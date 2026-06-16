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IND A vs SL A Controversy: वैभव सूर्यवंशीसोबतचा वाद नडला! श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर कारवाईची कुऱ्हाड, डिकवेलाही अडचणीत

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:30 PM IST
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सारांश

भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यातील सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशी याच्याशी झालेल्या वादात सहभागी असलेल्या खेळाडूंवर श्रीलंका क्रिकेटने कारवाई केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विशेन हलांबागेसह अनेक खेळाडूंना दंड ठोठावण्यात आला आहे, तर यष्टिरक्षक निरोशन डिकवेला याच्यावर एका वेगळ्या कारणास्तव शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे.

वैभव सूर्यवंशीसोबतचा वाद नडला! श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर कारवाईची कुऱ्हाड (Photo Credit- X)

वैभव सूर्यवंशीसोबतचा वाद नडला! श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर कारवाईची कुऱ्हाड (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीसोबतचा वाद नडला!
  • श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर कारवाईची कुऱ्हाड
  • डिकवेलाही अडचणीत
IND A vs SL A: १५ जून रोजी डंबुला येथे झालेल्या ‘इंडिया अ’ विरुद्ध ‘श्रीलंका अ’ सामन्यांनंतर निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद आता संबंधित खेळाडूंवर उमटले आहेत. सामना संपल्यानंतर भारतीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि ‘श्रीलंका अ’च्या काही खेळाडूंमध्ये झालेली शाब्दिक चकमक आणि त्यानंतर झालेली झटापट यांमुळे ‘श्रीलंका क्रिकेट’ने शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. ‘क्रिकबझ’च्या वृत्तानुसार, ‘श्रीलंका क्रिकेट’ने सामन्यानंतरच्या वादात सहभागी असलेल्या खेळाडूंना दंड ठोठावला आहे. यामध्ये श्रीलंकेचा खेळाडू विशेन हलांबागे याचाही समावेश आहे, ज्याची वैभव सूर्यवंशीसोबत शाब्दिक चकमक झाली होती आणि त्याचे रूपांतर नंतर झटापटीत झाले होते.

तथापि, ‘श्रीलंका क्रिकेट’ने प्रत्येक खेळाडूवर नेमकी काय दंडात्मक कारवाई केली आहे, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही. संबंधित खेळाडूंचे सामन्याचे मानधन (मॅच फी) कापण्यात आल्याचे वृत्त असले तरी, या कारवाईबाबतचा तपशील अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. या सामन्यासाठी प्रदीप जयप्रकाश हे सामनाधिकारी (मॅच रेफरी) होते आणि त्यांच्या स्तरावर घटनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या घटनेबाबत भारतीय खेळाडूंवर काही कारवाई करण्यात आली आहे की नाही, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

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मध्यस्थी करूनही डिकवेलाला दंड

या वृत्तातील आणखी एक रंजक बाब म्हणजे, ‘श्रीलंका अ’चा अनुभवी यष्टिरक्षक-फलंदाज निरोशन डिकवेला याच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, डिकवेला त्या खेळाडूंपैकी एक होता ज्यांनी हा वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केली होती; त्याने वैभव सूर्यवंशी आणि विशेन हलांबागे यांना वेगळे करून परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता.

पाहा व्हिडिओ


मिळालेल्या माहितीनुसार, डिकवेलावर केलेली शिस्तभंगाची कारवाई ही सूर्यवंशी-हलांबागे यांच्यातील वादाशी संबंधित नसून, सामन्यादरम्यान केलेल्या अति-अपील करण्याच्या कृतीमुळे करण्यात आली आहे. परिणामी, त्यालाही दंडाला सामोरे जावे लागले.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ‘इंडिया अ’ आणि ‘श्रीलंका अ’ यांच्यातील सामना ‘सुपर ओव्हर’पर्यंत रंगला होता. सामन्याच्या या रोमांचक समाप्तीनंतर खेळाडूंमधील तणाव वाढला होता, ज्यामुळे ‘श्रीलंका क्रिकेट’ने कठोर भूमिका घेत संबंधित खेळाडूंवर कारवाई केली.

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Web Title: Clash with vaibhav suryavanshi proves costly sri lankan players face disciplinary action dickwella also in trouble

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Published On: Jun 16, 2026 | 09:29 PM

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