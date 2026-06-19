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अश्रूंच्या झाल्या धारा! Fatima Sana धाय मोकलून रडली; RSA W कडून पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव

Updated On: Jun 19, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

कालच्या सामन्यात पाकिस्तानला विजय मिळवून देण्यासाठी कर्णधार फातीमा सनाने शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती. मात्र तिची खेळी व्यर्थ गेली. तिची शानदार खेळी पाकिस्तानला विजय मिळवून देऊ शकली नाही.

अश्रूंच्या झाल्या धारा! Fatima Sana धाय मोकलून रडली; RSA W कडून पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव

फातिमा सनाला झाले अश्रू अनावर (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • दुसरा पराभव होताच सना फातीमाला अश्रू अनावर
  • साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध 2 विकेट्सने झाला पराभव 
  • कर्णधार सना फातीमाची खेळी गेली व्यर्थ

Pakistan Women’s T20 World Cup 2026: सध्या इंग्लंडमध्ये आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 सुरू आहे. ग्रुप ए आणि ग्रुप बी अशी संघांची विभागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान पाकिस्तान महिला संघ सध्या अडचणीत सापडला आहे. या स्पर्धेत पाकिस्तानला सलग 2 सामने गमवावे लागले आहेत. त्यानंतर आता कर्णधार फातीमा सनाचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे. त्यात तिला अश्रू अनावर झाल्याचे दिसून येत आहे.

काल पाकिस्तान महिला संघाचा साऊथ आफ्रिका महिला संघाने दारुण पराभव केला. यामुळे पाकिस्तानला सलग दुसरा सामना गमवावा लागला आहे. सामना जिंकण्याच्या जवळ असताना झालेला प्रभाव फातिमा सनाला सहन झाला नाही. त्यामुळे ती मैदानावर भावुक झाल्याचे दिसून आले.  तिचा एक फोटो देखील व्हायरल झाला आहे.

कालच्या सामन्यात पाकिस्तानला विजय मिळवून देण्यासाठी कर्णधार फातीमा सनाने शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती. मात्र तिची खेळी व्यर्थ गेली. तिची शानदार खेळी पाकिस्तानला विजय मिळवून देऊ शकली नाही. त्यामुळे तिच्या अश्रूंचा बांध फुटला. डग आउटमध्ये ती भावुक झाल्याचे दिसून आले.

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आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान महिला संघ आणि साऊथ आफ्रिकेचा संघ आमनेसामने आले अहोते. पाकिस्तानच्या दृष्टीने सामना हा महत्वाचा समजला जात होता. मात्र या महत्वाच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा या स्पर्धेतील सलग दुसरा पराभव झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने 2 विकेट्सने विजय प्राप्त केला आहे. इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या आयसीसी महिला टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत कमालीचा थरार पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेत पाकिस्तानच्या संघाला सलग दुसरा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. एजबॅस्टन येथे झालेल्या ग्रुप-ए मधील दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानवर २ विकेट्सने थरारक विजय मिळवला आहे.

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पाकिस्तानच्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. मात्र त्यांचा तो निर्णय चुकीचा ठरला. कारण पाकिस्तानने 9 विकेट्स गमावून केवळ 126 रन्स केल्या. कर्णधार फातीमा सनाच्या अर्धशतकी खेळीमुळे पाकिस्तान संघाने 126 रन्सपर्यन्त मजल मारली. साऊथ आफ्रिकेकडून मारिझान कॅपने ३ विकेट्स घेतल्या. 127 रन्सचे आव्हान दक्षिण आफ्रिकेसाठी सोपे होते. मात्र त्यासाठी त्यांना 17 ओव्हरपर्यंत वाट पहावी लागली. तसेच पाकिस्तानने बहडक गोलंदाजी करत आफ्रिकेच्या 8 फलंदाजांना आउट केले. आफ्रिकेकडून अॅनेरी डेर्कसनने अर्धशतकी म्हणजेच विजयी खेळी केली. कर्णधार फातीमा सनाने 3 विकेट्स घेतल्या. मात्र तिला विजय मिळवता आला नाही.

Web Title: Fatima sana emotional and cry after lost second match against south africa in womens t20 world cup 2026

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Published On: Jun 19, 2026 | 02:28 PM

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