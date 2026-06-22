सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Eng Vs Nz Oval Test England Defeat Icc Wtc Points Deduction Slow Over Rate Fine

Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

ICC Fined England team Cut 12 WTC Points after eng vs nz: न्यूझीलंड विरुद्ध दुसऱ्या कसोटी सामन्यात २५३ धावांनी ५३ धावांनी झालेल्या दारुण पराभवानंतर इंग्लंडला आणखी एक धक्का बसला आहे. आयसीसीने संघावर दंडात्मक कारवाी केली असून WTC मधील पॉईंट्स देखील कापले आहेत.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इंग्लंडला मोठा फटका
  • न्यूझीलंडकडून दारुण पराभव
  • ICC ची कारवाई
ओव्हल येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या (Eng vs Nz) दुसऱ्या कसोटीत २५३ धावांनी झालेल्या दारुण पराभवानंतर इंग्लंडला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) स्लो ओव्हर रेट राखल्याबद्दल इंग्लंडचे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमधील (WTC) १२ गुण कमी केले आहेत. तसेच खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्काच्या ५० टक्के दंडही ठोठावण्यात आला आहे. मना संपल्यानंतर लगेचच, आयसीसीने इंग्लंडला कठोर शिक्षा देण्याचा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला.

IND vs AFG: भारताकडून पराभवानंतर अफगाणिस्तानला मोठा धक्का; ICC ची कर्णधार शाहिदीवर कारवाई

दंड का आकारण्यात आला?

आयसीसी एलिट पॅनेलचे सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना असे आढळले की, निर्धारित वेळेत आणि उपलब्ध सवलती विचारात घेतल्यानंतरही इंग्लंडचे १२ ओव्हर मागे होती. आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.२२ नुसार, एखादा संघ जितकी कमी ओव्हर टाकतो, तितका जास्त दंड आकारला जातो. या नियमांनुसार, कमी पडलेल्या प्रत्येक षटकासाठी खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्काच्या ५ टक्के दंड आकारला जातो. कमाल दंड ५० टक्के असू शकतो. इंग्लंडचे १२ ओव्हर कमी पडल्यामुळे, संघाला त्यांच्या सामना शुल्काच्या कमाल ५० टक्के दंड आकारण्यात आला.

जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या(WTC) नियमांनुसार, प्रत्येक षटक टाकल्यावर संघाचा एक गुण कमी होतो. या आधारावर, इंग्लंडचे १२ डब्ल्यूटीसी गुण थेट वजा करण्यात आले. या फेरीत प्रत्येक गुण महत्त्वाचा मानला जात असल्याने, या शिक्षेमुळे इंग्लंडच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसू शकतो. या शिक्षेनंतर, डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत इंग्लंडचे गुण ५० वरून ३८ पर्यंत घसरले असून, ते सातव्या स्थानावर आले आहेत. त्यांची गुणांची टक्केवारी (पीसीटी) देखील ३४.७२ वरून २६.३८ पर्यंत घसरली आहे.

आयसीसीच्या या निर्णयामुळे इंग्लंडच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. संघाचे एकूण गुण ३८ वर आले आहेत, तर गुणांची टक्केवारी ३४.७२ वरून २६.३८ पर्यंत घसरली आहे. तरीही, इंग्लंड सध्या सातव्या स्थानावर कायम आहे.

जो रुटने स्वीकारली शिक्षा

इंग्लंडचा कर्णधार जो रूटने हा आरोप मान्य केला. त्याने शिक्षाही स्वीकारली, त्यामुळे औपचारिक सुनावणीची गरज टळली. सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी ही शिक्षा लागू केली. मैदानातील पंच एड्रियन होल्डस्टॉक आणि नितीन मेनन, थर्ड अंपायर, रॉड टकर आणि फोर्थ अंपायर, ग्रॅहम लॉईड यांनी इंग्लंडवर हा आरोप लावला होता.

न्यूझीलंडचा ऐतिहासिक विजय

न्यूझीलंडने ओव्हल कसोटीत शानदार कामगिरी करत इंग्लंडला २५३ धावांनी पराभूत करून तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. इंग्लंडने लॉर्ड्सवर पहिली कसोटी जिंकली होती, पण दुसऱ्या कसोटीत किवींनी जोरदार पुनरागमन केले.४६३ धावांचे लक्ष्य गाठताना, इंग्लंडचा संघ अंतिम दिवशी १८२/५ अशा स्थितीत होता, पण वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने खालच्या फळीला उद्ध्वस्त केले. हेन्रीने डावात ६/२९ आणि सामन्यात एकूण ११/१०९ अशी कामगिरी केली. इंग्लंडविरुद्ध कोणत्याही न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाची ही सर्वोत्तम कसोटी कामगिरी आहे. हेन्रीच्या ३५ कसोटी सामन्यांच्या कारकिर्दीतील ही पहिल्यांदाच १० विकेट्सची जबरदस्त कामगिरी केली. न्यूझीलंडसाठी हा विजय ऐतिहासिक होता. इंग्लंड दौऱ्याच्या ९५ वर्षांच्या इतिहासातील हा त्यांचा केवळ सातवा कसोटी विजय होता. ओव्हलवरील हा न्यूझीलंडचा दुसरा विजय होता, यापूर्वी त्यांनी १९९९ मध्ये येथे विजय मिळवला होता.

Pak W vs Ban W: मैदानात फ्लॉप, रील्समध्ये टॉप! पराभवाच्या हॅटट्रिकनंतर पाकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर; बांग्लादेशचा ऐतिहासिक विजय

Web Title: Eng vs nz oval test england defeat icc wtc points deduction slow over rate fine

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs AFG: भारताकडून पराभवानंतर अफगाणिस्तानला मोठा धक्का; ICC ची कर्णधार शाहिदीवर कारवाई
1

IND vs AFG: भारताकडून पराभवानंतर अफगाणिस्तानला मोठा धक्का; ICC ची कर्णधार शाहिदीवर कारवाई

WTC Points Table Update: न्यूझीलंडच्या विजयाने बदलले वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचे पॉइंट्स टेबल; इंग्लंडला झटका, भारताची स्थिती काय?
2

WTC Points Table Update: न्यूझीलंडच्या विजयाने बदलले वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचे पॉइंट्स टेबल; इंग्लंडला झटका, भारताची स्थिती काय?

IND W Vs PAK W: बुडत्याचा पाय खोलात! ‘या’ कारणासाठी आयसीसीची पाकिस्तानवर कारवाई
3

IND W Vs PAK W: बुडत्याचा पाय खोलात! ‘या’ कारणासाठी आयसीसीची पाकिस्तानवर कारवाई

फॉर्म गेला आता कारवाईची भीती! ‘त्या’ कृतीमुळे Vaibhav Sooryavanshi अडचणीत? आयसीसीचा नियम काय?
4

फॉर्म गेला आता कारवाईची भीती! ‘त्या’ कृतीमुळे Vaibhav Sooryavanshi अडचणीत? आयसीसीचा नियम काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?

Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?

Jun 22, 2026 | 02:18 PM
Vaibhav Sooryavanshi Records: वय अवघे 15 तोडले 7 मोठे रेकॉर्ड्स, सर्वात जलद 50, 100 आणि 150; टाका एक नजर

Vaibhav Sooryavanshi Records: वय अवघे 15 तोडले 7 मोठे रेकॉर्ड्स, सर्वात जलद 50, 100 आणि 150; टाका एक नजर

Jun 22, 2026 | 02:16 PM
Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Jun 22, 2026 | 02:14 PM
Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Jun 22, 2026 | 02:13 PM
BGB Bangladesh: पश्चिम बंगाल सरकारच्या ‘त्या’ अ‍ॅक्शनमुळे बांगलादेश बिथरला; 4,800 घुसखोरांमुळे सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती

BGB Bangladesh: पश्चिम बंगाल सरकारच्या ‘त्या’ अ‍ॅक्शनमुळे बांगलादेश बिथरला; 4,800 घुसखोरांमुळे सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती

Jun 22, 2026 | 02:12 PM
The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

Jun 22, 2026 | 02:02 PM
Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

Jun 22, 2026 | 01:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा