Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 4th T20i India Defeated By New Zealand By 50 Runs In Visakhapatnam

IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील चौथ्या सामन्यात विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर न्यूझीलंडने भारताचा ५० धावांनी पराभव केला. भारत डाव १८.४ षटकातच गारद झाला.

Updated On: Jan 28, 2026 | 10:47 PM
IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 
Follow Us:
Follow Us:

IND vs NZ 4th T20I : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात येत आहे.या मालिकेतील चौथा सामना आज विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला. टॉस गमावणाऱ्या न्यूझीलंड संघाने प्रथम फलंदाजी करत भारतासमोर २१६ धावांचे लक्ष्य दिले होते, या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या भारतीय संघ १८.४ षटकात १६५ धावाच करू शकला आणि परिणामी भारताला ५० धावांनी पराभव पत्करावा लागला. न्यूझीलंडकडून कर्णधार मिशेल सॅन्टनरने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.

हेही वाचा : IND vs NZ T-20 Series : ‘मला आदर मिळत नव्हता, अभिषेक मला स्वतःची…’ युवराज सिंगने केल्या भूतकाळाच्या आठवणी जाग्या

या समान्यापूर्वी भारताने नानेफक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे आणि न्यूझीलंड संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले . न्यूझीलंडकडून टिम सेफर्टच्या  ३६ चेंडूत ६२ धावा आणि  डेव्हॉन कॉनवेच्या २३ चेंडूत ४४ धावा, तसेच डॅरिल मिशेलच्या महत्वपूर्ण १८ चेंडूत नाबाद ३८ धावांच्या जोरावर ७ गडी गमावून २१५ धावा करून भारतासमोर २१६ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरेलल्या भारताची सुरुवात चांगली झाली नाही. अभिषेक शर्मा भोपळा न फोडता बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार सूर्यकूमार यादव देखील झटपट बाद झाला. तो ८ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर सलामीवीर संजू  संजू सॅमसन आणि रिंकू सिंग,यांनी भारताचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु,  संजू सॅमसन २४ धावा त्यानंतर हार्दिक पांड्या २ धावा करून बाद झाला. शिवम दुबे आणि रिंकू सिंग यांनी डाव सांभाळला परंतु,  रिंकू ३९ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर दुबेने आक्रमक खेळी केली आणि भारताच्या आशा जीवंत ठेवल्या. त्याने १५ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले त्यानंतर तो २३ चेंडूत ३ चौकार आणि ७ षटकारांच्या मदतीने ६५ धावा करून बाद झाला.

त्यानंतर हर्षित राणा ९ आणि अर्शदीप सिंग ० धावा करून बाद झाला. तसेच जसप्रीत बूमराह ४ धावा करून बाद झाला. तर कुलदीप यादव १ धाव करून बाद झाला तर रवी बिश्नोई १ धाव काढून नाबाद राहीला. परिणामी भारत १८.४ षटकात भारत १६५ धावा करून गारद झाला आणि न्यूझीलंड संघाने ५० धावांनी विजय मिळवला.  न्यूझीलंडकडून कर्णधार मिशेल सॅन्टनरने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तर ईश सोधी आणि जेकब डफी यांनी प्रत्येकी २  विकेट्स घेतल्या. तसेच मॅट हेन्रीला १ विकेट मिळाली.

हेही वाचा : Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले

संघ पुढीलप्रमाणे आहेत:

न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन : टिम सेफर्ट (डब्ल्यू), डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सॅन्टनर (क), झकरी फॉल्केस, मॅट हेन्री, ईश सोधी, जेकब डफी

भारत प्लेइंग इलेव्हन : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (डब्ल्यू), सूर्यकुमार यादव (क), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह

Web Title: Ind vs nz 4th t20i india defeated by new zealand by 50 runs in visakhapatnam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 10:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 4th T20I :6,6,6.., न्यूझीलंडवर कहर बनून बरसला शिवम दुबे! 15 चेंडूत झळकवले अर्धशतक 
1

IND vs NZ 4th T20I :6,6,6.., न्यूझीलंडवर कहर बनून बरसला शिवम दुबे! 15 चेंडूत झळकवले अर्धशतक 

IND vs NZ T-20 Series : ‘मला आदर मिळत नव्हता, अभिषेक मला स्वतःची…’ युवराज सिंगने केल्या भूतकाळाच्या आठवणी जाग्या
2

IND vs NZ T-20 Series : ‘मला आदर मिळत नव्हता, अभिषेक मला स्वतःची…’ युवराज सिंगने केल्या भूतकाळाच्या आठवणी जाग्या

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 
3

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा
4

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 

IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 

Jan 28, 2026 | 10:45 PM
नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jan 28, 2026 | 10:37 PM
Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?

Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?

Jan 28, 2026 | 10:25 PM
मायलेजच्या बाबतीत ‘ही’ बाईक एकदम खतरनाक! फुल टॅंकवर चालते 800 किमी आणि किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

मायलेजच्या बाबतीत ‘ही’ बाईक एकदम खतरनाक! फुल टॅंकवर चालते 800 किमी आणि किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Jan 28, 2026 | 10:09 PM
Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…

Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…

Jan 28, 2026 | 10:00 PM
Ahilyanagar News: ‘हे’ गाव बनले चंदन तस्करीचे माहेघर! पोलिसांबरोबर स्थानिक गुन्हे शाखेचेही दुर्लक्ष

Ahilyanagar News: ‘हे’ गाव बनले चंदन तस्करीचे माहेघर! पोलिसांबरोबर स्थानिक गुन्हे शाखेचेही दुर्लक्ष

Jan 28, 2026 | 09:45 PM
“अजित पवारांचे विमान अचानक एका बाजूला झुकलं अन् काही क्षणात…”, काळजाचा ठोका चुकवणारा नवा Video समोर

“अजित पवारांचे विमान अचानक एका बाजूला झुकलं अन् काही क्षणात…”, काळजाचा ठोका चुकवणारा नवा Video समोर

Jan 28, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM