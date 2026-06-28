IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि संघाला २० षटकांत ४ बाद १७० धावांपर्यंत मजल मारून दिली. हरमनप्रीत कौरने कर्णधाराला साजेसा खेळ करत २७ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाने १९ षटकांत चार गडी गमावून हे लक्ष्य गाठले. ॲशले गार्डनर आणि एलिस पेरी यांनी ऑस्ट्रेलियासाठी अर्धशतके झळकावत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
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महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धा सर्वप्रथम २००९ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. १७ वर्षे आणि १० स्पर्धा होऊनही, भारताला अद्याप विश्वविजेतेपद मिळवता आलेले नाही. भारतीय संघ केवळ एकदाच अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचला आहे; २०२० च्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा ८५ धावांनी पराभव केला होता. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन संघ आपले सातवे विजेतेपद जिंकण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे सरकला आहे. ऑस्ट्रेलियाने उपांत्य फेरी गाठण्याची आपली १०० टक्के कामगिरी कायम राखली आहे. २००९ पासून, टी-२० विश्वचषकाच्या प्रत्येक आवृत्तीत ऑस्ट्रेलियाने किमान उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली आहे. त्यांनी सात वेळा अंतिम सामना खेळला असून सहा वेळा विजेतेपद पटकावले आहे.
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दरम्यान, प्रथम फलंदाजी करताना स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी भारताच्या डावाची सुरुवात केली. या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ९.१ षटकांत ६६ धावांची भागीदारी केली ही भागीदारी टी-२० च्या मानकांनुसार तुलनेने संथ होती. शफाली ही बाद होणारी पहिली फलंदाज ठरली; तिने २६ चेंडूंत ३४ धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन षटकार आणि तीन चौकारांचा समावेश होता.
शफाली बाद झाल्यानंतर, संघाची धावसंख्या ८३ असताना मानधनाही दुसरी विकेट म्हणून बाद झाली. तिने ३७ चेंडूंत ३८ धावा केल्या. त्यानंतर जेमिमाह रॉड्रिग्स आणि हरमनप्रीत कौर यांनी भारतीय डावाला सावरले. जेमिमाहने २८ चेंडूंत ३४ धावा (एक षटकार आणि एक चौकार) केल्या आणि त्यानंतर दुखापतीमुळे तिला मैदान सोडावे लागले.
हरमनप्रीत कौरने कर्णधाराला साजेसा खेळ केला. या आक्रमक उजव्या हाताच्या फलंदाजाने संघाची धावसंख्या ४ बाद १७० पर्यंत नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली; तिने शेवटच्या षटकात तीन षटकार ठोकले. शेवटच्या षटकातील पाचव्या चेंडूवर बाद होण्यापूर्वी तिने २७ चेंडूंत ५६ धावा केल्या, ज्यात तीन षटकार आणि सहा चौकारांचा समावेश होता. दीप्ती शर्मा (१ चेंडूत ४ धावा) आणि रिचा घोष (१ चेंडूत १ धाव) नाबाद राहिल्या.
मोठ्या लक्षाचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला सुरुवातीलाच धक्का बसला; रेणुकाविरुद्धच्या पहिल्याच षटकात जॉर्जिया व्होल (४ धावा) बाद झाली. २५ चेंडूंत २४ धावा केल्यानंतर फीबी लिचफील्डला श्री चरणीने बाद केले. बेथ मुनीने २० चेंडूंत २२ धावा केल्या. एलिस पेरीने ३८ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी केली, तर ॲशली गार्डनर २९ चेंडूंत ५३ धावांवर नाबाद राहिली. यासह ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचे संघ उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत.
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