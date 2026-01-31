‘White Poison’ मानले जाणारे ‘हे’ पदार्थ शरीरात वाढवतात मधुमेह – लठ्ठपणा, भारतीयांच्या ताटातील आवडते पांढरेशुभ्र पदार्थ

सकाळी उठल्यापासून ते अगदी रात्री झोपेपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. भूक लागल्यानंतर तिखट, तेलकट तर काहीवेळा मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ सुद्धा आवडीने खाल्ले जातात. पण दिसायला पांढरे शुभ्र असलेले पदार्थ शरीरासाठी मात्र घातक ठरतात. या पदार्थांना व्हाईट पॉयझन असे सुद्धा म्हंटले जाते. भारतीय आहारातील पदार्थांमध्ये पांढऱ्या रंगांच्या पदार्थांचा आवर्जून समावेश असतो. हे पदार्थ चवीला चांगले लागले तरीसुद्धा आतून संपूर्ण शरीर पोखरून टाकतात. पांढऱ्या पदार्थांच्या सेवनामुळे मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा उच्च रक्तदाबाची समस्या वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आहारात या पांढऱ्या पदार्थांचा अजिबात समावेश करू नये. (फोटो सौजन्य – istock)