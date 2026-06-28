रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Heartbreak For Team India At Lords Australia Wins By 6 Wickets Indian Womens Team Out Of The World Cup

IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

Updated On: Jun 28, 2026 | 10:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संघाला सहा गडी राखून पराभवाचा सामना करावा लागला आणि त्यामुळे स्पर्धेतील त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. आता 'गट अ' (Group A) मधून ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे.

लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले (Photo Credit- X)

लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग!
  • ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले
  • भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर
IND W vs AUS W Highlights: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकातील ३० वा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला गेला. या सामन्यात भारतीय संघाला सहा गडी राखून पराभवाचा सामना करावा लागला आणि त्यामुळे स्पर्धेतील त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. आता ‘गट अ’ (Group A) मधून ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे. महिला टी-२० विश्वचषकाच्या साखळी फेरीत (गट टप्प्यात) भारतीय संघ बाहेर पडण्याची ही सलग दुसरी वेळ आहे.

ॲशले गार्डनर आणि एलिस पेरीने बजावली महत्वाची भूमिका

भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि संघाला २० षटकांत ४ बाद १७० धावांपर्यंत मजल मारून दिली. हरमनप्रीत कौरने कर्णधाराला साजेसा खेळ करत २७ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाने १९ षटकांत चार गडी गमावून हे लक्ष्य गाठले. ॲशले गार्डनर आणि एलिस पेरी यांनी ऑस्ट्रेलियासाठी अर्धशतके झळकावत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cricbuzz (@cricbuzz)

विजेतेपदाची १७ वर्षांची प्रतीक्षा कायम

महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धा सर्वप्रथम २००९ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. १७ वर्षे आणि १० स्पर्धा होऊनही, भारताला अद्याप विश्वविजेतेपद मिळवता आलेले नाही. भारतीय संघ केवळ एकदाच अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचला आहे; २०२० च्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा ८५ धावांनी पराभव केला होता. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन संघ आपले सातवे विजेतेपद जिंकण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे सरकला आहे. ऑस्ट्रेलियाने उपांत्य फेरी गाठण्याची आपली १०० टक्के कामगिरी कायम राखली आहे. २००९ पासून, टी-२० विश्वचषकाच्या प्रत्येक आवृत्तीत ऑस्ट्रेलियाने किमान उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली आहे. त्यांनी सात वेळा अंतिम सामना खेळला असून सहा वेळा विजेतेपद पटकावले आहे.

Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

सामन्याचा संपूर्ण स्कोरकार्ड

दरम्यान, प्रथम फलंदाजी करताना स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी भारताच्या डावाची सुरुवात केली. या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ९.१ षटकांत ६६ धावांची भागीदारी केली ही भागीदारी टी-२० च्या मानकांनुसार तुलनेने संथ होती. शफाली ही बाद होणारी पहिली फलंदाज ठरली; तिने २६ चेंडूंत ३४ धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन षटकार आणि तीन चौकारांचा समावेश होता.

शफाली बाद झाल्यानंतर, संघाची धावसंख्या ८३ असताना मानधनाही दुसरी विकेट म्हणून बाद झाली. तिने ३७ चेंडूंत ३८ धावा केल्या. त्यानंतर जेमिमाह रॉड्रिग्स आणि हरमनप्रीत कौर यांनी भारतीय डावाला सावरले. जेमिमाहने २८ चेंडूंत ३४ धावा (एक षटकार आणि एक चौकार) केल्या आणि त्यानंतर दुखापतीमुळे तिला मैदान सोडावे लागले.

हरमनप्रीत कौरने कर्णधाराला साजेसा खेळ केला. या आक्रमक उजव्या हाताच्या फलंदाजाने संघाची धावसंख्या ४ बाद १७० पर्यंत नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली; तिने शेवटच्या षटकात तीन षटकार ठोकले. शेवटच्या षटकातील पाचव्या चेंडूवर बाद होण्यापूर्वी तिने २७ चेंडूंत ५६ धावा केल्या, ज्यात तीन षटकार आणि सहा चौकारांचा समावेश होता. दीप्ती शर्मा (१ चेंडूत ४ धावा) आणि रिचा घोष (१ चेंडूत १ धाव) नाबाद राहिल्या.

मोठ्या लक्षाचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला सुरुवातीलाच धक्का बसला; रेणुकाविरुद्धच्या पहिल्याच षटकात जॉर्जिया व्होल (४ धावा) बाद झाली. २५ चेंडूंत २४ धावा केल्यानंतर फीबी लिचफील्डला श्री चरणीने बाद केले. बेथ मुनीने २० चेंडूंत २२ धावा केल्या. एलिस पेरीने ३८ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी केली, तर ॲशली गार्डनर २९ चेंडूंत ५३ धावांवर नाबाद राहिली. यासह ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचे संघ उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत.

Ben Stokes Retirement: मोठी बातमी! बेन स्टोक्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती; तिसऱ्या कसोटीदरम्यान चाहत्यांना धक्का

Web Title: Heartbreak for team india at lords australia wins by 6 wickets indian womens team out of the world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 10:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम
1

Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

IND W vs AUS W Live Score: हरमनप्रीत कौरचं वादळी अर्धशतक! टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवलं १७१ धावांचं लक्ष्य
2

IND W vs AUS W Live Score: हरमनप्रीत कौरचं वादळी अर्धशतक! टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवलं १७१ धावांचं लक्ष्य

IND W vs AUS W Live: भारत-ऑस्ट्रेलिया महामुकाबला; ‘करो या मरो’ सामन्यात टीम इंडियाने जिंकला टॉस; प्लेइंग ११ मध्ये मोठा बदल
3

IND W vs AUS W Live: भारत-ऑस्ट्रेलिया महामुकाबला; ‘करो या मरो’ सामन्यात टीम इंडियाने जिंकला टॉस; प्लेइंग ११ मध्ये मोठा बदल

IND W vs AUS W: सेमीफायनलसाठी भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान; लॉर्ड्सवर आज रंगणार महामुकाबला, कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?
4

IND W vs AUS W: सेमीफायनलसाठी भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान; लॉर्ड्सवर आज रंगणार महामुकाबला, कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

Jun 28, 2026 | 10:33 PM
IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

Jun 28, 2026 | 10:23 PM
30 जूनपूर्वी उरकून घ्या ही महत्त्वाची कामं; LPG e-KYC ते ITR, 1 जुलैपासून बदलणार नियम

30 जूनपूर्वी उरकून घ्या ही महत्त्वाची कामं; LPG e-KYC ते ITR, 1 जुलैपासून बदलणार नियम

Jun 28, 2026 | 10:00 PM
शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक

शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक

Jun 28, 2026 | 09:35 PM
पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस

पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस

Jun 28, 2026 | 09:32 PM
Buldhana News : मुलीला पळवून नेल्याचा आरोप; आरोपीला पोलिसांकडून संरक्षण? बुलढाण्यात पालकांचे आमरण उपोषण

Buldhana News : मुलीला पळवून नेल्याचा आरोप; आरोपीला पोलिसांकडून संरक्षण? बुलढाण्यात पालकांचे आमरण उपोषण

Jun 28, 2026 | 09:24 PM
Email Undo Trick: चुकीने ईमेल पाठवला? ‘या’ ट्रिकने तुरंत करा Unsend, समोरचा व्यक्ती वाचूही शकणार नाही तुमचा मेसेज!

Email Undo Trick: चुकीने ईमेल पाठवला? ‘या’ ट्रिकने तुरंत करा Unsend, समोरचा व्यक्ती वाचूही शकणार नाही तुमचा मेसेज!

Jun 28, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा