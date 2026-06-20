AUS Vs BAN: बांग्लादेशची लाज गेली! ऑस्ट्रेलियाने वनडेचा वचपा काढला; टी 20 सिरिजवर केला कब्जा

काल तीन टी 20 सामन्यांमधील दुसरा सामना पार पडला. हा सामना ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने 7 रन्सने आपल्या नावावर केला आहे. ऑस्ट्रेलिया संघाने ही सिरिज 2-0 अशी जिंकली आहे. आता केवळ 1 सामना होणे बाकी आहे.ऑस्ट्रेलियाच्या संघाआणे प्रथम बांग्लादेशमध्ये जाऊन टी 20 सिरिज जिंकली आहे. 2021 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा 4-1 ने पराभव झाला होता.
ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांची सुरुवात चांगली झाली नाही. 44 रन्सवर ऑस्ट्रेलियाने त्यांचे 3 विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर रेनशॉ आणि टीम डेव्हिडने ऑस्ट्रेलियाचा डाव सांभाळला. दोघांनी 97 रन्सची भागीदारी केली. टीम डेव्हिड या सामन्यात 45 रन्सची महत्वाची खेळी केली. तर रेनशॉने 89 रन्सची आक्रमक खेळी केली. या खेळाडूंच्या खेळीचया जोरावर ऑस्ट्रेलियाने 196 रन्स केल्या. बांग्लादेशला 197 रन्सचे टार्गेट ऑस्ट्रेलियाने दिले.
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दरम्यान बांग्लादेशच्या संघाने देखील एक चांगली सुरुवात केली. त्यांनी आपली पहिली विकेट 48 रन्सवर गमावली. त्यानंतर सईफ हसनने 42 रन्सची एक अत्यंत महत्वाची खेळी केली. त्याने बांग्लादेशचा स्कोअर 134 वर असताना आपली विकेट गमावली. तिथूनच बांग्लादेशचा संघ अडचणीत आला. शेवटच्या ओव्हरपर्यन्त हा सामना गेला. एक ओव्हरमध्ये बांग्लादेशला 23 रन्सची गरज होती. मात्र बांग्लादेशचा संघ केवळ 15 रन्स करून शकला.
बांग्लादेशने सामना जिंकत मालिकेवर केला कब्जा
बांग्लादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील दूसरा सामना पार पडला. या सामन्यात बांग्लादेशच्या संघाने ऑस्ट्रेलिया संघाचा 5 विकेट्सने पराभव केला आहे. या विजयासोबत बांग्लादेशने 2-0 ने मालिका आपल्या खिशात घातली आहे. दरम्यान सौम्य सरकारने बांग्लादेशकडून सर्वाधिक रन्स केल्या. डीएलएस सिस्टिमने बांग्लादेशचा विजय झाला आहे.
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ऑस्ट्रेलियाचे तीन फलंदाज शून्यावर आउट
दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय एकदम चुकीचा ठरला, दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाने अशाच एका थक्क करणाऱ्या आणि ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद केली आहे. टॉप ऑर्डरचे तीन फलंदाज शून्यावर आउट झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला तीन फलंदाज शून्यावर आउट झाले असताना मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांनी शानदार खेळी करत सांनीयचे चित्र बदलून टाकले.