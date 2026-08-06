PAK vs WI: पाकिस्तानच्या विजयामुळे WTC गुणतालिकेत उलथापालथ; टीम इंडियालाही बसला फटका, भारत कितव्या स्थानी?

क्रिकेटविश्वात खळबळ! सुपर जायंट्समध्ये ‘कॅप्टन्सी ट्विस्ट’, Aiden Markramची अचानक एक्झिट; आता संघाची कमान ‘या’ दिग्गजाकडे
या सामन्यापूर्वी, पाकिस्तान जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये केवळ ६ पीसीटी गुणांसह ९ व्या क्रमांकावर, म्हणजेच शेवटच्या स्थानावर होता. दुसरी कसोटी जिंकल्यानंतर, पाकिस्तान आता ८ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या विजयामुळे पाकिस्तानची विजयाची टक्केवारी २२.२२ पर्यंत वाढली आहे. दुसरीकडे, वेस्ट इंडिज या पराभवामुळे एका स्थानाने घसरून ९ व्या क्रमांकावर आला आहे. वेस्ट इंडिजची विजयाची टक्केवारी २०.८३ आहे.
आठपैकी सात कसोटी सामने जिंकून ऑस्ट्रेलिया ८७.५० च्या पीसीटीसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. दक्षिण आफ्रिका ७५.०० च्या पीसीटीसह दुसऱ्या, तर न्यूझीलंड ७२.२२ च्या पीसीटीसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. बांगलादेशनेही चांगली कामगिरी करत ५८.३३ च्या पीसीटीसह चौथे स्थान पटकावले आहे. सध्या, टीम इंडिया ९ सामन्यांमध्ये ४ विजय आणि ४८.१५ च्या विजयाच्या टक्केवारीसह डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर आहे.
दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजला आठ विकेट्सने पराभूत करत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. चौथ्या डावात ७७ धावांचे लक्ष्य गाठताना संघाने केवळ दोन विकेट्स गमावले. अब्दुल्ला शफीक आणि कर्णधार बाबर आझम दोघेही २४ धावांवर नाबाद राहिले आणि संघाला विजय मिळवून देण्यात मदत केली. बाबरने जोमेल वॉरिकनच्या गोलंदाजीवर सलग दोन षटकार मारून सामना संपवला.
या विजयामुळे पाकिस्तानने परदेशातील सलग आठ कसोटी पराभवांची मालिका खंडित केली. दरम्यान, दुसऱ्या डावात साजिद खान आणि अली उस्मान या फिरकीपटूंच्या जोडीने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत वेस्ट इंडिजला मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखले. पाकिस्तानने २००० सालापासून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकांमधील आपला अपराजित विक्रमही कायम ठेवला.
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