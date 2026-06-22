Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?

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आयसीसी एलिट पॅनेलचे सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना असे आढळले की, निर्धारित वेळेत आणि उपलब्ध सवलती विचारात घेतल्यानंतरही इंग्लंडचे १२ ओव्हर मागे होती. आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.२२ नुसार, एखादा संघ जितकी कमी ओव्हर टाकतो, तितका जास्त दंड आकारला जातो. या नियमांनुसार, कमी पडलेल्या प्रत्येक षटकासाठी खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्काच्या ५ टक्के दंड आकारला जातो. कमाल दंड ५० टक्के असू शकतो. इंग्लंडचे १२ ओव्हर कमी पडल्यामुळे, संघाला त्यांच्या सामना शुल्काच्या कमाल ५० टक्के दंड आकारण्यात आला.
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या(WTC) नियमांनुसार, प्रत्येक षटक टाकल्यावर संघाचा एक गुण कमी होतो. या आधारावर, इंग्लंडचे १२ डब्ल्यूटीसी गुण थेट वजा करण्यात आले. या फेरीत प्रत्येक गुण महत्त्वाचा मानला जात असल्याने, या शिक्षेमुळे इंग्लंडच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसू शकतो. या शिक्षेनंतर, डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत इंग्लंडचे गुण ५० वरून ३८ पर्यंत घसरले असून, ते सातव्या स्थानावर आले आहेत. त्यांची गुणांची टक्केवारी (पीसीटी) देखील ३४.७२ वरून २६.३८ पर्यंत घसरली आहे.
आयसीसीच्या या निर्णयामुळे इंग्लंडच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. संघाचे एकूण गुण ३८ वर आले आहेत, तर गुणांची टक्केवारी ३४.७२ वरून २६.३८ पर्यंत घसरली आहे. तरीही, इंग्लंड सध्या सातव्या स्थानावर कायम आहे.
इंग्लंडचा कर्णधार जो रूटने हा आरोप मान्य केला. त्याने शिक्षाही स्वीकारली, त्यामुळे औपचारिक सुनावणीची गरज टळली. सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी ही शिक्षा लागू केली. मैदानातील पंच एड्रियन होल्डस्टॉक आणि नितीन मेनन, थर्ड अंपायर, रॉड टकर आणि फोर्थ अंपायर, ग्रॅहम लॉईड यांनी इंग्लंडवर हा आरोप लावला होता.
न्यूझीलंडने ओव्हल कसोटीत शानदार कामगिरी करत इंग्लंडला २५३ धावांनी पराभूत करून तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. इंग्लंडने लॉर्ड्सवर पहिली कसोटी जिंकली होती, पण दुसऱ्या कसोटीत किवींनी जोरदार पुनरागमन केले.४६३ धावांचे लक्ष्य गाठताना, इंग्लंडचा संघ अंतिम दिवशी १८२/५ अशा स्थितीत होता, पण वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने खालच्या फळीला उद्ध्वस्त केले. हेन्रीने डावात ६/२९ आणि सामन्यात एकूण ११/१०९ अशी कामगिरी केली. इंग्लंडविरुद्ध कोणत्याही न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाची ही सर्वोत्तम कसोटी कामगिरी आहे. हेन्रीच्या ३५ कसोटी सामन्यांच्या कारकिर्दीतील ही पहिल्यांदाच १० विकेट्सची जबरदस्त कामगिरी केली. न्यूझीलंडसाठी हा विजय ऐतिहासिक होता. इंग्लंड दौऱ्याच्या ९५ वर्षांच्या इतिहासातील हा त्यांचा केवळ सातवा कसोटी विजय होता. ओव्हलवरील हा न्यूझीलंडचा दुसरा विजय होता, यापूर्वी त्यांनी १९९९ मध्ये येथे विजय मिळवला होता.
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