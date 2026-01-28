#WATCH | Baramati, Pune: On Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar’s demise, Maharashtra Minister Chhagan Bhujbal says, “…how that aeroplane got there or landed, I don’t know. Because the airstrip, where planes land and take off, is very large, not small. Despite all that, how did… pic.twitter.com/BzcYgLKfbK — ANI (@ANI) January 28, 2026
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, लँडिंगच्या प्रयत्नात विमान घसरले आणि काही क्षणातच ते कोसळले. अपघातानंतर सुमारे पाच स्फोट झाले, ज्यामुळे विमान आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. विमान पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले, त्यात सर्वजण मृत्युमुखी पडले.
अपघातानंतर सुमारे पाच स्फोट झाले, ज्यामुळे विमान आगीच्या ज्वाळांनी वेढले गेले. या अपघातात विमान पूर्णपणे जळून खाक झाले, ज्यात अजित पवारांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवार यांचे पार्थिव बारामती येथील रुग्णालयात नेण्यात आले आहे, जिथे त्यांचे कुटुंब आणि समर्थक येत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मला खूप दुःख आहे की आपण अशा काळात पोहोचलो आहोत जिथे एखाद्याच्या मृत्यूचेही राजकारण केले जात आहे. ममता बॅनर्जी असे विधान करत आहेत याचे मला खूप वाईट वाटते. ते म्हणाले, “ममता दीदींचे असे विधान अत्यंत दुर्दैवी आणि पूर्णपणे चुकीचे आहे. राजकारण करण्यासाठी त्यांना इतक्या खालच्या पातळीवर जाताना पाहून खूप दुःख होते.”
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अजित पवार हे महाराष्ट्रातील एक अतिशय लोकप्रिय नेते होते. त्यांच्या निधनाचे राजकारण करणे हे केवळ असंवेदनशीलच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा अपमान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर भर दिला की अशा विधानांमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो आणि या दुःखाच्या काळात लोकांच्या भावना दुखावल्या जातात. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या विधानावर पुनर्विचार करण्याचे आणि अशा टिप्पण्या करण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताला राजकीय कटाशी जोडले. एका कार्यक्रमादरम्यान त्या म्हणाल्या, “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याचे ऐकून मला खूप धक्का बसला. जेव्हा या देशात राजकीय नेतेही सुरक्षित नाहीत, तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल आपण काय म्हणू शकतो? दोन दिवसांपूर्वी त्यांना कळले की अजित पवार आपला गट सोडणार आहेत आणि आज ही घटना घडली. आम्हाला फक्त सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, इतर कोणत्याही एजन्सीवर नाही. सर्व एजन्सी पूर्णपणे धोक्यात आल्या आहेत.”
