेवटच्या सुपर-६ सामन्यात न्यूझीलंडचा ६५ धावांनी पराभव केला. या विजयासह, इंग्लंडच्या खात्यात ८ गुण आहेत. आता, त्यांच्या गटात फक्त भारतच इतके गुण मिळवू शकतो, तर पाकिस्तान जास्तीत जास्त ६ गुण मिळवू शकतो. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी पाकिस्तानला कोणत्याही किंमतीत विजय मिळवावा लागेल, तरीही, नेट रन रेटवर हा मुद्दा भारताकडेच अडकेल.
One semi-final place remains vacant at the #U19WorldCup 👀 Who will claim the final spot? 📲 https://t.co/2f8ZubwgYt pic.twitter.com/dsM9gQ2teV — ICC (@ICC) January 31, 2026
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये १ फेब्रुवारी रोजी महत्वाचा सामना खेळवला जाणार आहे. भारताच्या संघाने आतापर्यत एकही सामना गमावलेला नाही. त्यामुळे हा सामना भारताने जिंकला तर भारत सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करणार आहे. तर पाकिस्तानला हा सामना मोठ्या फरकाने जिंकावा लागणार आहे पण हे पाकिस्तानसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.