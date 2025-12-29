Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • In Vht 2025 26 Csk Bowler Ramakrishna Ghosh Took 7 Wickets Against Himachal Pradesh

VHT 2025-26 : CSK च्या वेगवान गोलंदाजा फोडली डरकाळी! 7 विकेट्स घेऊन हिमाचलची उडवली दाणादाण; कोण आहे रामकृष्ण घोष?

२०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीच्या ग्रुप सी सामन्यात महाराष्ट्राकडून रामकृष्ण घोषने सवाई मानसिंग स्टेडियमवर, हिमाचल प्रदेशविरुद्ध ९.४ षटके गोलंदाजी करत ३० धावा देऊन ७ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:17 PM
VHT 2025-26: CSK's fast bowler roared! He took 7 wickets and dismantled Himachal Pradesh; who is Ramakrishna Ghosh?

रामकृष्ण घोषने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध 7 विकेट्स(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Ramkrishna Ghosh’s 7 wickets : बीसीसीआयने आयोजित केलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये  सोमवारी महाराष्ट्राचा रामकृष्ण घोषने कहर केला. त्याने अद्याप आयपीएल सामना खेळलेला नसला तरी, त्याने आता  २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीच्या ग्रुप सी सामन्यात सवाई मानसिंग स्टेडियमवर, हिमाचल प्रदेशविरुद्ध ९.४ षटके गोलंदाजी करत ३० धावा देऊन ७ विकेट्स घेऊन खळबळ उडवून दिली आहे. त्याच्या गोलंदाजीच्या कामगिरीमुळे एकेकाळी मोठ्या धावसंख्येसाठी सज्ज असलेल्या हिमाचल प्रदेशचा ४९.४ षटकांत २७१ धावांच करू शकला, तथापी हिमाचल प्रदेशने महाराष्ट्राविरुद्ध ७ धावांनी विजय मिळवला.

हेही वाचा : VHT 2025-26: वैभव सूर्यवंशी काही थांबेना! मेघालय विरुद्ध फक्त 10 चेंडूत फटकावल्या 31 धावा

हिमाचल प्रदेश विजयी

हिमाचल प्रदेशने आह सामना ७ धावांनी जिंकला.  २७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना महाराष्ट्र फक्त ९ बाद २६४ धावाच करू शकला. हिमाचल प्रदेशकडून पुखराज मानने शतक झळकावले. त्याने १११ चेंडूत ३ षटकार आणि ९ चौकारांसह ११० धावांची शानदार खेळी केली.   वैभव अरोराने देखील ३३ चेंडूत ४० धावांची महत्वाची खेळी केली. महाराष्ट्राकडून रामकृष्ण घोषने प्रतिस्पर्ध्याकडून सर्वाधिक ७ बळी टिपले. प्रदीप, राजवर्धन हंगेरगेकर आणि सत्यजित यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला.

धावांचा पाठलाग करणाऱ्या महाराष्ट्राचा डाव शेवटच्या चेंडूवर २६४ धावांवर गारद  झाला. महाराष्ट्राकडून संघाकडून अंकित बावणेने १२० चेंडूत ९७ धावांची खेळी केली.  तर निखिल नाईकने ३९ धावा फटकावल्या. परंतु त्यांना संघाला विजय मिळवून देता आला नाही. प्रतिस्पर्ध्याकडून कर्णधार मृदुल सुरोच, रोहित कुमार आणि आर्यमन सिंग यांनी प्रत्येकी २ बळी टिपले. तर वैभव अरोराने १ बळी घेतला.

चेन्नईचा रामकृष्णवर विश्वास कायम

२८ ऑगस्ट १९९७ रोजी नाशिक येथे जन्माला आलेल्या रामकृष्ण घोषला आयपीएल २०२५ च्या आधी चेन्नई सुपर किंग्जने करारबद्ध करण्यात आले होते. त्यावेळी सीएसकेकडून लिलावात खेळाडूवर ३० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. सीएसकेने रामकृष्ण घोषला आयपीएल २०२६ साठी कायम ठेवले आहे. परंतु रामकृष्ण घोषने अद्याप आयपीएल लीगमध्ये एकही सामना खेळलेला नाही.

हेही वाचा : IND VS PAK : PCB अध्यक्ष मोहसीन नक्वींनी लाज सोडली! आशिया कप ट्रॉफी पाहिजे असेल तर घातली नवी अट

रामकृष्णचा प्रथम श्रेणी विक्रम

रामकृष्ण घोषने आतापर्यंत ११ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असूनत्याने ३५.०० च्या सरासरीने २१ विकेट्स चटकावल्या आहेत. तर त्यांनी ७ लिस्ट-ए सामन्यांमध्ये १७ विकेट्स घेण्याची किमया साधली नाही. त्यांनी ९ टी-२० सामन्यांमध्ये २ विकेट्स देखील घेतल्या आहेत.  घोषने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३६.९१ च्या सरासरीने ४४३ धावा देखील काढल्या आहेत.

Web Title: In vht 2025 26 csk bowler ramakrishna ghosh took 7 wickets against himachal pradesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 09:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विदर्भाने घडवला इतिहास! सौराष्ट्राला धूळ चारून पहिल्यांदाच जिंकले विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद
1

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विदर्भाने घडवला इतिहास! सौराष्ट्राला धूळ चारून पहिल्यांदाच जिंकले विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM