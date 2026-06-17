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IND A vs AFG A: 2 कॅच सुटले, अंपायरकडून मिळाले जीवनदान तरीही 28 बॉल्समध्येच Vaibhav Sooryavanshi चा खेळ आटोपला

Updated On: Jun 17, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

वैभव सूर्यवंशीची बॅट पुन्हा एकदा अपयशी ठरली आणि दोन झेल सोडूनही तो अफगाणिस्तानविरुद्ध केवळ २८ चेंडू खेळू शकला. यानंतर अफगाणिस्तानच्या खेळाडूने केलेले सेलिब्रेशन व्हायरल झाले

वैभव सूर्यवंशी झेलबाद झाल्यावर अफगाणिस्तानच्या बॉलरचे सेलिब्रेशन व्हायरल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/X.com)

वैभव सूर्यवंशी झेलबाद झाल्यावर अफगाणिस्तानच्या बॉलरचे सेलिब्रेशन व्हायरल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/X.com)

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विस्तार
  • केवळ ३८ धावांमध्ये वैभव सूर्यवंशी बाद
  • पुन्हा एकदा वैभव अपयशी 
  • अफगाणिस्तानच्या खेळाडूचे वेगळेच सेलिब्रेशन, झाले व्हायरल 
भारत ‘अ’ आणि अफगाणिस्तान ‘अ’ यांच्यातील त्रिकोणीय मालिकेच्या पाचव्या सामन्यात भारतीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीला नशिबाची साथ मिळाली, पण तो या सुवर्णसंधीचा फायदा उठवू शकला नाही. सामन्याच्या सुरुवातीलाच पंचांच्या एका निर्णयामुळे जीवनदान मिळालेल्या वैभवला त्यानंतर अफगाण क्षेत्ररक्षकांनी आणखी दोन महत्त्वाच्या संधी दिल्या. सामन्यात तीन वेळा जीवदान मिळूनही, वैभव सूर्यवंशीला आपल्या खेळीत प्रगती करता आली नाही आणि अर्धशतक पूर्ण करण्यापूर्वीच तो बाद झाला. केवळ ३८ धावा करून वैभव तंबूत परतला. 

IPL मध्ये कमालीची कामगिरी करणारा वैभव सूर्यवंशी कोणत्या सामन्यात चांगली कामगिरी करू शकलेला नाही. त्याने एकाही सामन्यात अर्धशतकही केलेले नाही. हे त्याच्यासाठी नक्कीच चांगले नाही. सध्या वैभव हाच एकमेव चर्चेचा विषय झाला आहे. याशिवाय चुकीच्या गोष्टींसाठीही सध्या वैभवची चर्चा होत आहे. श्रीलंकेविरुद्ध बाचाबाची झालेला व्हिडिओही आता व्हायरल होत आहे. 

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तिसऱ्या पंचांकडून वैभवला जीवनदान मिळाले

सामन्याच्या दुसऱ्या षटकात, जेव्हा पंचांनी अफगाण गोलंदाजाचा नाबाद झेल क्लीन असल्याचे घोषित केले, तेव्हा मैदानावर बरीच खळबळ उडाली. यानंतरही, अफगाण क्षेत्ररक्षकांनी अत्यंत खराब क्षेत्ररक्षण करत आणखी दोन झेल सोडले. एकंदरीत, वैभवला त्याच्या संपूर्ण खेळीत अनेकदा जीवदान मिळाले. मात्र, त्याचे नशीब चांगले असूनही, तो अफगाण गोलंदाजांवर दबाव टाकण्यात अपयशी ठरला आणि अखेरीस डावाच्या आठव्या षटकात त्याचे नशीब संपले.

वैभवने विकेट गमावली

भारतीय डावाच्या ७.६ व्या षटकात, अफगाणिस्तानचा गोलंदाज फरिदून दाउदझाईने अखेरीस वैभववर आपला बदला घेतला. फरिदूनच्या एका आखूड चेंडूवर वैभवने लेग साईडच्या दिशेने एक मोठा पुल शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या खालच्या भागाला लागून हवेत उडाला. कव्हर-पॉइंटला उभ्या असलेल्या खालिद तनीवालने सहज झेल घेतला आणि वैभवचा डाव संपवला. बाद झाल्यानंतर, वैभवला स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता आणि निराश होऊन तो आपल्या बॅटच्या खालच्या भागाकडे पाहत क्रीझच्या बाहेर निघून गेला.

वैभव सूर्यवंशी बाद होण्यापूर्वी २८ चेंडू खेळला, त्याने ४ चौकार आणि २ उत्तुंग षटकारांच्या मदतीने ३८ धावा केल्या. वैभवला बाद केल्यानंतर गोलंदाज फरिदून दाउदझाईचा राग आणि जल्लोष स्पष्टपणे दिसत होता. तो मोठ्याने ओरडला आणि बोटाने शांत राहण्याचा इशारा केला. हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होताना दिसून येत आहे. दरम्यान वैभवची बॅट कधी तळपणार याच प्रतिक्षेत त्याचे चाहते आहेत. 

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Web Title: India a vs afghanistan a vaibhav sooryavanshi got out on 38 runs after 2 catch drops celebration went viral

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Published On: Jun 17, 2026 | 12:30 PM

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