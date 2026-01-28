Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 4th T20i New Zealand Sets A Target Of 216 Runs For India In Visakhapatnam

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील चौथ्या सामन्यात आज विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करत भारतासमोर २१६ धावांचे लक्ष्य उभे केले आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:51 PM
IND vs NZ 4th T20I: New Zealand sets a target of 216 runs for India in Visakhapatnam! Seifert and Conway shine.

विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर २१६ धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NZ 4th T20I : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात येत आहे.या मालिकेतील चौथा सामना आज विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. टॉस गमावणाऱ्या न्यूझीलंड संघाने प्रथम फलंदाजी करत सलामीवीर टिम सेफर्टच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ७ गडी गमावून २१५ धावा केल्या आहेत. भारताला हा सामना जिंकण्यासाठी २१६ धावा कराव्या लागणार आहेत. भारताकडून अर्शदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या आहेत.

हेही वाचा : Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले

या समान्यापूर्वी भारताने नानेफक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे आणि न्यूझीलंड संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले . भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा हा निर्णय किवीच्या सलामीवीरांनी चुकीचा ठरवत न्यूझीलंडच्या टिम सेफर्ट आणि डेव्हॉन कॉनवे या सलामीवीरांनी ८ षटकातच १०० धावा जोडल्या. या दरम्यान, पॉवरप्लेमध्ये या जोडीने भारतीय गोलंदाजांवर चांगलाच हल्लाबोल चढवला. पॉवरप्लेमध्ये यांनी ६ ओव्हरमध्येच ७१ धावा केल्या. टिम सेफर्ट अधिक आक्रमक दिसला. त्याने फक्त २५ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले.

टिम सेफर्ट आणि डेव्हॉन कॉनवे यांनी ८.२ षटकात १०० धावांची भागीदारी रचली. त्यानंतर डेव्हॉन कॉनवे २३ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकाररांच्या मदतीने ४४ धावांची खेळी करून बाद झाला. त्याला कुलदीप यादवने माघारी पाठवले. त्यानंतर मैदानात आलेला रचीन रवींद्र काही खास करू शकला नाही. त्याला जसप्रीत बूमराहने बाद केले. ग्लेन फिलिप्स २४ धावा, मार्क चॅपमन ९ धावा,  कर्णधार मिशेल सॅन्टनर ११ धावा, झकरी फॉल्केस १३ धावा करून बाद झाले. परंतु एका बाजूने डॅरिल मिशेलने १८ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकरांच्या मदतीने नाबाद ३९ धावा केल्या आणि संघाचा स्कोअर २०० च्या पुढे घेऊन गेला. मॅट हेन्री ६ धावांवर नाबाद राहिला. भारताकडून अर्शदीप सिंग आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमरा आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी १  विकेट घेतली.

हेही वाचा : ICC T-20 Ranking : ‘मिस्टर 360’ ची उंच उडी! ICC T-20 Ranking च्या TOP-10 मध्ये केली एंट्री; अभिषेक शर्माचे अव्वल स्थान कायम

संघ पुढीलप्रमाणे आहेत:

न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन : टिम सेफर्ट (डब्ल्यू), डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सॅन्टनर (क), झकरी फॉल्केस, मॅट हेन्री, ईश सोधी, जेकब डफी

भारत प्लेइंग इलेव्हन : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (डब्ल्यू), सूर्यकुमार यादव (क), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह

Web Title: Ind vs nz 4th t20i new zealand sets a target of 216 runs for india in visakhapatnam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 08:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा
1

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा

IND vs NZ 4th T20I : सूर्या आर्मी विजयी रथ कायम राखणार? भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; न्यूझीलंड करणार फलंदाजी  
2

IND vs NZ 4th T20I : सूर्या आर्मी विजयी रथ कायम राखणार? भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; न्यूझीलंड करणार फलंदाजी  

IND vs NZ 4th T20I : ‘भारताच्या फलंदाजांना रोखावे…’ चौथ्या T20I सामान्यापूर्वी न्यूझीलंडच्या फलंदाजी प्रशिक्षकाचे संघाला आवाहन
3

IND vs NZ 4th T20I : ‘भारताच्या फलंदाजांना रोखावे…’ चौथ्या T20I सामान्यापूर्वी न्यूझीलंडच्या फलंदाजी प्रशिक्षकाचे संघाला आवाहन

IND vs NZ 4th T20I : भारतीय फिरकीपटू कामगिरी उंचावणार? न्यूझीलंडविरुद्ध दबदबा ठेवणार सूर्याआर्मी 
4

IND vs NZ 4th T20I : भारतीय फिरकीपटू कामगिरी उंचावणार? न्यूझीलंडविरुद्ध दबदबा ठेवणार सूर्याआर्मी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

Jan 28, 2026 | 08:45 PM
Ajit Pawar Plane crash: ‘तुम्हाला रनवे दिसतोय का…?’ अजित पवारांच्या विमानातील वैमानिकांचे ATC शी झालेले शेवटचे संभाषण

Ajit Pawar Plane crash: ‘तुम्हाला रनवे दिसतोय का…?’ अजित पवारांच्या विमानातील वैमानिकांचे ATC शी झालेले शेवटचे संभाषण

Jan 28, 2026 | 08:42 PM
Ajit Pawar Plane Crash: “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”, मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar Plane Crash: “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”, मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

Jan 28, 2026 | 08:39 PM
ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट

ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट

Jan 28, 2026 | 08:20 PM
व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

Jan 28, 2026 | 08:15 PM
आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड! सरस्वती कॉलेजच्या एमएसडब्ल्यूच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड! सरस्वती कॉलेजच्या एमएसडब्ल्यूच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

Jan 28, 2026 | 08:10 PM
Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांचे पार्थिव कुठे ठेवणार? शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांचे पार्थिव कुठे ठेवणार? शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी

Jan 28, 2026 | 08:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM