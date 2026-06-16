IND A vs SL A Controversy: वैभव सूर्यवंशीसोबतचा वाद नडला! श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर कारवाईची कुऱ्हाड, डिकवेलाही अडचणीत

🚨 Vishen Halambage is understood to have been fined by match referee Pradeep Jeyapragash following his on-field spat with Vaibhav Sooryavanshi It is unclear yet whether Sooryavanshi has been sanctioned 📷: SLC#INDAvsSLA pic.twitter.com/HHi6H6z3Fu — Cricbuzz (@cricbuzz) June 16, 2026
तथापि, ‘श्रीलंका क्रिकेट’ने प्रत्येक खेळाडूवर नेमकी काय दंडात्मक कारवाई केली आहे, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही. संबंधित खेळाडूंचे सामन्याचे मानधन (मॅच फी) कापण्यात आल्याचे वृत्त असले तरी, या कारवाईबाबतचा तपशील अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. या सामन्यासाठी प्रदीप जयप्रकाश हे सामनाधिकारी (मॅच रेफरी) होते आणि त्यांच्या स्तरावर घटनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या घटनेबाबत भारतीय खेळाडूंवर काही कारवाई करण्यात आली आहे की नाही, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
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या वृत्तातील आणखी एक रंजक बाब म्हणजे, ‘श्रीलंका अ’चा अनुभवी यष्टिरक्षक-फलंदाज निरोशन डिकवेला याच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, डिकवेला त्या खेळाडूंपैकी एक होता ज्यांनी हा वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केली होती; त्याने वैभव सूर्यवंशी आणि विशेन हलांबागे यांना वेगळे करून परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता.
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🚨 HEATED ARGUMENT BETWEEN VAIBHAV AND SRI LANKA 🚨 Sri Lankan Players : This is not an IPL, this Int’l cricket 🧐 Vaibhav Sooryavanshi : This is not the end of the tournament, just a normal match 🤪 Sri Lankan started this and Vaibhav ended it 😳pic.twitter.com/QDNbFftd0t — Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) June 15, 2026
मिळालेल्या माहितीनुसार, डिकवेलावर केलेली शिस्तभंगाची कारवाई ही सूर्यवंशी-हलांबागे यांच्यातील वादाशी संबंधित नसून, सामन्यादरम्यान केलेल्या अति-अपील करण्याच्या कृतीमुळे करण्यात आली आहे. परिणामी, त्यालाही दंडाला सामोरे जावे लागले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ‘इंडिया अ’ आणि ‘श्रीलंका अ’ यांच्यातील सामना ‘सुपर ओव्हर’पर्यंत रंगला होता. सामन्याच्या या रोमांचक समाप्तीनंतर खेळाडूंमधील तणाव वाढला होता, ज्यामुळे ‘श्रीलंका क्रिकेट’ने कठोर भूमिका घेत संबंधित खेळाडूंवर कारवाई केली.
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