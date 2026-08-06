IND vs SL: गिल-युगाची सुरुवात! श्रीलंकेविरुद्ध टीम इंडियाची पहिली कसोटी परीक्षा; कधी आणि कुठे पाहाल सराव सामना?

भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंकेविरुद्ध लाल चेंडूच्या क्रिकेटमधील आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध करण्यासाठी मैदानात उतरण्यास सज्ज झाला आहे. भारतीय संघ श्रीलंका दौऱ्यावर रवाना झाला आहे. १५ ऑगस्टपासून दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होईल. आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) २०२५-२७ च्या दृष्टीने ही मालिका दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याआधी टीम इंडिया श्रीलंकेविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे. चार दिवसांसाठी नियोजित असलेला हा सराव सामना, संघ व्यवस्थापन आणि आयोजक यांच्या परस्पर संमतीने नंतर तीन दिवसांचा करण्यात आला आहे. हा सामना कधी आणि कुठे पाहू शकता, जाणून घेऊयात.
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कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वी, भारतीय संघ श्रीलंकन इलेव्हनविरुद्ध तीन दिवसीय सराव सामना खेळणार आहे. श्रीलंकेच्या फिरकीला अनुकूल खेळपट्टी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी भारतीय खेळाडूंकरिता हा सराव सामना महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा सराव सामना आता ७ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान खेळला जाईल. मूळतः चार दिवसांचा नियोजित असलेला हा सामना नंतर तीन दिवसांचा करण्यात आला.
भारत आणि श्रीलंका इलेव्हन यांच्यातील सराव सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी १०:०० वाजता सुरू होईल. हा सामना कोलंबो येथील नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब मैदानावर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना चांगली मदत करते
हा सराव सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चॅनल्सवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. भारतीय चाहते येथे विविध भाषांमध्ये थेट सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.
आतापर्यंत भारत आणि श्रीलंका यांच्यात ४६ कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी टीम इंडियान २२ सामने जिंकले तर श्रीलंकेने फक्त ७ सामने जिंकले आहेत. तसेच, १७ सामने अनिर्णित राहिले. गेल्या १० सामन्यांमध्ये भारताने आठ वेळा विजय मिळवला आहे, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले. ९ वर्षानंतर भारतीय संघ पुन्हा एकदा कसोटी मालिकेसाठी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेला आहे. भारताने श्रीलंकेत शेवटची कसोटी मालिका २०१७ मध्ये खेळली होती. ज्यात विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील संघाने ३-० असा विजय मिळवला होता.
भारताचा संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, सरांश जैन, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, आकीब नबी
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