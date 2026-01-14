Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 2nd Odi Kl Rahul Creates History By Scoring A Century In The Odi Match In Rajkot

IND vs NZ 2nd ODI : KL Rahul ने केला भीम पराक्रम! ODI मध्ये 2025 नंतर अशी करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज…

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात राजकोट येथे भारताकडून केएल राहुलने शतक ठोकले. शतकासह त्याने एक इतिहास देखील घवडला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 07:44 PM
IND vs NZ 2nd ODI: KL Rahul achieved a remarkable feat! He is the first batsman in the world to do this in an ODI since 2025...

KL Rahul ने केला भीम पराक्रम(फोटो-सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:

KL Rahul sets a record in One Day Internationals : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना राजकोट येथील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात केएल राहुलच्या शतकाच्या जोरावर भारतीय संघाने ५० षटकांत ७ गडी गमावून २८४ धावा उभ्या केल्या आहेत. या कामगिरीसह केएल राहुलने एक मोठा पराक्रम केला आहे.

२०२५ पासून, केएल राहुल ४१ ते ५० षटकांत एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. केएल राहुलने आतापर्यंत पूर्ण-सदस्यीय संघांमध्ये १४०.०९ च्या स्ट्राइक रेटने २८३ धावा काढल्या आहेत. अलिकडच्या काळात केएल राहुल भारतीय संघासाठी फिनिशरची भूमिका निभावताना दिसस्त आहे.  केएल राहुलने गेल्या चार एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तीन वेळा पन्नासपेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. गेल्या चार सामन्यांमध्ये केएल राहुलने ६०, ६६, २९ आणि ११२ धावा केल्या असून या कामगिरीतून त्याने आपली क्षमता दकाहवून दिली आहे. या दरम्यान केएल राहुल तीन वेळा नाबाद राहिला आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ: विराट कोहलीने राजकोटमध्ये रचला इतिहास! न्यूझीलंडविरुद्ध सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत केली ‘ही’ खास कामगिरी

२०२५ पासून ४१-५० षटकांमध्ये सर्वाधिक एकदिवसीय धावा करणारे फलंदाज (पूर्ण सदस्य संघ)

  1. २८३ – केएल राहुल (एसआर: १४०.०९)
  2. २४४ – ग्लेन फिलिप्स (एसआर: १५७.४)
  3. २०१ – जानिथ लियानागे (एसआर: १४७.८)
  4. १९४ – जस्टिन ग्रीव्हज (एसआर: १६०.३)
  5. १६२ – कॉर्बिन बॉश (एसआर: १२४.६)

भारतीय डावाची स्थिती

न्यूझीलंडने बुधवारी निरंजन शाह स्टेडियमवर नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले. आमंत्रित केले. रोहित शर्मा आणि कर्णधार शुभमन गिल यांच्या जोडीने चांगली सुरुवात करत  १२.२ षटकांत ७० धावांची भागीदाररी केली. रोहित शर्मा ३८ चेंडूत ४ चौकारांसह २४ धावा काढून बाद झाला. नंतर कर्णधार गिलने विराट कोहलीसोबत संघाचा डाव सांभाळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ही जोडी २९ पेक्षा जास्त धावा करू शकली नाही.

शुभमन गिलने ५३ चेंडूत १ षटकार आणि ९ चौकारांसह ५६ धावा काढून माघारी गेला. तर कोहलीने २३ धावां काढून बाद झाला. भारताने ११८ धावांच्या अंतरावर ४ विकेट गमावल्या होत्या. त्यानंतर, केएल राहुलने रवींद्र जडेजासोबत पाचव्या विकेटसाठी ८८ चेंडूत ७३ धावा जोडत  संघाची धावसंख्या १९१ पर्यंत नेऊन ठेवली. जडेजा २७ धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर, केएल राहुलने नितीश रेड्डी (२०) सोबत सहाव्या विकेटसाठी ५७ धावा जोडत भारताची धावसंख्या २४८ पर्यंत पोहचवली. न्यूझीलंडकडून ख्रिश्चन क्लार्कने सर्वाधिक ३ बळी घेतले, तर काइल जेमिसन, जॅक फॉल्क्स, जेडेन लेनोक्स आणि कर्णधार मायकेल ब्रेसवेल यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला.

हेही वाचा : ICC Rankings: रोहित शर्माला झटका तर ‘किंग’ कोहलीची बल्लेबल्ले! तब्बल चार वर्षांनंतर ODI मध्ये पुन्हा अव्वल स्थानी

 

Web Title: Ind vs nz 2nd odi kl rahul creates history by scoring a century in the odi match in rajkot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 07:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना
1

IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या
2

IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?
3

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
4

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Jan 21, 2026 | 03:56 PM
Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 03:54 PM
Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:49 PM
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM
भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jan 21, 2026 | 03:45 PM
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM