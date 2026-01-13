India Open 2026 : भारतीय खेळाडूंकडून दमदार खेळाची अपेक्षा! कठीण ड्रॉमध्ये प्रगती आव्हानात्मक; सात्विक-चिराग जोडी करणार कमाल?  

India Open 2026 : मंगळवारपासून $९५०,००० डॉलर्सच्या इंडिया ओपन सुपर ७५० स्पर्धा सुरू होत आहे. या स्पर्धेत पीव्ही सिंधू आणि लक्ष्य सेनसह भारतातील अव्वल बॅडमिंटन खेळाडू आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर चांगली कामगिरी करून त्यांच्या अलीकडील फॉर्मचे निकालात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, भारतीय खेळाडूंनी त्यांच्या घरच्या भूमीवर चांगली कामगिरी केलेली नाही, गेल्या १५ वर्षांत फक्त काही जणांनीच जेतेपद जिंकले आहे.
ड्रॉमध्ये पुन्हा एकदा घरच्या खेळाडूंसाठी सुरुवातीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. लागेल, ज्यामध्ये लक्ष्य सेन आणि आयुष शेट्टी – यांच्यातील भारतीय पुरुष एकेरीचा सामना समाविष्ट आहे. सिंधूचा पहिला सामना व्हिएतनामच्या न्गुयेन थुई लिन्हविरुद्ध असेल. २०१७ मध्ये सिंधू येथे गतविजेती होती. ती गेल्या आठवड्यात मलेशिया ओपन सुपर १००० स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचली होती, जिथे तिला चीनच्या वांग झियीकडून पराभव पत्करावा लागला.
भारताच्या पोडियम गाठण्याच्या सर्वोत्तम आशा पुन्हा एकदा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी या पुरुष दुहेरी जोडीवर अवलंबून असतील. या जोडीने या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत दोनदा प्रवेश केला आहे आणि २०२२ मध्ये जेतेपद जिंकले आहे. मलेशिया ओपनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत भारतीय जोडी पराभूत झाली होती आणि येथे ती सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. महिला दुहेरीत, ट्रीसा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद यांचा सामना थायलंडच्या ओर्निचा जॉगसत्तापोर्न आणि सुकिता सुवाचाई यांच्याशी होईल. या स्पर्धेत भारताच्या पुढच्या पिढीतील दुहेरी जोड्यांना त्यांची प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळेल. प्रिया कॉजेंगबम आणि श्रुती मिश्रा यांचा सामना हाँगकाँगच्या लुई लोक लोक आणि त्सांग हिउ यान यांच्याशी होईल, तर रुतपर्णा पांडा आणि श्वेतापर्णा पांडा यांचा सामना जपानच्या नानाको हारा आणि रिको कियोसे यांच्याशी होईल.
भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना अष्टपैलू खेळाडूंवर विशेष प्रेम आहे हे आता सर्वश्रुत आहे आणि वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा यांनी पुष्टी केली आहे की, संघ व्यवस्थापनाने त्याला त्याचे फलंदाजी कौशल्य सुधारण्यास सांगितले आहे. रविवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताच्या चार विकेटने विजयात राणाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने न्यूझीलंडच्या दोन्ही सलामीवीरांना बाद केले आणि नंतर, जेव्हा भारत पाठलाग करताना कठीण परिस्थितीत होता तेव्हा त्याने २३ चेंडूत २९ धावा केल्या.