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PAK vs WI: पाकिस्तानच्या विजयामुळे WTC गुणतालिकेत उलथापालथ; टीम इंडियालाही बसला फटका, भारत कितव्या स्थानी?

Updated On: Aug 06, 2026 | 01:32 PM IST
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सारांश

Pakistan Beat West Indies WTC points table India position: दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजला ८ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयामुळे जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणकतालिकेतही मोठा उलटफेर झाला आहे.

PAK vs WI: पाकिस्तानच्या विजयामुळे WTC गुणतालिकेत उलथापालथ; टीम इंडियालाही बसला फटका, भारत कितव्या स्थानी?
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विस्तार
  • पाकिस्तानच्या विजयाने WTC गुणतालिकेत मोठा उलटफेर
  • टीम इंडियालाही बसला फटका
  • भारत कितव्या स्थानी?
पोर्ट ऑफ स्पेन येथे खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील दुसऱ्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने धुव्वा उडवला. या सामन्यात पाकिस्तानसमोर चौथ्या डावात विजयासाठी फक्त ७५ धावांचे लक्ष्य होते. जे त्यांनी दोन विकेट्स गमावून पूर्ण केले. या विजयामुळे पाकिस्तानने जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या २०२५-२७ च्या गुणतालिकेत (WTC) गुणतालिकेत मोठी झेप घेतली. या विजयाचा परिणाम भारतीय संघाच्या स्थानावरही झाला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताने आतापर्यंत नऊ कसोटी सामने खेळले असून, त्यात चार विजय, चार पराभव आणि एक सामना ड्रॉ झाला. अंतिम फेरीच्या शर्यतीत भारताला आपले स्थान टिकवून ठेवायचे असेल, तर त्यांना आगामी सामन्यांमध्ये विजय नोंदवावे लागतील.

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WTC गुणतालिकेत पाकिस्तान आठव्या क्रमांकावर

या सामन्यापूर्वी, पाकिस्तान जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये केवळ ६ पीसीटी गुणांसह ९ व्या क्रमांकावर, म्हणजेच शेवटच्या स्थानावर होता. दुसरी कसोटी जिंकल्यानंतर, पाकिस्तान आता ८ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या विजयामुळे पाकिस्तानची विजयाची टक्केवारी २२.२२ पर्यंत वाढली आहे. दुसरीकडे, वेस्ट इंडिज या पराभवामुळे एका स्थानाने घसरून ९ व्या क्रमांकावर आला आहे. वेस्ट इंडिजची विजयाची टक्केवारी २०.८३ आहे.

भारत कितव्या स्थानी?

आठपैकी सात कसोटी सामने जिंकून ऑस्ट्रेलिया ८७.५० च्या पीसीटीसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. दक्षिण आफ्रिका ७५.०० च्या पीसीटीसह दुसऱ्या, तर न्यूझीलंड ७२.२२ च्या पीसीटीसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. बांगलादेशनेही चांगली कामगिरी करत ५८.३३ च्या पीसीटीसह चौथे स्थान पटकावले आहे. सध्या, टीम इंडिया ९ सामन्यांमध्ये ४ विजय आणि ४८.१५ च्या विजयाच्या टक्केवारीसह डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर आहे.

पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने उडवला धु्व्वा

दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजला आठ विकेट्सने पराभूत करत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. चौथ्या डावात ७७ धावांचे लक्ष्य गाठताना संघाने केवळ दोन विकेट्स गमावले. अब्दुल्ला शफीक आणि कर्णधार बाबर आझम दोघेही २४ धावांवर नाबाद राहिले आणि संघाला विजय मिळवून देण्यात मदत केली. बाबरने जोमेल वॉरिकनच्या गोलंदाजीवर सलग दोन षटकार मारून सामना संपवला.

या विजयामुळे पाकिस्तानने परदेशातील सलग आठ कसोटी पराभवांची मालिका खंडित केली. दरम्यान, दुसऱ्या डावात साजिद खान आणि अली उस्मान या फिरकीपटूंच्या जोडीने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत वेस्ट इंडिजला मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखले. पाकिस्तानने २००० सालापासून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकांमधील आपला अपराजित विक्रमही कायम ठेवला.

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Web Title: Pakistan win over west indies 2nd test changes wtc points table india position

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Published On: Aug 06, 2026 | 01:32 PM

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